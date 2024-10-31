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Когда город с богатым историческим наследием находится в живописном природном месте, это создаёт особый шарм. Валдай — именно такое место. Он стоит на возвышенности, на берегу Валдайского озера, и может похвастаться прекрасными пейзажами. А дополняют их виды архитектуры 18–19 веков и, конечно, Иверского монастыря на острове.