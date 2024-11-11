Экскурсии по барам Великого Новгорода

Найдено 3 экскурсии в категории «Бары и ночная жизнь» в Великом Новгороде, цены от 3 500 ₽. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2024 году
Хмельная история Великого Новгорода
Пешая
46 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Хмельная история Великого Новгорода
Погрузитесь в атмосферу Великого Новгорода, узнавая, как развивалась культура пития и какие напитки предпочитали новгородцы на протяжении веков
Начало: У памятника Тысячелетию России
«А дегустация настоек в нынешних заведениях позволит вам стать участниками современной истории баров Великого Новгорода»
Сегодня в 13:00
Завтра в 12:00
7 000 за всё до 6 чел.
Экскурсия в Витославлицы и Юрьев монастырь
Пешая
На машине
40 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Экскурсия в Витославлицы и Юрьев монастырь
Начало: Г. Великий Новгород, Сенная площадь
«Вот хозяин пришел с охоты и оставил у порога манки и нехитрый инвентарь, а его соседка складывает урожай в подклети… На хозяйственном дворе полно живности — козы, кони, барашки»
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
18 ноя в 09:00
5 400 за всё до 5 чел.
Дар Валдая
На автобусе
35 отзывов
8 часов
Групповая
Дар Валдая
Начало: Великий Новгород, ул. Предтеченская 24
«Радищев писал «Кто не бывал в Валдаях, кто не знает валдайских баранок и валдайских разрумяненных девок»
Расписание: Смотрите ближайшие свободные даты
24 ноя в 08:00
1 дек в 08:00
от 3 500 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Сергей
    11 ноября 2024
    Хмельная история Великого Новгорода
    Илья душевный рассказчик. Знаток своего города, влюбленный в свою профессию. С удовольствием и наслаждением делится своими знаниями. Интересный собеседник. Узнали много нового. Спасибо. Настоятельно рекомендую.
  • В
    Вячеслав
    8 ноября 2024
    Дар Валдая
    Экскурсия и места, которые с ней посетили очень понравились! В дороге слушали нашего гида Наталью, она очень интересно и с
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    позитивом рассказывала нам про край Новгородский! Первой остановкой был музей колоколов. Здесь местный гид не только нам поведал об истории валдайских колоколов, но и наглядно продемонстрировал как они звучат! Далее мы заехали в туристический центр, где можно купить сувениры и местные знаменитые баранки, а так же увидеть самую большую в стране подкову! После этого мы гуляли по набережной, увидели во всей красе озеро Валдай и Иверский монастырь вдалеке, а после вкусного обеда посетили уже и сам монастырь! Сначала казалось, что времени на него немного выделено, но сам монастырь небольшой, так что осталось время и на пирс сходить, посмотреть на город Валдай и озеро с этой стороны. Так как был праздничный день 4 ноября, на обратном пути мы заехали в Крестцы к ямщику Никитичу, который поведал нам об истории ямского дела и как Крестцы с ним связаны. Правда, как мне кажется, это действие показалось немного затянутым, но образ ямщика Никитича очень понравился) А после этого нас напоили чаем и покормили пирожками!

  • Т
    Татьяна
    7 ноября 2024
    Дар Валдая
    Очень понравилось, насыщенная экскурсия, много самых разных впечатлений. Я-коллекционер колокольчиков, Валдайские в приоритете-оценила музей и рассказ сотрудника о Валдайских колоколах,
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    возможность самой позвонить перезвон, очень интересно. Озеро очень впечатлило,Иверский мужской монастырь-место благодати и покоя. Спасибо нашему гиду за обширные познания о своем крае, за гордость за родные места. Все понравилось и очень впечатлило!

  • Н
    Наталья
    30 октября 2024
    Хмельная история Великого Новгорода
    Спасибо Илье за проведенную экскурсию! Неторопливо, в спокойном темпе, мы провели вместе 3,5 часа, даже больше заявленного времени по плану.
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    Сами уже извинялись за то, что задержали нашего гида, а он все продолжал и рассказывал про Новгород, про гастрономическую специфику региона… По ходу экскурсии прошлись по различным темам, имеющим отношение к этому замечательному городу. Илья рассказывал и про средневековый уклад новгородцев, и про современное устройство… Беседа текла неспешно, темы и вопросы всплывали по ходу общения, но потом неуклонно возвращались к заявленной специфике. Для тех, кто готов оценить дружеское общение под сопровождение настоек и закусок местного производства, однозначно рекомендуем эту экскурсию. И это общее мнение компании из 4х человек! Илья, еще раз спасибо!

  • Е
    Елена
    27 мая 2024
    Хмельная история Великого Новгорода
    Огромное спасибо за экскурсию. Увлекательно и незаметно прошли 1.5 часа времени. Огромное количество новой информации с момента зарождения хмельной истории и традиций Новгорода. С удовольствием порекомендую своим друзьям.

Ответы на вопросы от путешественников по Великому Новгороду в категории «Бары и ночная жизнь»

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  1. Хмельная история Великого Новгорода
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  3. Дар Валдая
Какие места ещё посмотреть в Великом Новгороде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в ноябре:
  1. Новгородский кремль
  2. Софийский собор
  3. Ярославово дворище
  4. Памятник Тысячелетию России
  5. Самое главное
  6. Кремль
  7. Грановитая палата
  8. Витославлицы
  9. Рюриково Городище
  10. Горбатый мост через реку Волхов
Сколько стоит экскурсия по Великому Новгороду в ноябре 2024
Сейчас в Великом Новгороде в категории "Бары и ночная жизнь" можно забронировать 3 экскурсии от 3 500 до 7 000. Туристы уже оставили гидам 121 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
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