Индивидуальные экскурсии в Великом Новгороде

Представьте себе Великий Новгород не только как город с богатой историей, но и как место, где культура пития имеет свои уникальные традиции.На экскурсии «Хмельная история Великого Новгорода» вы узнаете, как

менялась алкогольная политика, какие напитки были популярны среди новгородцев разных эпох, и как церковь и общество относились к употреблению алкоголя. Дегустация настоек в современных барах позволит вам не только услышать, но и вкусить историю. Подходит для тех, кто желает глубже познакомиться с культурным наследием города, расширить свои гастрономические горизонты и провести время интересно

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для экскурсии «Хмельная история Великого Новгорода» - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для прогулок, а туристическая загруженность позволяет насладиться атмосферой города. Май, сентябрь и октябрь также подойдут, хотя может быть прохладнее. В остальное время года экскурсия возможна, но стоит учесть, что погодные условия могут повлиять на комфорт прогулок.

Сейчас август — это идеальное время.