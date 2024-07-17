Юлия Очень понравилась экскурсия, все монастыри такие разные и у всех своя история и судьба, конечно поразил Николо-Вяжищский монастырь своей необычной красотой и малолюдностью, Ирина Александровна замечательный и неравнодушный экскурсовод, рады, что побывали!

Шерешкова читать дальше мы выехали из Санкт-Петербурга и заранее запланировали посещение Великого Новгорода и осмотр достопримечательностей и музеев.

Мы получили массу информации:узнали про историю Великого Новгорода, его

архитектуру, восстановление после войны, археологические раскопки,увидели монастыри и храмы в окрестностях города. Удивительный, высокопрофессиональный экскурсовод с глубочайшими знаниями и опытом работы в туристическо-экскурсионном бизнесе. Время прошло не заметно. Ирина Александровна порекомендовала посетить музеи и покататься на теплоходе по Волхову, что мы и сделали. Показала замечательное кафе на набережной, рассказала,какие сувениры,сладости и продукты можно приобрести на память о посещении города.

Мы с мужем достаточно много путешествуем и стараемся новые туристические объекты посещать с экскурсоводом. Много замечательных гидов нам встретилось. Но Ирина Александровна самая лучшая из лучших! Профессионал наивысшей категории! Нас поразила её обаятельность, доброжелательность в общении,умение организовать маршрут, ответить на все интересующие нас вопросы,глубочайшие знания истории не только по теме экскурсию, но и по истории РПЦ и РПСЦ, истории Новгородского государства и Руси. Мы хотим поблагодарить ее от всей души и пожелать творческих успехов, замечательных туристов и конечно здоровья! 14 июня 2024 года мы с мужем посетили экскурсию "Три монастыря Великого Новгорода". Экскурсовод Ирина Александровна заранее в переписке согласовала удобное для нас время, место встречи и маршрут, т. к.

В Валентина Большое спасибо экскурсоводу Ирине за чудесную экскурсию по Новгородским монастырям. Было душевно, интересно. Спасибо экскурсоводу за сделанные фотографии, мы сами даже забывали про фото, интересно было слушать Ирину. Был предоставлен хороший трансфер с прекрасным водителем. Всем рекомендуем данный маршрут и, конечно, экскурсоводу Ирину!

Борис Как здорово, что есть такие гиды как Ирина. Совпали наше желание побольше увидеть и узнать и ее побольше дать интересной и полезной информации. Какие же намоленные места мы увидели, какой чудный настрой на восприятие православной культуры мы получили. Ирина спасибо! Надеемся, до новых встречь.

С Светлана Добрый день. Нам экскурсия очень понравилась. Организованно все было на высшем уровне! Спасибо большое нашему гиду Ирине за огромное количество нового интересного материала! Рекомендую всем посетить! Не пожалеете!

О Ольга Отличная экскурсия по очень разным, но очень симпатичным монастырям. Ирина отличный рассказчик обо всем сразу, от культуры и истории до религиозной жизни, включая градостроительство и местное производство. Огромное ей спасибо за хорошо проведённое время:)

Н Наталья Посетили с мужем экскурсию у Ирины.

Экскурсия очень интересная и однозначно рекомендуется к посещению! Отдельная благодарность Ирене за высокой профессионализм и очень интересную подачу информации.

Ж Жанна Ирина Александровна человек энциклопедических знаний и большой любви к своему городу! Очень интересные места посетили и узнали много нового! Спасибо!

А Анастасия Экскурсия понравилась, Ирина очень грамотный экскурсовод, может ответить на любые вопросы и подстроится под интересы группы. Много новых фактов, хотя в этим местах мы не первый раз. Очень понравился Николо-Вяжищский монастырь. Рекомендую экскурсовода👍

Юлия Интересная экскурсия в которой вы узнаете не только исторические факты, но и мало известные. Ирина душевный человек, заботящийся о комфорте своих туристов.

И Ирина читать дальше с необыкновенной аурой и вместо Десятинного, который накануне мы увидели с другим гидом, Ирина предложила Зверино-Покровский монастырь 12 века, на территории которого есть маленькая, но очень красиво расписанная фресками 15века Церковь Симеона Богоприимца. И ещё много дополнительных деталей, которые сделали эту экскурсию необыкновенной! И трогательный подарочек от Ирины, сделанный своими руками))) ❤️ Отдельное спасибо водителю минивэна, возил нас очень бережно и комфортно!!! Ирина потрясающий рассказчик!!! Было интересно, хотелось ещё и ещё смотреть и слушать!!! И это несмотря на мороз -25)) были компанией 3 взрослых, мы посетили Вяжищский монастырь необыкновенно красивый, атмосферный, Варлаамо-Хутынский,

Наталья Экскурсия очень понравилась! Увидели три прекрасных, очень разных монастыря. Каждый удивителен своими историями, архитектурой. Ирина прекрасный рассказчик, маршрут экскурсии был выстроен грамотно, везде успели, посмотрели все, что запланировано, услышали много удивительных историй о Новгородских святынях. Ирина очень милый человек и замечательный экскурсовод. Большое спасибо!

Алексей Экскурсия очень понравилась, впечатления прекрасные, как у нас, так и у детей! Спасибо Ирине, впечатляет как человек любит и знает свой город, это встретишь редко!

Андрей Прекрасная экскурсия, нам очень понравилась. Ирина прекрасный экскурсовод, рассказчик, мастер своего дела.