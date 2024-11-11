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позитивом рассказывала нам про край Новгородский! Первой остановкой был музей колоколов. Здесь местный гид не только нам поведал об истории валдайских колоколов, но и наглядно продемонстрировал как они звучат! Далее мы заехали в туристический центр, где можно купить сувениры и местные знаменитые баранки, а так же увидеть самую большую в стране подкову! После этого мы гуляли по набережной, увидели во всей красе озеро Валдай и Иверский монастырь вдалеке, а после вкусного обеда посетили уже и сам монастырь! Сначала казалось, что времени на него немного выделено, но сам монастырь небольшой, так что осталось время и на пирс сходить, посмотреть на город Валдай и озеро с этой стороны. Так как был праздничный день 4 ноября, на обратном пути мы заехали в Крестцы к ямщику Никитичу, который поведал нам об истории ямского дела и как Крестцы с ним связаны. Правда, как мне кажется, это действие показалось немного затянутым, но образ ямщика Никитича очень понравился) А после этого нас напоили чаем и покормили пирожками!