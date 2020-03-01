Индивидуальные экскурсии в Великом Новгороде

Что вас ожидает

Питейные забавы Новгородчины

Мы начнем хмельное путешествие на Торговой стороне, где когда-то было пять питейных на один перекресток. Прогуливаясь у новгородского кремля и Ярославова дворища, вы увидите, где располагались самые шумные заведения города. А также узнаете, какими были крепкие напитки несколько столетий назад, как их готовили, и что говорила об употреблении горячительного церковь.

Хмельное прошлое и настоящее

Вы увидите места, где когда-то играли оркестры, проводились азартные игры, лились напитки и ошивались пройдохи и женщины легкого поведения. И все это могло происходить в непосредственной близости от полицейского участка. Мы расскажем о культуре и бескультурье выпивающих и о том, как менялись местные традиции распития на протяжении веков. А дегустация настоек в нынешних заведениях позволит вам стать участниками современной истории баров Великого Новгорода!