Путешествие из Великого Новгорода: город Валдай

Побывать в удивительном по красоте месте, увидеть Иверский монастырь, озёра и Музей колоколов
Когда город с богатым историческим наследием находится в живописном природном месте, это создаёт особый шарм. Валдай — именно такое место. Он стоит на возвышенности, на берегу Валдайского озера, и может похвастаться прекрасными пейзажами. А дополняют их виды архитектуры 18–19 веков и, конечно, Иверского монастыря на острове.
Путешествие из Великого Новгорода: город Валдай
Путешествие из Великого Новгорода: город Валдай
Путешествие из Великого Новгорода: город Валдай
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00

Описание экскурсии

Валдай

Он расположен на Валдайской возвышенности, на берегу одноимённого озера, в 140 км к юго-востоку от Великого Новгорода. Этот тихий город богат народными промыслами, интересными достопримечательностями, а также природными красотами.

Что вы увидите

  • Валдайские озёра и национальный парк «Валдайский»
  • Архитектурный ансамбль Иверского монастыря на острове: вы побываете в восстановленном Успенском соборе 17 века и рассмотрите другие монастырские постройки
  • Музей колоколов в здании памятника архитектуры — церкви-ротонды 18 века. Здесь вы не только узнаете историю Валдая и уникального колокольного промысла, но и сможете позвонить в знаменитые колокольчики

Организационные детали

  • Дополнительно оплачивается комплексный обед — 550 ₽ за человека
  • Экскурсия проходит на автомобиле Volkswagen Tiguan 2019 или Toyota Camry 2015
  • По запросу экскурсия может быть проведена для компаний от 4 человек — стоимость уточняйте в переписке
  • С вами будет один из наших гидов

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На улице Сенная площадь
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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