Когда город с богатым историческим наследием находится в живописном природном месте, это создаёт особый шарм. Валдай — именно такое место. Он стоит на возвышенности, на берегу Валдайского озера, и может похвастаться прекрасными пейзажами. А дополняют их виды архитектуры 18–19 веков и, конечно, Иверского монастыря на острове.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00
Описание экскурсии
Валдай
Он расположен на Валдайской возвышенности, на берегу одноимённого озера, в 140 км к юго-востоку от Великого Новгорода. Этот тихий город богат народными промыслами, интересными достопримечательностями, а также природными красотами.
Что вы увидите
- Валдайские озёра и национальный парк «Валдайский»
- Архитектурный ансамбль Иверского монастыря на острове: вы побываете в восстановленном Успенском соборе 17 века и рассмотрите другие монастырские постройки
- Музей колоколов в здании памятника архитектуры — церкви-ротонды 18 века. Здесь вы не только узнаете историю Валдая и уникального колокольного промысла, но и сможете позвонить в знаменитые колокольчики
Организационные детали
- Дополнительно оплачивается комплексный обед — 550 ₽ за человека
- Экскурсия проходит на автомобиле Volkswagen Tiguan 2019 или Toyota Camry 2015
- По запросу экскурсия может быть проведена для компаний от 4 человек — стоимость уточняйте в переписке
- С вами будет один из наших гидов
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Сенная площадь
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — Организатор в Великом Новгороде
Здравствуй, уважаемый путешественник! Меня зовут Анастасия, я представляю агентство, которое уже более 30 лет принимает гостей в одном из самых древних городов России — Великом Новгороде! В наших программах: увлекательныеЗадать вопрос
Входит в следующие категории Великого Новгорода
Похожие экскурсии из Великого Новгорода
1.5 часа
Групповая
до 20 чел.
Здравствуй, Великий Новгород: Путешествие в сердце истории
Погрузитесь в уникальную атмосферу Великого Новгорода, посетив его знаковые исторические места
Начало: У Кремля
Сегодня в 13:00
2 ноя в 13:00
800₽ за человека
1.5 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Первое знакомство с Великим Новгородом
Исследуйте исторический центр Великого Новгорода в мини-группе. Узнайте о кремле, соборе и других значимых местах города
Начало: На площади Победы-Софийской
Завтра в 12:00
2 ноя в 12:00
1 334₽ за человека
1.5 часа
Индивидуальная
Интерактивная экскурсия в Музей каменных жерновов в Великом Новгороде
Познакомьтесь с русской историей в интерактивном формате! В музее можно трогать экспонаты, молоть зерно и пробовать хлеб
Начало: У ворот Музея каменных жерновов
Завтра в 09:00
1 ноя в 09:00
1 200₽ за человека