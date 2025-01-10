Приглашаю вместе прикоснуться к прошлому и настоящему Великого Новгорода! Вы посетите Кремль, полюбуетесь древним Софийским собором, побываете на Владычном дворе и увидите редкий для России образец готической архитектуры.

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Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Приглашение в Великий Новгород

Дорогие друзья! Мы рады пригласить вас в увлекательное путешествие по историческим местам Великого Новгорода. Этот город хранит в себе множество тайн и чудес, которые стоит увидеть своими глазами.

Что вас ждет?

Кремль — сердце города, где вы сможете ощутить атмосферу старины и величия.

— сердце города, где вы сможете ощутить атмосферу старины и величия. Софийский собор — древний храм, который поражает своей красотой и архитектурными деталями.

— древний храм, который поражает своей красотой и архитектурными деталями. Владычный двор — место, где вы сможете узнать больше о жизни и быте людей в прошлом.

— место, где вы сможете узнать больше о жизни и быте людей в прошлом. Готическая архитектура — редкий для России стиль, который также можно увидеть в нашем городе.

Зачем стоит посетить Великий Новгород?

Каждое из этих мест расскажет вам свою уникальную историю, а прогулка по улицам города подарит незабываемые впечатления. Вы сможете насладиться атмосферой, которая сочетает в себе прошлое и настоящее, и открыть для себя богатое культурное наследие России.

Не упустите возможность прикоснуться к истории и вдохновиться красотой Великого Новгорода!