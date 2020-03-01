Индивидуальные экскурсии в Великом Новгороде

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Узнать о местной многовековой культуре пития и продегустировать горячительные напитки

Евген
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Евген – представитель гидов
Вы услышите, ходили ли новгородцы по кабакам 500 лет назад, когда здесь появилась водка и всегда ли она была такой крепкой.

А еще: принято ли было закусывать и какова была в разные времена алкогольная политика государства.

Кроме того, попробуете настойки, приготовленные прямо в местных барах!
3500 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2.5 часа
До 6 человек
Встреча у памятника Тысячелетию России
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Хмельная история Великого Новгорода
Хмельная история Великого Новгорода

Что вас ожидает

Питейные забавы Новгородчины
Мы начнем хмельное путешествие на Торговой стороне, где когда-то было пять питейных на один перекресток. Прогуливаясь у новгородского кремля и Ярославова дворища, вы увидите, где располагались самые шумные заведения города. А также узнаете, какими были крепкие напитки несколько столетий назад, как их готовили, и что говорила об употреблении горячительного церковь.

Хмельное прошлое и настоящее
Вы увидите места, где когда-то играли оркестры, проводились азартные игры, лились напитки и ошивались пройдохи и женщины легкого поведения. И все это могло происходить в непосредственной близости от полицейского участка. Мы расскажем о культуре и бескультурье выпивающих и о том, как менялись местные традиции распития на протяжении веков. А дегустация настоек в нынешних заведениях позволит вам стать участниками современной истории баров Великого Новгорода!

Организационные детали

  • Возраст участников — от 18 лет (возьмите с собой паспорт).
  • Маршрут предполагает 4 остановки с дегустациями.
  • Напитки оплачиваются отдельно. Если вы будете ориентироваться на наши рекомендации, то потратите на них 700-1000 рублей на человека.
  • Если вас больше 6 человек, будет чуть хуже слышно и не очень удобно размещаться в барах у стойки. Но можем обсудить и такой вариант.
Хмельная история Великого Новгорода
Хмельная история Великого Новгорода
Хмельная история Великого Новгорода

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура у памятника Тысячелетию России.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Евген
Евген
Мы команда увлеченных профессионалов, которая сможет показать вам Великий Новгород с лучшей стороны, рассказать о нем сотни удивительных историй и ответить на все вопросы. Ждем вас на наших авторских экскурсиях!
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