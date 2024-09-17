Экскурсии на Валдай из Великого Новгорода

Найдено 3 экскурсии в категории «Валдай» в Великом Новгороде, цены от 3 800 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2024 году
История и традиции Валдая (на вашем автомобиле)
33 отзыва
3.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
История и традиции Валдая (на вашем автомобиле)
Индивидуальная экскурсия по Великому Новгороду: узнайте историю и культуру Валдая через уникальные музеи и монастыри
Начало: По договоренности
Завтра в 10:00
30 ноя в 10:00
6 000 за всё до 5 чел.
Зимние дары Валдая
На автобусе
8 часов
Групповая
Зимние дары Валдая
Из Великого Новгорода - по заповедному краю, где живут ёлочные игрушки и звонкие колокольчики
Начало: На Предтеченской улице
2 янв в 08:00
3 янв в 08:00
3 800 за человека
Путешествие из Великого Новгорода: город Валдай
На машине
9 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Путешествие из Великого Новгорода: город Валдай
Побывать в удивительном по красоте месте, увидеть Иверский монастырь, озёра и Музей колоколов
Начало: На улице Сенная площадь
30 ноя в 09:00
1 дек в 09:00
25 400 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    17 сентября 2024
    История и традиции Валдая (на вашем автомобиле)
    Надежда Петровна превзошла наши ожидания от экскурсии всем: своей эрудицией, артистизмом, любовью к своему делу. Манера подачи материала, погружение в него завораживают. Она не только рассказывает, но и приобщает слушателей к колокольный звону.
  • Д
    Дмитрий
    17 августа 2024
    История и традиции Валдая (на вашем автомобиле)
    Спасибо за прекрасную экскурсию, проведенную Евгением Валерьевичем!
  • И
    Ирина
    4 августа 2024
    История и традиции Валдая (на вашем автомобиле)
    Спасибо большое Наталье за организацию поездки. Были учтены все наши пожелания. Спасибо водителю-сопровождающему Евгению. Очень понравилась экскурсионная программа на Валдае. Экскурсовод высшего класса. Спасибо! Всем рекомендую.

Ответы на вопросы от путешественников по Великому Новгороду в категории «Валдай»

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  5. Кремль
  6. Грановитая палата
  7. Памятник Тысячелетию России
  8. Витославлицы
  9. Рюриково Городище
  10. Горбатый мост через реку Волхов
Сколько стоит экскурсия по Великому Новгороду в ноябре 2024
Сейчас в Великом Новгороде в категории "Валдай" можно забронировать 3 экскурсии от 3 800 до 25 400. Туристы уже оставили гидам 33 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
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