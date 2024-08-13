Святое Поозерье: Перынский скит и Юрьев монастырь (на вашем авто)

Путешествие по южным окрестностям Новгорода, где дохристианская Русь встречается с православной. Посетите Юрьев монастырь и Перынский скит
В южных окрестностях Новгорода находится заповедный край, где древняя Русь встречается с православной.

Вы посетите знаменитый Свято-Юрьевский монастырь, основанный Ярославом Мудрым, и Перынский скит, расположенный на месте древнего капища Перуна.

Услышите легенды о богатырях и древних князьях, а также узнаете об истории одной из самых значимых обителей региона.

Возможность расширенной программы с посещением Михайло-Клопского монастыря и источника Михаила Клопского
4.97
34 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🚗 Индивидуальная экскурсия на вашем авто
  • 🕍 Посещение древних монастырей
  • 📜 Легенды и истории о богатырях
  • 🏞 Красивые пейзажи озера Ильмень
  • 🔍 Углубленное знакомство с историей
    • Святое Поозерье: Перынский скит и Юрьев монастырь (на вашем авто)
    Святое Поозерье: Перынский скит и Юрьев монастырь (на вашем авто)
    Святое Поозерье: Перынский скит и Юрьев монастырь (на вашем авто)
    Ближайшие даты:
    Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30

    Что можно увидеть

  • Юрьев монастырь
  • Перынский скит
  • Михайло-Клопский монастырь

    • Описание экскурсии

    Сакральная земля Приильменья

    Участок вдоль озера Ильмень называют святым за обилие старинных обителей. Вы отправитесь в самую известную из них — Юрьев монастырь 11 века, основанный Ярославом Мудрым. Оцените масштаб и мощь комплекса, повидавшего немало за свою тысячу лет. Познакомитесь с архитектурными традициями домонгольской Руси. Проследите судьбу средневекового духовного центра Новгородской республики. Неподалеку посетите Перынский скит, где на месте храма 13 века было капище Перуна (интересная роль в предании о нем отведена самому Добрыне). А стоя на берегу реки Волхов, поразмыслим о том, как, вероятно, многие века назад здесь обращали в новую веру новгородских язычников.

    Расширенная программа

    Можно продолжить экскурсию по расширенной программе.

    Проехать по деревням Поозерья до самого нетуристического местного монастыря — Михайло-Клопского. Там идёт масштабная реставрация, главный храм закрыт для посетителей, но уже сейчас вы можете снаружи оценить его красоту. А по дороге заедем на источник Михаила Клопского и остановимся, чтобы полюбоваться пейзажами озера Ильмень.

    Организационные детали

    • Дополнительно оплачиваются билеты в Георгиевский собор Юрьева монастыря: 150 руб. взрослый, 100 руб. детский
    • Экскурсия проходит на вашем автомобиле. В нём должно быть место для гида

    Про расширенный вариант экскурсии

    • Если вы захотите посетить Михайло-Клопский монастырь, то длительность экскурсии увеличится до 5-5,5 часов, общая стоимость программы — 9367 руб.

    Выберите удобную дату из расписания

    Выбрать дату

    Ответы на вопросы

    Место начала и завершения?
    На Сенной площади
    Когда и сколько длится?
    Когда: Выберите удобную дату из расписания
    Экскурсия длится около 3.5 часов
    Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 35 чел.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    Отзывы и рейтинг

    5
    Основано на 34 отзывах
    Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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    33
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    Фотографии от путешественников

