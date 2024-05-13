В уютной атмосфере кафе или ресторана в историческом центре Великого Новгорода, туристы смогут узнать о древних настольных играх, таких как Мельница, Хнефатафл и Дальдоза.
В ходе экскурсии будет возможность увидеть фотографии
В ходе экскурсии будет возможность увидеть фотографии
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 13:30, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Мы с вами расположимся в баре, кофейне, ресторане (по вашему выбору) в историческом центре Новгорода и погрузимся в удивительный мир игр:
- Вы узнаете, что такое Дальдоза, Хнефатафл и Тавлеи
- Выясните, из чего делали игровые доски и фишки в Средневековье
- Увидите фотографии археологических находок, которые свидетельствуют о существовавших в древности играх
- Научитесь играть в древние игры — простые и, если захотите, посложнее
Организационные детали
Напитки и закуски в кафе или ресторане оплачиваются отдельно и по желанию.
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Павел — ваш гид в Великом Новгороде
Провёл экскурсии для 331 туриста
Меня зовут Павел, я живу в Великом Новгороде с 2000 года. Почти 20 лет занимаюсь археологией, преподавал в университете. Много лет веду научно-популярные блоги о Новгородской земле. Неоднократно участвовал в форуме «Учёные против мифов». Провожу экскурсии, мастер-классы и лекции.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Наталья
13 мая 2024
Мы пришли с детишками 4-10 класса. Было отлично, интересно и динамично! Еле-еле разошлись после 2.5 часов. Удивительное впечатление глубины истории, классные древние игры. И настоящие игральные кости, которые по-настоящему кости:).
М
Марина
13 мая 2024
Это мероприятие — отличная интерактивная экскурсия! Интересный рассказ о настольных играх сопровождается не только важными и познавательными фактами, но и презентацией с картинками, таким образом становится понятнее и нагляднее, легко
Е
Екатерина
4 мая 2024
Интересный вариант для вечернего досуга в Великом Новгороде. Рекомендуем всем любителям настольных игр. Мы не только поиграли, но и послушали историю о настольных играх.
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