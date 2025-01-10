Приглашаю вместе прикоснуться к прошлому и настоящему Великого Новгорода! Вы посетите Кремль, полюбуетесь древним Софийским собором, побываете на Владычном дворе и увидите редкий для России образец готической архитектуры.
Время начала: 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Описание экскурсии
Приглашение в Великий Новгород
Дорогие друзья! Мы рады пригласить вас в увлекательное путешествие по историческим местам Великого Новгорода. Этот город хранит в себе множество тайн и чудес, которые стоит увидеть своими глазами.
Что вас ждет?
- Кремль — сердце города, где вы сможете ощутить атмосферу старины и величия.
- Софийский собор — древний храм, который поражает своей красотой и архитектурными деталями.
- Владычный двор — место, где вы сможете узнать больше о жизни и быте людей в прошлом.
- Готическая архитектура — редкий для России стиль, который также можно увидеть в нашем городе.
Зачем стоит посетить Великий Новгород?
Каждое из этих мест расскажет вам свою уникальную историю, а прогулка по улицам города подарит незабываемые впечатления. Вы сможете насладиться атмосферой, которая сочетает в себе прошлое и настоящее, и открыть для себя богатое культурное наследие России.
Не упустите возможность прикоснуться к истории и вдохновиться красотой Великого Новгорода!
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Новгородский Кремль
- Памятник Тысячелетие России
- Софийский собор
- Грановитая палата
- Софийская звонница
- Владычный двор
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Площадь Победы Софийская, у памятника В.И. Ленину
Завершение: Кремль
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
- Обращаю внимание
- Экскурсия проходит на улице
- Одевайтесь по погоде. До встречи
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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