    Святое Поозерье: Перынский скит и Юрьев монастырь (на вашем авто) (Светлана)Святое Поозерье: Перынский скит и Юрьев монастырь (на вашем авто) (Светлана)Святое Поозерье: Перынский скит и Юрьев монастырь (на вашем авто) (Светлана)Святое Поозерье: Перынский скит и Юрьев монастырь (на вашем авто) (Татьяна)Святое Поозерье: Перынский скит и Юрьев монастырь (на вашем авто) (Татьяна)Святое Поозерье: Перынский скит и Юрьев монастырь (на вашем авто) (Татьяна)Святое Поозерье: Перынский скит и Юрьев монастырь (на вашем авто) (Татьяна)Святое Поозерье: Перынский скит и Юрьев монастырь (на вашем авто) (Татьяна)Святое Поозерье: Перынский скит и Юрьев монастырь (на вашем авто) (Ольга)Святое Поозерье: Перынский скит и Юрьев монастырь (на вашем авто) (Ольга)Святое Поозерье: Перынский скит и Юрьев монастырь (на вашем авто) (Татьяна)Святое Поозерье: Перынский скит и Юрьев монастырь (на вашем авто) (Татьяна)Святое Поозерье: Перынский скит и Юрьев монастырь (на вашем авто) (Татьяна)Святое Поозерье: Перынский скит и Юрьев монастырь (на вашем авто) (Татьяна)Святое Поозерье: Перынский скит и Юрьев монастырь (на вашем авто) (Татьяна)Святое Поозерье: Перынский скит и Юрьев монастырь (на вашем авто) (Татьяна)Святое Поозерье: Перынский скит и Юрьев монастырь (на вашем авто) (Светлана)Святое Поозерье: Перынский скит и Юрьев монастырь (на вашем авто) (Наталия)Святое Поозерье: Перынский скит и Юрьев монастырь (на вашем авто) (Наталия)Святое Поозерье: Перынский скит и Юрьев монастырь (на вашем авто) (Наталия)
    С
    13 авг 2024
    Большое спасибо Ирине Александровне за экскурсию с посещением Юрьева монастыря и Перынского скита! Провели с ней полдня вместе и заразились ее любовью к Великому Новгороду, его истории и уникальному народу!
    читать дальше

    Несмотря на то, что на все наши многочисленные вопросы мы получили исчерпывающий ответ Ирины Александровны, пришло понимание, как ничтожно мало провести в Великом Новгороде всего 3 дня. Как мало смогли увидеть! Мы обязательно вернемся! И обязательно вернемся в такой уже знакомый и любимый нами, после экскурсии, Юрьев Монастырь и Перынский скит

    Большое спасибо Ирине Александровне за экскурсию с посещением Юрьева монастыря и Перынского скита! Провели с нейБольшое спасибо Ирине Александровне за экскурсию с посещением Юрьева монастыря и Перынского скита! Провели с нейБольшое спасибо Ирине Александровне за экскурсию с посещением Юрьева монастыря и Перынского скита! Провели с ней
    А
    7 июн 2024
    Хочется выразить огромную благодарность Ирине за интересную и содержательную экскурсию! Ирина смогла вовлечь всю нашу разношерстную компанию (3 поколения в одной группе). Старалась найти сокровенные факты для пожилых, познавательные "нюансы" для ребенка. Очень ответственный и осознанный подход к подаче информации! Браво, Ирина! Однозначно рекомендую!
    Е
    28 мая 2024
    Были с Ириной на экскурсии «Былинное Поозерье: Перынский скит и Юрьев монастырь» и получили большое удовольствие от интересного, насыщенного рассказа.
    Ирина прекрасный рассказчик и обладает обширными знаниями по истории здешних мест.
    Сами места заслуживают посещения: красивая природа, озеро Ильмень, величественные постройки Юрьева монастыря и сдержанно величавый храм Рождества Пресвятой Богородицы в Перынском скиту.
    Спасибо Ирине за прекрасную экскурсию!
    Н
    10 мая 2024
    Мы взяли расширенный вариант экскурсии с выездом по деревням Поозерья с посещением Михайло-Клопского монастыря. По дороге заезжали на озеро Ильмень и на источник Михаила Клопского. Великолепная природа и тихие места,
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    куда не каждый доберется, и оно того стоит! Ирина - замечательный и преданный своему делу экскурсовод с большим знанием истории местности, монастырей, икон. Рекомендуем для всех, кто интересуется историей Новгородской земли, и историей храмов, монастырей и их устройством. Будьте готовы к пятичасовому путешествию и большому количеству информации:).

    Т
    2 мая 2024
    Экскурсия понравилась.
    Жаль, что не удалось пройти по прогулочной тропе вокруг Перынского скита в связи с недостатком времени (уезжали из Новгорода).

    Стоит, наверное, при заказе экскурсии уточнять дополнительные предоставляемые опции, например, данную прогулку у Перынского скита
    Экскурсия понравилась.Экскурсия понравилась.Экскурсия понравилась.Экскурсия понравилась.Экскурсия понравилась.
    О
    2 мая 2024
    Первый день своего пребывания в Великом Новгороде мы посвятили знакомству с самим городом, а во второй день (29.04.2024) решили выехать за его пределы. Путешествие в Перынский скит и Юрьев монастырь
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    - это путешествие в нашу историю, От экскурсовода Ирины исходит какое-то невероятное тепло и свет, а может это действие этих святых мест. Если учесть, что мы сами атеисты, наверно именно такой рассказ об этих православных святынях нам и подходит. Очень много интересных фактов и фактиков из истории появления, расцвета, разрушения и снова восстановления, которые вселяют надежду и веру, что Россия (Русь) всегда будет и никто ее не сможет уничтожить. Немного пафосно, но это именно так: эта экскурсия и Ирина вселяют эту веру! Благодарны ей за это. Если у вас будет время, возможно дополнить это путешествие экскурсией по музею Витославицы. У нас, к сожалению, не хватило времени. Но мы обязательно вернемся и встретимся еще раз с Ириной.

