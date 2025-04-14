читать дальше Инна - великолепный экскурсовод! Она так интересно рассказывает, в красках, в лицах, как кино смотришь!!! Если соберёмся ещё в Великий Новгород, то только к ней, как говорится, наверстать упущенное)

Зима нас догнала и накрыла. Метель, ветер, холод немного скомкали нашу экскурсию, что очень жаль, потому как наш гид -