П Павел По Великому Новгороду нестандартными тропами Отличная экскурсия, увлеченный гид, прекрасный город

М Марина Великий Новгород в группе Огромное спасибо Павлу за замечательную экскурсию по историческому центру Великого Новгорода. Интересно и понятно. Павел очень увлеченный человек, всю экскурсию отдавал себя без остатка. Благодаря нашему гиду удалось прикоснуться к далёкому прошлому. Экскурсию однозначно рекомендуем!

Д Дмитрий Великий Новгород - древняя столица Севера Руси Интересная обзорная экскурсия по Новгородскому кремлю и торговой стороне. Получил необходимый объем знаний, чтобы сложилось впечатление о старом Новгороде и объектах которые необходимо посетить самостоятельно. Экскурсию рекомендую при первом посещении и знакомстве с городом

Я Яна Великий Новгород - древняя столица Севера Руси Отличная экскурсия. Было очень интресно. Современным языком об истории. Экскурсовод Анастасия очень понравилась.

Т Татьяна Великий Новгород в группе Потрясающий гид! Легкая подача, исторически выстроенный рассказ, много интерактивных деталей и интересных фактов. Это позволило максимально погрузится в историю города и его нравы. От всей души Благодарим Павла за его увлеченность делом, энтузиазм и знакомство с Великим Новгородом! ❤️‍🔥🙏

С Светлана Великий Новгород в группе Экскурсия очень понравилась. Павел прекрасный экскурсовод, знающий и любящий свой город. Очень порадовало, что ещё можно было потрогать разные артифакты, которые были у Павла с собой. Рекомендую.

О Ольга Великий Новгород: прогулка вдоль Кремлёвской стены Экскурсия очень понравилась. Нина, наш экскурсовод, очень хорошо владеет материалом по истории Великого Новгорода. Очень приятный человек, сразу расположила к себе. Узнала много интересных фактов. Два часа экскурсии прошли незаметно. Рекомендую всем этого экскурсовода.

F Fedor Великий Новгород - древняя столица Севера Руси Великолепный экскурсовод. Очень ненавязчиво и в приятной форме Лариса рассказала о истории Великого Новгорода. С уверенностью рекомендую!

Н Надежда Новгородские были и небывальщины читать дальше процесс, слушали, смеялись, играли. Забава Путятишна - позитивная, мудрая, интересная, материал для нас был преподнесён в необычной манере. Всём советуем. Наша компания из 11 человек осталась очень довольна. Благодарим Были 4 мая на экскурсии "Новгородские были и небылицы". Очень интересная экскурсия для детей и взрослых, все были вовлечены в