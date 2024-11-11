3 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Хмельная история Великого Новгорода
Погрузитесь в атмосферу Великого Новгорода, узнавая, как развивалась культура пития и какие напитки предпочитали новгородцы на протяжении веков
Начало: У памятника Тысячелетию России
«А дегустация настоек в нынешних заведениях позволит вам стать участниками современной истории баров Великого Новгорода»
Сегодня в 13:00
Завтра в 12:00
7 000₽ за всё до 6 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Экскурсия в Витославлицы и Юрьев монастырь
Начало: Г. Великий Новгород, Сенная площадь
«Вот хозяин пришел с охоты и оставил у порога манки и нехитрый инвентарь, а его соседка складывает урожай в подклети… На хозяйственном дворе полно живности — козы, кони, барашки»
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
18 ноя в 09:00
5 400₽ за всё до 5 чел.
8 часов
Групповая
Дар Валдая
Начало: Великий Новгород, ул. Предтеченская 24
«Радищев писал «Кто не бывал в Валдаях, кто не знает валдайских баранок и валдайских разрумяненных девок»
Расписание: Смотрите ближайшие свободные даты
24 ноя в 08:00
1 дек в 08:00
от 3 500₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ССергей11 ноября 2024Илья душевный рассказчик. Знаток своего города, влюбленный в свою профессию. С удовольствием и наслаждением делится своими знаниями. Интересный собеседник. Узнали много нового. Спасибо. Настоятельно рекомендую.
- ВВячеслав8 ноября 2024Экскурсия и места, которые с ней посетили очень понравились! В дороге слушали нашего гида Наталью, она очень интересно и с
- ТТатьяна7 ноября 2024Очень понравилось, насыщенная экскурсия, много самых разных впечатлений. Я-коллекционер колокольчиков, Валдайские в приоритете-оценила музей и рассказ сотрудника о Валдайских колоколах,
- ННаталья30 октября 2024Спасибо Илье за проведенную экскурсию! Неторопливо, в спокойном темпе, мы провели вместе 3,5 часа, даже больше заявленного времени по плану.
- ЕЕлена27 мая 2024Огромное спасибо за экскурсию. Увлекательно и незаметно прошли 1.5 часа времени. Огромное количество новой информации с момента зарождения хмельной истории и традиций Новгорода. С удовольствием порекомендую своим друзьям.
Ответы на вопросы от путешественников по Великому Новгороду в категории «Бары и ночная жизнь»
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