3.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
История и традиции Валдая (на вашем автомобиле)
Индивидуальная экскурсия по Великому Новгороду: узнайте историю и культуру Валдая через уникальные музеи и монастыри
Начало: По договоренности
Завтра в 10:00
30 ноя в 10:00
6 000₽ за всё до 5 чел.
8 часов
Групповая
Зимние дары Валдая
Из Великого Новгорода - по заповедному краю, где живут ёлочные игрушки и звонкие колокольчики
Начало: На Предтеченской улице
2 янв в 08:00
3 янв в 08:00
3 800₽ за человека
9 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Путешествие из Великого Новгорода: город Валдай
Побывать в удивительном по красоте месте, увидеть Иверский монастырь, озёра и Музей колоколов
Начало: На улице Сенная площадь
30 ноя в 09:00
1 дек в 09:00
25 400₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна17 сентября 2024Надежда Петровна превзошла наши ожидания от экскурсии всем: своей эрудицией, артистизмом, любовью к своему делу. Манера подачи материала, погружение в него завораживают. Она не только рассказывает, но и приобщает слушателей к колокольный звону.
- ДДмитрий17 августа 2024Спасибо за прекрасную экскурсию, проведенную Евгением Валерьевичем!
- ИИрина4 августа 2024Спасибо большое Наталье за организацию поездки. Были учтены все наши пожелания. Спасибо водителю-сопровождающему Евгению. Очень понравилась экскурсионная программа на Валдае. Экскурсовод высшего класса. Спасибо! Всем рекомендую.
Ответы на вопросы от путешественников по Великому Новгороду в категории «Валдай»
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