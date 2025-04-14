Индивидуальная
до 10 чел.
Экскурсия Сказы Старого Новгорода: вдохновляющее путешествие
Исследуйте древний Великий Новгород, его кремль и соборы, слушая захватывающие истории о легендарных героях
Начало: Сенная площадь
«Полюбуемся на кремль с набережной Александра Невского, а закончим путешествие на Ильине улице, где стоят церковь Спаса и Знаменский собор»
28 апр в 08:30
6 мая в 08:00
6000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 1 чел.
По Великому Новгороду с посещением Кремля и Ярославова дворища
Погрузитесь в атмосферу средневековья, посетив ключевые исторические места Великого Новгорода, включая знаменитый Кремль и Ярославово дворище
Начало: Согласуйте по тел. с гидом после оформления заказа
«- Посещение Новгородского кремля (детинец) на левом берегу Волхова»
Расписание: Ежедневно, в любое время
Завтра в 09:00
28 апр в 09:00
7000 ₽ за экскурсию
Водная прогулка
Вечерняя водная прогулка «Ильменский закат»
Полюбоваться заходящим солнцем на водах озера в Великом Новгороде
Начало: Центральный причал Ярославово Дворище
«У него живописные берега и притягивающая взгляд вода»
Расписание: ежедневно в 19:00
Завтра в 19:00
28 апр в 19:00
1200 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ООксана14 апреля 2025Зима нас догнала и накрыла. Метель, ветер, холод немного скомкали нашу экскурсию, что очень жаль, потому как наш гид -
- ТТатьяна2 апреля 2025Большое спасибо за интересную экскурсию. Экскурсию проводила экскурсовод Инна. Рассказывает интересно, не просто по программе. Много интересных фактов. Очень рекомендуем.
- ССветлана14 марта 2025День не задался с самого утра. Во-первых пришлось рано вставать, ехать под проливным дождём, переходящим в мокрый, липкий снег. Но
- ИИрина21 февраля 2025Все понравилось! Большое спасибо. Рекомендуем!!!
- ЖЖанна16 февраля 2025С хорошим чувством юмора и лёгкой подачей
Ответы на вопросы от путешественников по Великому Новгороду в категории «Набережная»
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Сколько стоит экскурсия по Великому Новгороду в апреле 2025
Сейчас в Великом Новгороде в категории "Набережная" можно забронировать 3 экскурсии от 1200 до 7000. Туристы уже оставили гидам 191 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
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