Горбатый мост через реку Волхов – экскурсии в Великом Новгороде

Найдено 7 экскурсий в категории «Горбатый мост через реку Волхов» в Великом Новгороде, цены от 800 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Великий Новгород в группе
🚶 Пешая
Групповая
2.5 часа
16 отзывов
Групповая экскурсия Великий Новгород в группе
Погрузитесь в историю Великого Новгорода: от первых поселений до Московского царства. Узнайте о варягах, купцах и князьях, держите копии древних монет
Начало: У Горбатого моста
Расписание: в субботу и воскресенье в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
800 за человека
Великий Новгород: прогулка вдоль Кремлёвской стены
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
21 отзыв
Великий Новгород: уникальная прогулка вдоль Кремлёвских стен с историческими рассказами
Погрузитесь в атмосферу древнего Великого Новгорода, пройдя вдоль его знаменитых Кремлёвских стен. Истории, легенды и впечатляющие виды ждут вас
Начало: На Софийской площади
14 июня в 09:00
18 июня в 13:30
3 990 за всё до 10 чел.
По Великому Новгороду нестандартными тропами
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
44 отзыва
По Великому Новгороду нестандартными тропами: уникальный маршрут
Погрузитесь в атмосферу древнего Великого Новгорода, исследуя его скрытые сокровища и уникальные исторические объекты
Начало: На улице Десятинной
14 июня в 08:30
18 июня в 13:30
4 950 за всё до 10 чел.
Аз есмь царь! Иван Грозный и Новгород
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
10 отзывов
Иван Грозный в Новгороде: следы царя, история и архитектура
Путешествие в прошлое Великого Новгорода и его связь с Иваном Грозным. Исследуйте исторические места и узнайте неведомые факты
Начало: На улице Большая Московская
Завтра в 14:30
10 июня в 17:00
7 000 за всё до 8 чел.
Великий Новгород - древняя столица Севера Руси
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
200 отзывов
Великий Новгород - древняя столица Севера Руси
Погружение в историю Великого Новгорода: Кремль, Торговая сторона, купцы и князья. Узнайте об архитектуре и легендах в доступном формате
Начало: На Софийской площади
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
3 900 за всё до 6 чел.
Новгородские были и небывальщины
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
3 отзыва
Новгородские были и небывальщины: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу древнего Великого Новгорода с индивидуальной экскурсией по местам былинных героев. Узнайте историю Садко и Василия Буслаева
Начало: На территории кремля
Завтра в 09:30
10 июня в 09:00
4 140 за всё до 10 чел.
Знакомство с Великим Новгородом + Музейный цех фарфора
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Знакомство с Великим Новгородом + Музейный цех фарфора
Исследуйте древние памятники Великого Новгорода и посетите уникальный Музейный цех фарфора. Узнайте о вечевой республике и создайте свой фарфоровый сувенир
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
6 700 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • П
    Павел
    5 июня 2024
    По Великому Новгороду нестандартными тропами
    Отличная экскурсия, увлеченный гид, прекрасный город
  • М
    Марина
    3 июня 2024
    Великий Новгород в группе
    Огромное спасибо Павлу за замечательную экскурсию по историческому центру Великого Новгорода. Интересно и понятно. Павел очень увлеченный человек, всю экскурсию отдавал себя без остатка. Благодаря нашему гиду удалось прикоснуться к далёкому прошлому. Экскурсию однозначно рекомендуем!
  • Д
    Дмитрий
    2 июня 2024
    Великий Новгород - древняя столица Севера Руси
    Интересная обзорная экскурсия по Новгородскому кремлю и торговой стороне. Получил необходимый объем знаний, чтобы сложилось впечатление о старом Новгороде и объектах которые необходимо посетить самостоятельно. Экскурсию рекомендую при первом посещении и знакомстве с городом
  • Я
    Яна
    31 мая 2024
    Великий Новгород - древняя столица Севера Руси
    Отличная экскурсия. Было очень интресно. Современным языком об истории. Экскурсовод Анастасия очень понравилась.
