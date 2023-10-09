4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Путешествие в город колокольного звона и знакомство с архитектурой Иверского монастыря
Город Валдай, расположившийся среди озер и светлых лесов, очарует вас не только живописными видами, но и духом самобытных русских традиций. Вы побываете в музее Колоколов и Колокольном центре, где узнаете о главном валдайском ремесле.
А после посетите архитектурный символ края и шедевр храмового зодчества — Иверский мужской монастырь на берегу Валдайского озера.
Понять историю и культуру Валдая невозможно, не посетив Колокольный центр — единственный русский музей, в котором собраны колокола со всего мира. Здесь вы встретите бубенцы и колокольчики, которым уже несколько тысяч лет, увидите ритуальные колокола из Китая, Вьетнама и Индии, с помощью интерактивного экрана запряжете тройку и отольете виртуальный колокол. А на макете петербургского Петропавловского собора сможете детально рассмотреть все три яруса колокольни и услышать звон разных типов колоколов — карильонных, часовых и церковных.
Музей колоколов
Расположен в старинной путевой дворцовой церкви св. Екатерины. В 2026 году в музее завершилась масштабная реэкспозиция. Вы узнаете о колокольных традициях разных стран и увидите:
камерный зал на 35 мест с амфитеатром
многоярусные звонницы и интерактивные конструкции, демонстрирующие устройство и механику колокола
исторические и современные колокола
Символ русского зодчества
Затем вас ждет путь к главной достопримечательности Валдая — мужскому Иверскому монастырю, окруженному природой Селевецкого острова и водами Валдайского озера. Вы узнаете, какое место занимает монастырь в истории русского православия, услышите историю его основания и рассмотрите уникальные детали древнего храмового зодчества. А на внутренней территории сможете увидеть, как создают традиционные изразцы, и понаблюдать за резьбой по дереву и камню.
Организационные детали
Дополнительные расходы:
Входные билеты — 850 ₽/взрослые, 750 ₽/пенсионеры, 650 ₽/учащиеся старше 14 лет, 550₽/школьники до 14 лет, 50₽/дети до 6 лет
Из центра Валдая до Иверского монастыря можно добраться на такси. Стоимость поездки примерно 450 ₽
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваша команда гидов в Великом Новгороде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 10056 туристов
Наша команда гидов познакомит вас с историей и культурой Великого Новгорода, расскажет о наиболее ярких событиях в городе во время вашего пребывания и посоветует места, где кормят самыми вкусными обедами. С нами сотрудничают лучшие экскурсоводы и транспортные организации города. Мы всегда на связи!
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на последних 30 из 35 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Татьяна
Посетили Валдай в октябре. Несмотря на пасмурную и прохладную погоду получили позитивные эмоции. Музей колоколов создан с большой любовью и энтузиазмом. Эстетически по высшему разряду. Каждая экспозиция- произведение искусства. Дорога в монастырь очень живописная, озеро Валдай прекрасно, лесные острова тоже. На территории монастыря умиротворение и спокойствие. Спасибо огромное нашему гиду Евгению за прекрасную экскурсию и тёплое общение.
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Владимир
Все звёзды поставлены конкретному экскурсоводу - Евгению Валерьевичу. Организатору же (ну или посреднику, не знаю как там всё устроено. Для меня - именно организатор, так как я заказывал у них), читать дальшеуменьшить
в лице Натальи, максимум три звезды, а то и две. Упор делался на индивидуальный формат, и высокий ценник объясниялся именно этим условием. А по-факту, попал в обычную экскурсионную группу. А для меня был важен именно индивидуальный подход. Если просто глотать инфу - есть тьма источников. А мне нужнен был именно формат беседы и обмена информацией. Дальше, да. Поехали уже вдвоём. Но начало экскурсии было смазано и впечатления, соответственно, тоже. Резюмируя - всё здорово и познавательно, но денег своих не стоит.
Наталья
Ответ организатора:
Добрый день, Владимир! Большое спасибо за вашу обратную связь. Действительно, на программе с вами работал индивидуальный экскурсовод. Но посещение одного из читать дальшеуменьшить
объектов (музея колоколов) возможно только в режиме получасовых экскурсионных сеансов. Это связано с пропускной способностью музея. Там всего один экспозиционный зал, и во время работы одного экскурсовода, который показывает мастер-класс по колокольному звону, работа других экскурсоводов не возможна. В связи с этим, все туристы объединяются на сеансы (только в этом объекте). Что касается стоимости вашей программы, в нее включена оплата работы индивидуального гида на двух объектах и экскурсионный билет в музей колоколов. Хочу надеяться, что данный вопрос стал единственным недопониманием на маршруте и вам понравился ваш гид и программа в целом.
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Елена
Замечательная экскурсия! Большое спасибо водителю Дмитрию и экскурсоводу Людмиле Николаевне. Рекомендую к посещению.
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Валерий
Очень интересно и познавательно.
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Татьяна
Спасибо нашему гиду за ее вовлечённость и увлечённость своей профессией! История города и История колокольчиков, конечно, не сравнятся с посещением Иверского монастыря,но, как говорят, колокольный звон лечит, и нас тоже читать дальшеуменьшить
немного подлатали … очень интересный рассказ про всевозможные виды колокольчиков. Надо отдать должное людям, которые по крупицам собирают эти знания и факты и доносят их до праздных туристов! Сами мы вряд ли бы настолько глубоко погрузились бы в эту тему, а так узнали много нового для себя и интересного! Отдельная тема - посещение монастыря! Гид рассказала много интересных историй, связанных с этим местом, рассказала как лучше перемещаться по его территории и откуда получаются самые зрелищные фото. И да, воздух там все-таки необыкновенный!
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О
Олеся
На экскурсии были 31 мая. Впечатленя отличные. От организации до программы и логистики все отлично, учитывались все наши пожелания. Отдельное спасибо водителю минивэна Дмитрию - за прекрасное состояние машины, внимание читать дальшеуменьшить
к пассажирам и комфортное вождение. В тот же день нам нужно было успевать на электричку до С-Петербурга. Все было организовано так, что мы без спешки усели и программу освоить и на вокзал успеть. Отдельные впечатления от вдохновенного рассказа нашего гида Людмилы Владимировны - очень интересная подача материала в режиме максимального вовлечения слушателей, что особенно ценно, когда вы с детьми, как было у нас. Иверский монастырь просто обящательное место посещения. Рекомендую эту экскурсию от этой команды
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