Великий Новгород славится своими монастырями, и на этой экскурсии вы посетите три из них. Варлаамо-Хутынский монастырь удивит вас своими пророчествами и чудесами. Вяжищский монастырь поразит нарядной архитектурой и историей игумена
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Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00
Что можно увидеть
Описание экскурсии
В Великом Новгороде монастырей столько, сколько нет ни в одном другом городе. На экскурсии я объясню вам, как так получилось, кто основал их и почему. Вы услышите о степенях монашества, о быте братии. А ещё узнаете, как крепостные монастырские стены помогали в борьбе с неприятелем.
Мы посетим три монастыря:
- Варлаамо-Хутынский: здесь же покоится основатель обители, Варлаам Хутынский. Поговорим о его пророчествах и о чудесах, которые происходят и в наше время. Вы поймете, в чем уникальность этого монастыря, и услышите о важных вехах из его летописи.
- Вяжищский монастырь впечатлит своей нарядной архитектурой, которой нет аналогов. Вы приглядитесь к великолепным изразцам и услышите о жизни игумена обители, Евфимия Второго, в том числе новгородского государственного деятеля.
- Десятинный — этот недействующий монастырь находится почти в центре города. Здесь я расскажу о чуде почитаемой новгородской иконы Знамения. Раскрою, как с этим местом связаны имена супруги Александра I и Николая II. А еще поделюсь любопытными историями о предсказательнице Марии Михайловне и Параше-сибирячке.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на вашем автомобиле. В нём должно быть место для гида
- Так как монастыри действующие, то в летнее время года не допускаются в храм мужчины и женщины в шортах и бриджах, женщины с непокрытыми плечами. Женщинам желательно иметь головной убор
- В храме Варлаамо-Хутынского монастыря во время службы осмотр внутри храма с рассказом экскурсовода невозможен. В этом случае информация о внутреннем убранстве храма идёт снаружи, а вы самостоятельно осматриваете храм внутри. Вечерняя служба начинается в 18 часов, утренняя заканчивается в будние дни в 10-11, в выходные в 12-13.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В центре города
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 35 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваш гид в Великом Новгороде
Провела экскурсии для 779 туристов
Любимым предметом в школе у меня была история, мечтала стать археологом. Окончила курсы гидов в музее — и с тех пор любимая история, гости нашего города и я встречаемся на экскурсиях в Великом Новгороде. Мне очень нравится передавать знания и любовь к своему городу путешественникам!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 45 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
Юлия
17 июл 2024
Очень понравилась экскурсия, все монастыри такие разные и у всех своя история и судьба, конечно поразил Николо-Вяжищский монастырь своей необычной красотой и малолюдностью, Ирина Александровна замечательный и неравнодушный экскурсовод, рады, что побывали!
Шерешкова
15 июн 2024
14 июня 2024 года мы с мужем посетили экскурсию "Три монастыря Великого Новгорода". Экскурсовод Ирина Александровна заранее в переписке согласовала удобное для нас время, место встречи и маршрут, т. к.
В
Валентина
2 июн 2024
Большое спасибо экскурсоводу Ирине за чудесную экскурсию по Новгородским монастырям. Было душевно, интересно. Спасибо экскурсоводу за сделанные фотографии, мы сами даже забывали про фото, интересно было слушать Ирину. Был предоставлен хороший трансфер с прекрасным водителем. Всем рекомендуем данный маршрут и, конечно, экскурсоводу Ирину!
Борис
24 мая 2024
Как здорово, что есть такие гиды как Ирина. Совпали наше желание побольше увидеть и узнать и ее побольше дать интересной и полезной информации. Какие же намоленные места мы увидели, какой чудный настрой на восприятие православной культуры мы получили. Ирина спасибо! Надеемся, до новых встречь.
С
Светлана
2 мая 2024
Добрый день. Нам экскурсия очень понравилась. Организованно все было на высшем уровне! Спасибо большое нашему гиду Ирине за огромное количество нового интересного материала! Рекомендую всем посетить! Не пожалеете!
О
Ольга
29 апр 2024
Отличная экскурсия по очень разным, но очень симпатичным монастырям. Ирина отличный рассказчик обо всем сразу, от культуры и истории до религиозной жизни, включая градостроительство и местное производство. Огромное ей спасибо за хорошо проведённое время:)
Н
Наталья
28 апр 2024
Посетили с мужем экскурсию у Ирины.
Экскурсия очень интересная и однозначно рекомендуется к посещению! Отдельная благодарность Ирене за высокой профессионализм и очень интересную подачу информации.
Экскурсия очень интересная и однозначно рекомендуется к посещению! Отдельная благодарность Ирене за высокой профессионализм и очень интересную подачу информации.
Ж
Жанна
25 апр 2024
Ирина Александровна человек энциклопедических знаний и большой любви к своему городу! Очень интересные места посетили и узнали много нового! Спасибо!
А
Анастасия
11 мар 2024
Экскурсия понравилась, Ирина очень грамотный экскурсовод, может ответить на любые вопросы и подстроится под интересы группы. Много новых фактов, хотя в этим местах мы не первый раз. Очень понравился Николо-Вяжищский монастырь. Рекомендую экскурсовода👍
Юлия
9 мар 2024
Интересная экскурсия в которой вы узнаете не только исторические факты, но и мало известные. Ирина душевный человек, заботящийся о комфорте своих туристов.
И
Ирина
19 янв 2024
Ирина потрясающий рассказчик!!! Было интересно, хотелось ещё и ещё смотреть и слушать!!! И это несмотря на мороз -25)) были компанией 3 взрослых, мы посетили Вяжищский монастырь необыкновенно красивый, атмосферный, Варлаамо-Хутынский,
Наталья
5 янв 2024
Экскурсия очень понравилась! Увидели три прекрасных, очень разных монастыря. Каждый удивителен своими историями, архитектурой. Ирина прекрасный рассказчик, маршрут экскурсии был выстроен грамотно, везде успели, посмотрели все, что запланировано, услышали много удивительных историй о Новгородских святынях. Ирина очень милый человек и замечательный экскурсовод. Большое спасибо!
Алексей
5 янв 2024
Экскурсия очень понравилась, впечатления прекрасные, как у нас, так и у детей! Спасибо Ирине, впечатляет как человек любит и знает свой город, это встретишь редко!
Андрей
7 ноя 2023
Прекрасная экскурсия, нам очень понравилась. Ирина прекрасный экскурсовод, рассказчик, мастер своего дела.
Ольга
6 окт 2023
Ирина- вдохновленный и вдохновляющий гид, который прекрасно знает город и окрестности и со всей душой относится к туристам и к своему делу. Благодаря Ирине я все же оказалась в Великом (а не Нижнем) Новгороде)) благодаря Ирине я побывала в 4 прекрасных монастырях и узнала многое, захотела приехать еще раз.
Входит в следующие категории Великого Новгорода
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