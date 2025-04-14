Экскурсии по набережной Великого Новгорода

Найдено 3 экскурсии в категории «Набережная» в Великом Новгороде, цены от 1200 ₽. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Сказы Старого Новгорода
Пешая
2 часа
82 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Экскурсия Сказы Старого Новгорода: вдохновляющее путешествие
Исследуйте древний Великий Новгород, его кремль и соборы, слушая захватывающие истории о легендарных героях
Начало: Сенная площадь
«Полюбуемся на кремль с набережной Александра Невского, а закончим путешествие на Ильине улице, где стоят церковь Спаса и Знаменский собор»
28 апр в 08:30
6 мая в 08:00
6000 ₽ за всё до 10 чел.
По Великому Новгороду с посещением Кремля и Ярославова дворища
Пешая
2 часа
85 отзывов
Индивидуальная
до 1 чел.
По Великому Новгороду с посещением Кремля и Ярославова дворища
Погрузитесь в атмосферу средневековья, посетив ключевые исторические места Великого Новгорода, включая знаменитый Кремль и Ярославово дворище
Начало: Согласуйте по тел. с гидом после оформления заказа
«- Посещение Новгородского кремля (детинец) на левом берегу Волхова»
Расписание: Ежедневно, в любое время
Завтра в 09:00
28 апр в 09:00
7000 ₽ за экскурсию
Вечерняя водная прогулка «Ильменский закат»
1 час
24 отзыва
Водная прогулка
Вечерняя водная прогулка «Ильменский закат»
Полюбоваться заходящим солнцем на водах озера в Великом Новгороде
Начало: Центральный причал Ярославово Дворище
«У него живописные берега и притягивающая взгляд вода»
Расписание: ежедневно в 19:00
Завтра в 19:00
28 апр в 19:00
1200 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Оксана
    14 апреля 2025
    По Великому Новгороду с посещением Кремля и Ярославова дворища
    Зима нас догнала и накрыла. Метель, ветер, холод немного скомкали нашу экскурсию, что очень жаль, потому как наш гид -
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    Инна - великолепный экскурсовод! Она так интересно рассказывает, в красках, в лицах, как кино смотришь!!! Если соберёмся ещё в Великий Новгород, то только к ней, как говорится, наверстать упущенное)

  • Т
    Татьяна
    2 апреля 2025
    По Великому Новгороду с посещением Кремля и Ярославова дворища
    Большое спасибо за интересную экскурсию. Экскурсию проводила экскурсовод Инна. Рассказывает интересно, не просто по программе. Много интересных фактов. Очень рекомендуем.
  • С
    Светлана
    14 марта 2025
    Сказы Старого Новгорода
    День не задался с самого утра. Во-первых пришлось рано вставать, ехать под проливным дождём, переходящим в мокрый, липкий снег. Но
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    игра стоила свеч! Заснеженный Великий Новгород, памятник Тысячелетие России укутанный снежным покрывалом,всегда прекрасная Святая София и вновь открытая для меня, отреставрированная Грановитая палата. А еще экскурсия по старой части города! Великий Новгород заиграл новыми гранями! Аркадий великолепный рассказчик, знаток истории, археологии! Рекомендую не пожалеете!

  • И
    Ирина
    21 февраля 2025
    Сказы Старого Новгорода
    Все понравилось! Большое спасибо. Рекомендуем!!!
  • Ж
    Жанна
    16 февраля 2025
    Сказы Старого Новгорода
    С хорошим чувством юмора и лёгкой подачей

Ответы на вопросы от путешественников по Великому Новгороду в категории «Набережная»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Великом Новгороде
В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Сказы Старого Новгорода
  2. По Великому Новгороду с посещением Кремля и Ярославова дворища
  3. Вечерняя водная прогулка «Ильменский закат»
Какие места ещё посмотреть в Великом Новгороде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в апреле:
  1. Новгородский кремль
  2. Ярославово дворище
  3. Софийский собор
  4. Самое главное
  5. Памятник Тысячелетию России
  6. Кремль
  7. Грановитая палата
  8. Витославлицы
  9. Горбатый мост через реку Волхов
  10. Рюриково Городище
Сколько стоит экскурсия по Великому Новгороду в апреле 2025
Сейчас в Великом Новгороде в категории "Набережная" можно забронировать 3 экскурсии от 1200 до 7000. Туристы уже оставили гидам 191 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
Прогуляйтесь по набережной в Великом Новгороде, забронируйте экскурсию с гидом на которой вы сделаете отличные фотографии, ознакомитесь с историей города в свободной форме, отдохнёте от городской суеты Великого Новгорода. Сегодня можно забронировать на 📅 апрель, май и июнь 2025