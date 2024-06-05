1 чел.
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Групповая
2.5 часа
Групповая экскурсия Великий Новгород в группе
Погрузитесь в историю Великого Новгорода: от первых поселений до Московского царства. Узнайте о варягах, купцах и князьях, держите копии древних монет
Начало: У Горбатого моста
Расписание: в субботу и воскресенье в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
800₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Великий Новгород: уникальная прогулка вдоль Кремлёвских стен с историческими рассказами
Погрузитесь в атмосферу древнего Великого Новгорода, пройдя вдоль его знаменитых Кремлёвских стен. Истории, легенды и впечатляющие виды ждут вас
Начало: На Софийской площади
14 июня в 09:00
18 июня в 13:30
3 990₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
По Великому Новгороду нестандартными тропами: уникальный маршрут
Погрузитесь в атмосферу древнего Великого Новгорода, исследуя его скрытые сокровища и уникальные исторические объекты
Начало: На улице Десятинной
14 июня в 08:30
18 июня в 13:30
4 950₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Иван Грозный в Новгороде: следы царя, история и архитектура
Путешествие в прошлое Великого Новгорода и его связь с Иваном Грозным. Исследуйте исторические места и узнайте неведомые факты
Начало: На улице Большая Московская
Завтра в 14:30
10 июня в 17:00
7 000₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Великий Новгород - древняя столица Севера Руси
Погружение в историю Великого Новгорода: Кремль, Торговая сторона, купцы и князья. Узнайте об архитектуре и легендах в доступном формате
Начало: На Софийской площади
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
3 900₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Новгородские были и небывальщины: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу древнего Великого Новгорода с индивидуальной экскурсией по местам былинных героев. Узнайте историю Садко и Василия Буслаева
Начало: На территории кремля
Завтра в 09:30
10 июня в 09:00
4 140₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Знакомство с Великим Новгородом + Музейный цех фарфора
Исследуйте древние памятники Великого Новгорода и посетите уникальный Музейный цех фарфора. Узнайте о вечевой республике и создайте свой фарфоровый сувенир
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
6 700₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ППавел5 июня 2024Отличная экскурсия, увлеченный гид, прекрасный город
- ММарина3 июня 2024Огромное спасибо Павлу за замечательную экскурсию по историческому центру Великого Новгорода. Интересно и понятно. Павел очень увлеченный человек, всю экскурсию отдавал себя без остатка. Благодаря нашему гиду удалось прикоснуться к далёкому прошлому. Экскурсию однозначно рекомендуем!
- ДДмитрий2 июня 2024Интересная обзорная экскурсия по Новгородскому кремлю и торговой стороне. Получил необходимый объем знаний, чтобы сложилось впечатление о старом Новгороде и объектах которые необходимо посетить самостоятельно. Экскурсию рекомендую при первом посещении и знакомстве с городом
- ЯЯна31 мая 2024Отличная экскурсия. Было очень интресно. Современным языком об истории. Экскурсовод Анастасия очень понравилась.
- ТТатьяна27 мая 2024Потрясающий гид! Легкая подача, исторически выстроенный рассказ, много интерактивных деталей и интересных фактов. Это позволило максимально погрузится в историю города и его нравы. От всей души Благодарим Павла за его увлеченность делом, энтузиазм и знакомство с Великим Новгородом! ❤️🔥🙏
- ССветлана27 мая 2024Экскурсия очень понравилась. Павел прекрасный экскурсовод, знающий и любящий свой город. Очень порадовало, что ещё можно было потрогать разные артифакты, которые были у Павла с собой. Рекомендую.
- ООльга27 мая 2024Экскурсия очень понравилась. Нина, наш экскурсовод, очень хорошо владеет материалом по истории Великого Новгорода. Очень приятный человек, сразу расположила к себе. Узнала много интересных фактов. Два часа экскурсии прошли незаметно. Рекомендую всем этого экскурсовода.
- FFedor26 мая 2024Великолепный экскурсовод. Очень ненавязчиво и в приятной форме Лариса рассказала о истории Великого Новгорода. С уверенностью рекомендую!
- ННадежда15 мая 2024Были 4 мая на экскурсии "Новгородские были и небылицы". Очень интересная экскурсия для детей и взрослых, все были вовлечены в
- ООльга13 мая 2024Спасибо огромное за такую чудесную и интересную экскурсию. Дети и родители в восторге. 2 часа пролетели незаметно. Дети поиграли в интересные игры, прошлись
Ответы на вопросы от путешественников по Великому Новгороду в категории «Горбатый мост через реку Волхов»
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