Индивидуальные экскурсии в Великом Новгороде

Погрузитесь в атмосферу Великого Новгорода, узнавая, как развивалась культура пития и какие напитки предпочитали новгородцы на протяжении веков
Представьте себе Великий Новгород не только как город с богатой историей, но и как место, где культура пития имеет свои уникальные традиции.
На экскурсии «Хмельная история Великого Новгорода» вы узнаете, как читать дальшеуменьшить
менялась алкогольная политика, какие напитки были популярны среди новгородцев разных эпох, и как церковь и общество относились к употреблению алкоголя. Дегустация настоек в современных барах позволит вам не только услышать, но и вкусить историю.
Подходит для тех, кто желает глубже познакомиться с культурным наследием города, расширить свои гастрономические горизонты и провести время интересно
Лучшее время для экскурсии «Хмельная история Великого Новгорода» - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для прогулок, а туристическая загруженность позволяет насладиться атмосферой города. Май, сентябрь и октябрь также подойдут, хотя может быть прохладнее. В остальное время года экскурсия возможна, но стоит учесть, что погодные условия могут повлиять на комфорт прогулок.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Новгородский кремль
Ярославово дворище
Торговая сторона
Описание экскурсии
Питейные забавы Новгородчины
Мы начнем хмельное путешествие на Торговой стороне, где когда-то было пять питейных на один перекресток. Прогуливаясь у новгородского кремля и Ярославова дворища, вы увидите, где располагались самые шумные заведения города. А также узнаете, какими были крепкие напитки несколько столетий назад, как их готовили, и что говорила об употреблении горячительного церковь.
Хмельное прошлое и настоящее
Вы увидите места, где когда-то играли оркестры, проводились азартные игры, лились напитки и ошивались пройдохи и женщины легкого поведения. И все это могло происходить в непосредственной близости от полицейского участка. Мы расскажем о культуре и бескультурье выпивающих и о том, как менялись местные традиции распития на протяжении веков. А дегустация настоек в нынешних заведениях позволит вам стать участниками современной истории баров Великого Новгорода!
Организационные детали
Возраст участников — от 18 лет (возьмите с собой паспорт).
Маршрут предполагает 3 остановки с дегустациями.
Напитки оплачиваются отдельно. Если вы будете ориентироваться на наши рекомендации, то потратите на них 700-1000 рублей на человека.
Если вас больше 6 человек, будет чуть хуже слышно и не очень удобно размещаться в барах у стойки. Но можем обсудить и такой вариант.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У памятника Тысячелетию России
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Павел — ваша команда гидов в Великом Новгороде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 3.5 часа
Провели экскурсии для 2286 туристов
Мы команда увлеченных профессионалов, которая сможет показать вам Великий Новгород с лучшей стороны, рассказать о нем сотни удивительных историй и ответить на все вопросы. Ждем вас на наших авторских экскурсиях!
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на последних 30 из 70 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Ольга
рекомендую, нас было 4 человека, посетили три замечательных ресторана, попробовали вкусную медовуху и Сидар, попробовали блюда из местной рыбы, прогулялись по историческим местам города, очень интересно и познавательно провели время с замечательным экскурсоводом Ильёй. Много интересных фактов узнали о городе, о хмельных напитках. Очень всем рекомендую.
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Александра
Спасибо огромное Павлу за организацию, а Илье за потрясающую экскурсию по Новгороду. Нас поразило не только знание истории, традиций, но и то, как Илья с бережной любовью рассказывал о городе, с каким восторгом говорил о найденных документах. Мы влюблены в этот замечательный город и в Илью… немного… Очень рекомендуем!
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Е
Екатерина
Экскурсию проводил Илья. Интересно, познавательно, нескучно. Узнали много нового про Великий Новгород и историю алкоголя на Руси. При посещении баров стол заранее забронирован, никто не принуждает к количеству и выбору напитков. Все на ваш вкус. Можно и безалкогольные напитки взять, кто не пьет алкоголь. Спасибо за экскурсию
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ольга
Рекомендуем этот формат! Получите удовольствие! Главное, настроится на позитив, а Илья организует все другое: и истории, и компанию и настроение! Спасибо!!!
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Наталья
Прогулка с Ильей это необычный формат и интереснейший рассказ о быте и нравах новгородцев. О том, какие люди жили в этом городе, об интересных событиях в жизни горожан, о защитниках читать дальшеуменьшить
и силе духа новгородцев. Вообще экскурсия построена в формате беседы:) и ооочень необычная в плане хмеля для бывалого туриста. Места, выбранные Ильей, были немного скорректированы под нас и с каждым шагом градус выше, прогулка веселее, от того и интересней. Рекомендую для дружеских компаний 5-6 человек. Потрясающе уютное место Кружечный двор. А, в качестве пожеланий, включила бы ресторан Brewmen, он хоть и далеко от исторического центра, но здесь самые натуральные и вкусные настойки.
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Olga
Экскурсию проводил Илья, очень грамотный, интеллигентный, корректный человек. Нам все понравилось!)
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