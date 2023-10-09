4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Город Валдай, расположившийся среди озер и светлых лесов, очарует вас не только живописными видами, но и духом самобытных русских традиций. Вы побываете в музее Колоколов и Колокольном центре, где узнаете о главном валдайском ремесле. А после посетите архитектурный символ края и шедевр храмового зодчества — Иверский мужской монастырь на берегу Валдайского озера.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Колокола со всего мира

Понять историю и культуру Валдая невозможно, не посетив Колокольный центр — единственный русский музей, в котором собраны колокола со всего мира. Здесь вы встретите бубенцы и колокольчики, которым уже несколько тысяч лет, увидите ритуальные колокола из Китая, Вьетнама и Индии, с помощью интерактивного экрана запряжете тройку и отольете виртуальный колокол. А на макете петербургского Петропавловского собора сможете детально рассмотреть все три яруса колокольни и услышать звон разных типов колоколов — карильонных, часовых и церковных.

Музей колоколов

Расположен в старинной путевой дворцовой церкви св. Екатерины. В 2026 году в музее завершилась масштабная реэкспозиция. Вы узнаете о колокольных традициях разных стран и увидите:

камерный зал на 35 мест с амфитеатром

многоярусные звонницы и интерактивные конструкции, демонстрирующие устройство и механику колокола

исторические и современные колокола

Символ русского зодчества

Затем вас ждет путь к главной достопримечательности Валдая — мужскому Иверскому монастырю, окруженному природой Селевецкого острова и водами Валдайского озера. Вы узнаете, какое место занимает монастырь в истории русского православия, услышите историю его основания и рассмотрите уникальные детали древнего храмового зодчества. А на внутренней территории сможете увидеть, как создают традиционные изразцы, и понаблюдать за резьбой по дереву и камню.

Организационные детали

Дополнительные расходы: