В уютной атмосфере кафе или ресторана в историческом центре Великого Новгорода, туристы смогут узнать о древних настольных играх, таких как Мельница, Хнефатафл и Дальдоза.В ходе экскурсии будет возможность увидеть фотографии

археологических находок, свидетельствующих о существовавших в древности играх, а также узнать, из чего делали игровые доски и фишки в Средневековье. Посетители смогут не только услышать интересные факты, но и научиться играть в эти древние игры. Напитки и закуски в кафе или ресторане оплачиваются отдельно и по желанию. Забронируйте эту уникальную экскурсию и погрузитесь в атмосферу средневекового Новгорода

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Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников

Ваш гид в Великом Новгороде

Павел Ваш гид в Великом Новгороде

Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 13:30, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Мы с вами расположимся в баре, кофейне, ресторане (по вашему выбору) в историческом центре Новгорода и погрузимся в удивительный мир игр:

Вы узнаете, что такое Дальдоза, Хнефатафл и Тавлеи

Выясните, из чего делали игровые доски и фишки в Средневековье

Увидите фотографии археологических находок, которые свидетельствуют о существовавших в древности играх

Научитесь играть в древние игры — простые и, если захотите, посложнее

Организационные детали

Напитки и закуски в кафе или ресторане оплачиваются отдельно и по желанию.