  • Т
    Татьяна
    27 мая 2024
    Великий Новгород в группе
    Потрясающий гид! Легкая подача, исторически выстроенный рассказ, много интерактивных деталей и интересных фактов. Это позволило максимально погрузится в историю города и его нравы. От всей души Благодарим Павла за его увлеченность делом, энтузиазм и знакомство с Великим Новгородом! ❤️‍🔥🙏
    Потрясающий гид! Легкая подача, исторически выстроенный рассказ, много интерактивных деталей и интересных фактов. Это позволило максимальноПотрясающий гид! Легкая подача, исторически выстроенный рассказ, много интерактивных деталей и интересных фактов. Это позволило максимальноПотрясающий гид! Легкая подача, исторически выстроенный рассказ, много интерактивных деталей и интересных фактов. Это позволило максимальноПотрясающий гид! Легкая подача, исторически выстроенный рассказ, много интерактивных деталей и интересных фактов. Это позволило максимальноПотрясающий гид! Легкая подача, исторически выстроенный рассказ, много интерактивных деталей и интересных фактов. Это позволило максимальноПотрясающий гид! Легкая подача, исторически выстроенный рассказ, много интерактивных деталей и интересных фактов. Это позволило максимальноПотрясающий гид! Легкая подача, исторически выстроенный рассказ, много интерактивных деталей и интересных фактов. Это позволило максимальноПотрясающий гид! Легкая подача, исторически выстроенный рассказ, много интерактивных деталей и интересных фактов. Это позволило максимальноПотрясающий гид! Легкая подача, исторически выстроенный рассказ, много интерактивных деталей и интересных фактов. Это позволило максимальноПотрясающий гид! Легкая подача, исторически выстроенный рассказ, много интерактивных деталей и интересных фактов. Это позволило максимально
  • С
    Светлана
    27 мая 2024
    Великий Новгород в группе
    Экскурсия очень понравилась. Павел прекрасный экскурсовод, знающий и любящий свой город. Очень порадовало, что ещё можно было потрогать разные артифакты, которые были у Павла с собой. Рекомендую.
  • О
    Ольга
    27 мая 2024
    Великий Новгород: прогулка вдоль Кремлёвской стены
    Экскурсия очень понравилась. Нина, наш экскурсовод, очень хорошо владеет материалом по истории Великого Новгорода. Очень приятный человек, сразу расположила к себе. Узнала много интересных фактов. Два часа экскурсии прошли незаметно. Рекомендую всем этого экскурсовода.
  • F
    Fedor
    26 мая 2024
    Великий Новгород - древняя столица Севера Руси
    Великолепный экскурсовод. Очень ненавязчиво и в приятной форме Лариса рассказала о истории Великого Новгорода. С уверенностью рекомендую!
    Великолепный экскурсовод. Очень ненавязчиво и в приятной форме Лариса рассказала о истории Великого Новгорода. С уверенностью рекомендую!Великолепный экскурсовод. Очень ненавязчиво и в приятной форме Лариса рассказала о истории Великого Новгорода. С уверенностью рекомендую!
  • Н
    Надежда
    15 мая 2024
    Новгородские были и небывальщины
    Были 4 мая на экскурсии "Новгородские были и небылицы". Очень интересная экскурсия для детей и взрослых, все были вовлечены в
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    процесс, слушали, смеялись, играли. Забава Путятишна - позитивная, мудрая, интересная, материал для нас был преподнесён в необычной манере. Всём советуем. Наша компания из 11 человек осталась очень довольна. Благодарим

  • О
    Ольга
    13 мая 2024
    Новгородские были и небывальщины
    Спасибо огромное за такую чудесную и интересную экскурсию. Дети и родители в восторге. 2 часа пролетели незаметно. Дети поиграли в интересные игры, прошлись
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    по достопримечательностям торговой стороны и посоревновались с родителями. Даже несмотря на юный возраст экскурсантов (некоторым было 4года, остальным 6-7), всем было интересно и забавно. Огромное спасибо!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Великому Новгороду в категории «Горбатый мост через реку Волхов»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 7
  1. Великий Новгород в группе
  2. Великий Новгород: прогулка вдоль Кремлёвской стены
  3. По Великому Новгороду нестандартными тропами
  4. Аз есмь царь! Иван Грозный и Новгород
  5. Великий Новгород - древняя столица Севера Руси
Какие места ещё посмотреть в Великом Новгороде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Новгородский кремль
  2. Ярославово дворище
  3. Самое главное
  4. Памятник Тысячелетию России
  5. Софийский собор
  6. Кремль
  7. Рюриково Городище
  8. Грановитая палата
  9. Горбатый мост через реку Волхов
  10. Витославлицы
Сколько стоит экскурсия по Великому Новгороду в июне 2024
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