    Е
    8 янв 2024
    Экскурсия интересная и познавательная. Все прекрасно организованно. Нашей разновозрастной компании все понравилось. Спасибо!
    Е
    6 янв 2024
    Высокопрофессиональный гид, Ирина, обаятельная, знающая, гостеприимная, сделала всё, чтобы экскурсия в лютый мороз была для нас максимально информативной, комфортной и по-человечески теплой. Очень признательны и довольны)
    О
    22 дек 2023
    Экскурсия понравилась,в меру подробно, без лишнего,но в тоже время раскрывая тему полностью) а в конце еще и получили подарки в виде деревянных магнитиков изготовленных вручную)
    Ирина
    9 ноя 2023
    Прекрасная, очень насыщенная экскурсия! Ирина - замечательный рассказчик с обширными знаниями. Рассказ стройный, интересный, захватывающий. Из посещенных мест наибольшее впечатление произвёл Перынский скит: место дышит древностью, силой и природной чистотой.
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    Лаконичный, но очень основательный храм на высоком берегу среди сосен как будто стоит на страже этого истинного места силы.
    Юрьев монастырь удивил богатством истории и архитектуры. Очень красивое место, тем более нам повезло с погодой.
    И, конечно же, невероятно красивое озеро Ильмень с живописными камнями на отливе и встретившей нас стаей лебедей. Это незабываемо! Спасибо большое Ирине: мы покорены Поозерьем и обязательно приедем в Новгородчину ещё, потому что только слегка прикоснулись к её богатой истории.

    О
    18 июл 2023
    Очень понравилась экскурсия. Экскурсовод Ирина Александровна интересно и заворожительно рассказывает. Юрьев монастырь, с голубыми куполами просто нас поразил. Святое, красивое место на берегу реки Волхов оставляет сильные впечатления.
    Рядом находится великолепный парк - музей Деревянное Зодчество, без единого гвоздя. Очень повезло с погодой. Замечательная поездка. Приедем ещё раз. Здесь много монастырей, которые надо посмотреть.
    Очень понравилась экскурсия. Экскурсовод Ирина Александровна интересно и заворожительно рассказывает. Юрьев монастырь, с голубыми куполами простоОчень понравилась экскурсия. Экскурсовод Ирина Александровна интересно и заворожительно рассказывает. Юрьев монастырь, с голубыми куполами просто
    И
    14 июн 2023
    Большое спасибо за отлично организованную, замечательную экскурсию гиду -Ирине!
    Узнали много из того, чего в книжках не прочтёшь, увидели то, что сами бы не нашли. Экскурсия очень интересная и познавательная. Отличная работа гида и водителя. Рекомендую!
    Е
    31 мая 2023
    Ирина, группа туристов из Тольятти, Москвы и Ногинска выражает Вам слова благодарности за увлекательное путеществие по древним ценностям Великого Новгорода. Мы погрузились в красоту и величие монастырей и храмов, узнали много интересных фактов о событиях древности. Большое вам спасибо.
    С
    28 мар 2023
    Большое спасибо, гиду Ирине Александровне!
    С новой стороны открыли историю монастырей, заглянули в их тайны, узнали о настоятелях и иконах.
    Ирина хорошо проложила связь между прошлым и настоящим; рассказала об удивительных людях, вложивших душу и силы в восстановление Новгородских жемчужин.
    Экскурсия Ириной была организована замечательно; мы получили не только знания, но и отдохнули душой и телом.
    Рекомендуем экскурсию с Ириной Александровной.
    К
    2 ноя 2022
    СуперГИД!!! Ирина экскурсовод профессионал с большой буквы!
    Её знают лично на всех объектах. Она знает всё и отвечает на любые вопросы. Организация маршрута и рассказ понравились и детям и взрослым. Спасибо большое!

    Входит в следующие категории Великого Новгорода

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