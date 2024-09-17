Т Татьяна

Надежда Петровна превзошла наши ожидания от экскурсии всем: своей эрудицией, артистизмом, любовью к своему делу. Манера подачи материала, погружение в него завораживают. Она не только рассказывает, но и приобщает слушателей к колокольный звону.