4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Путешествие в город колокольного звона и знакомство с архитектурой Иверского монастыря

Наталья
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Наталья – представитель гидов
Город Валдай, расположившийся среди озер и светлых лесов, очарует вас не только живописными видами, но и духом самобытных русских традиций.

Вы побываете в музее Колоколов и Колокольном центре, где попробуете себя в роли звонаря и узнаете о главном валдайском ремесле.

А после посетите архитектурный символ края и шедевр храмового зодчества — Иверский мужской монастырь на берегу Валдайского озера.
4100 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
На автомобиле
Продолжительность 3.5 часа
До 5 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии4 отзыва
4.25
История и традиции Валдая
История и традиции Валдая

Что вас ожидает

Колокола со всего мира
Понять историю и культуру Валдая невозможно, не посетив Колокольный центр — единственный русский музей, в котором собраны колокола со всего мира. Здесь вы встретите бубенцы и колокольчики, которым уже несколько тысяч лет, увидите ритуальные колокола из Китая, Вьетнама и Индии, с помощью интерактивного экрана запряжете тройку и отольете виртуальный колокол. А на макете петербургского Петропавловского собора сможете детально рассмотреть все три яруса колокольни и услышать звон разных типов колоколов — карильонных, часовых и церковных.

Музей колокольчиков: увидеть, услышать, почувствовать
Тема главного валдайского ремесла продолжится в Музее колокольчиков, расположившемся в путевом дворцовом храме Святой Великомученицы Екатерины 17 века. Здесь вы осмотрите искусные колокола, отлитые в Валдае: от настольных, пастушьих до ямщицких, пожарных и корабельных. Кроме того, вы сможете услышать некоторые экспонаты и даже поупражняться в звонарном искусстве.

Символ русского зодчества
Затем вас ждет путь к главной достопримечательности Валдая — мужскому Иверскому монастырю, окруженному природой Селевецкого острова и водами Валдайского озера. Вы узнаете, какое место занимает монастырь в истории русского православия, услышите историю его основания и рассмотрите уникальные детали древнего храмового зодчества. А на внутренней территории сможете увидеть, как создают традиционные изразцы, и понаблюдать за резьбой по дереву и камню.

Организационные детали

  • Дополнительные расходы: входные билеты — 250 руб./взрослые, 130 руб./студенты, 30 руб./школьники. В стоимость также не входят транспортные расходы: если вы не на своем транспорте, мы поможем с арендой машины.
История и традиции Валдая
История и традиции Валдая
История и традиции Валдая
История и традиции Валдая
История и традиции Валдая
История и традиции Валдая
История и традиции Валдая
История и традиции Валдая
История и традиции Валдая
История и традиции Валдая

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Наталья
Наталья
Наша команда гидов познакомит вас с историей и культурой Великого Новгорода, расскажет о наиболее ярких событиях в городе во время вашего пребывания и посоветует места, где кормят самыми вкусными обедами. С нами сотрудничают лучшие экскурсоводы и транспортные организации города. Мы всегда на связи!
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4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

6 ноября 2019
Совершенно не хочется обижать гида Галину Андреевну, но за последнее время мы впервые попали на экскурсию для пионеров. Нужно стоять по стойке смирно, все внимательно слушать и желательно вопросов не задавать. Но все дело в том, что информацию энциклопедического характера мы можем прочесть самостоятельно в википедии или более ранних бумажных источниках. Мы все взрослые люди и нам хочется погрузиться в тему, нырнуть глубже, узнать не столько о цифрах, сколько об эмоциях и впечатлениях. Дети также не привыкли воспринимать материал в приказном порядке, а это очень большой показатель, когда 6-ти летний ребенок перестает слушать через 2 минуты после начала экскурсии, при том, что она происходит в музее колокольчиков. Наверное, советского образца школьникам такой формат ведения экскурсии подходит, нас же он изумил и огорчил. Не говоря уже о том, что ни одного внятного ответа на вопрос мы не получили - только неудовольствие гида от того, что мы этот вопрос задали.
31 октября 2019
Спасибо за прекрасную экскурсию! Наш гид, Людмила Владимировна, человек любящий и знающий свой город, свою работу! Она прекрасно преподносит информацию! Мы были в восторге! Спасибо ей огромное за всё! Музей колоколов и колокольный центр поразили нас своими экспонатами! С какой любовью всё там собрано! А уж Иверский монастырь - это вообще такие эмоции и впечатления! Нам так повезло с погодой - был прекрасный солнечный день! Валдай - это сказка! Сюда хочется вернуться еще и еще раз! Спасибо Трипстеру за прекрасных экскурсоводов!
10 августа 2019
Великолепно!!! С гидом Людмилой Владимировной забыли о дожде!!!
9 августа 2019
Наш экскурсовод Людмила Владимировна встретила нас в точно назначенное время в музее Колоколов, провела по музею потрясающую экскурсию с прослушиванием и просмотром фильма, интерактивный игрой, с нами был ребенок пяти лет, Людмила Владимировна мастерски завладела его вниманием, на колоколах исполнили звони под её руководством. Людмила Владимировна посоветовала местное кафе Подворье для обеда, любезно нас подождав, Затем съездили в Иверский монастырь, где была проведена интереснейшая экскурсия по монастырю, было предоставлены время для прогулки в окрестностях монастыря.Наша семья благодарна Людмиле Владимировне за высокий профессионализм и необыкновенную душевность.

Наталья проводит ещё 3 экскурсии

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