Участок вдоль озера Ильмень называют святым за обилие старинных обителей. Вы отправитесь в самую известную из них — Юрьев монастырь 11 века, основанный Ярославом Мудрым. Оцените масштаб и мощь комплекса, повидавшего немало за свою тысячу лет. Познакомитесь с архитектурными традициями домонгольской Руси. Проследите судьбу средневекового духовного центра Новгородской республики. Неподалеку посетите Перынский скит, где на месте храма 13 века было капище Перуна (интересная роль в предании о нем отведена самому Добрыне). А стоя на берегу реки Волхов, поразмыслим о том, как, вероятно, многие века назад здесь обращали в новую веру новгородских язычников.
Расширенная программа
Можно продолжить экскурсию по расширенной программе.
Проехать по деревням Поозерья до самого нетуристического местного монастыря — Михайло-Клопского. Там идёт масштабная реставрация, главный храм закрыт для посетителей, но уже сейчас вы можете снаружи оценить его красоту. А по дороге заедем на источник Михаила Клопского и остановимся, чтобы полюбоваться пейзажами озера Ильмень.
Организационные детали
Дополнительно оплачиваются билеты в Георгиевский собор Юрьева монастыря: 150 руб. взрослый, 100 руб. детский
Экскурсия проходит на вашем автомобиле. В нём должно быть место для гида
Про расширенный вариант экскурсии
Если вы захотите посетить Михайло-Клопский монастырь, то длительность экскурсии увеличится до 5-5,5 часов, общая стоимость программы — 9367 руб.
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 35 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваш гид в Великом Новгороде
Провела экскурсии для 779 туристов
Любимым предметом в школе у меня была история, мечтала стать археологом. Окончила курсы гидов в музее — и с тех пор любимая история, гости нашего города и я встречаемся на экскурсиях в Великом Новгороде. Мне очень нравится передавать знания и любовь к своему городу путешественникам!
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Фотографии от путешественников
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Светлана
13 авг 2024
Большое спасибо Ирине Александровне за экскурсию с посещением Юрьева монастыря и Перынского скита! Провели с ней полдня вместе и заразились ее любовью к Великому Новгороду, его истории и уникальному народу! читать дальше
Несмотря на то, что на все наши многочисленные вопросы мы получили исчерпывающий ответ Ирины Александровны, пришло понимание, как ничтожно мало провести в Великом Новгороде всего 3 дня. Как мало смогли увидеть! Мы обязательно вернемся! И обязательно вернемся в такой уже знакомый и любимый нами, после экскурсии, Юрьев Монастырь и Перынский скит
А
Альбина
7 июн 2024
Хочется выразить огромную благодарность Ирине за интересную и содержательную экскурсию! Ирина смогла вовлечь всю нашу разношерстную компанию (3 поколения в одной группе). Старалась найти сокровенные факты для пожилых, познавательные "нюансы" для ребенка. Очень ответственный и осознанный подход к подаче информации! Браво, Ирина! Однозначно рекомендую!
Е
Евгения
28 мая 2024
Были с Ириной на экскурсии «Былинное Поозерье: Перынский скит и Юрьев монастырь» и получили большое удовольствие от интересного, насыщенного рассказа. Ирина прекрасный рассказчик и обладает обширными знаниями по истории здешних мест. Сами места заслуживают посещения: красивая природа, озеро Ильмень, величественные постройки Юрьева монастыря и сдержанно величавый храм Рождества Пресвятой Богородицы в Перынском скиту. Спасибо Ирине за прекрасную экскурсию!
Н
Наталья
10 мая 2024
Мы взяли расширенный вариант экскурсии с выездом по деревням Поозерья с посещением Михайло-Клопского монастыря. По дороге заезжали на озеро Ильмень и на источник Михаила Клопского. Великолепная природа и тихие места, читать дальше
куда не каждый доберется, и оно того стоит! Ирина - замечательный и преданный своему делу экскурсовод с большим знанием истории местности, монастырей, икон. Рекомендуем для всех, кто интересуется историей Новгородской земли, и историей храмов, монастырей и их устройством. Будьте готовы к пятичасовому путешествию и большому количеству информации:).
Т
Татьяна
2 мая 2024
Экскурсия понравилась. Жаль, что не удалось пройти по прогулочной тропе вокруг Перынского скита в связи с недостатком времени (уезжали из Новгорода).
Стоит, наверное, при заказе экскурсии уточнять дополнительные предоставляемые опции, например, данную прогулку у Перынского скита
О
Ольга
2 мая 2024
Первый день своего пребывания в Великом Новгороде мы посвятили знакомству с самим городом, а во второй день (29.04.2024) решили выехать за его пределы. Путешествие в Перынский скит и Юрьев монастырь читать дальше
- это путешествие в нашу историю, От экскурсовода Ирины исходит какое-то невероятное тепло и свет, а может это действие этих святых мест. Если учесть, что мы сами атеисты, наверно именно такой рассказ об этих православных святынях нам и подходит. Очень много интересных фактов и фактиков из истории появления, расцвета, разрушения и снова восстановления, которые вселяют надежду и веру, что Россия (Русь) всегда будет и никто ее не сможет уничтожить. Немного пафосно, но это именно так: эта экскурсия и Ирина вселяют эту веру! Благодарны ей за это. Если у вас будет время, возможно дополнить это путешествие экскурсией по музею Витославицы. У нас, к сожалению, не хватило времени. Но мы обязательно вернемся и встретимся еще раз с Ириной.
Е
Елена
8 янв 2024
Экскурсия интересная и познавательная. Все прекрасно организованно. Нашей разновозрастной компании все понравилось. Спасибо!
Е
Елена
6 янв 2024
Высокопрофессиональный гид, Ирина, обаятельная, знающая, гостеприимная, сделала всё, чтобы экскурсия в лютый мороз была для нас максимально информативной, комфортной и по-человечески теплой. Очень признательны и довольны)
О
Олег
22 дек 2023
Экскурсия понравилась,в меру подробно, без лишнего,но в тоже время раскрывая тему полностью) а в конце еще и получили подарки в виде деревянных магнитиков изготовленных вручную)
Ирина
9 ноя 2023
Прекрасная, очень насыщенная экскурсия! Ирина - замечательный рассказчик с обширными знаниями. Рассказ стройный, интересный, захватывающий. Из посещенных мест наибольшее впечатление произвёл Перынский скит: место дышит древностью, силой и природной чистотой. читать дальше
Лаконичный, но очень основательный храм на высоком берегу среди сосен как будто стоит на страже этого истинного места силы. Юрьев монастырь удивил богатством истории и архитектуры. Очень красивое место, тем более нам повезло с погодой. И, конечно же, невероятно красивое озеро Ильмень с живописными камнями на отливе и встретившей нас стаей лебедей. Это незабываемо! Спасибо большое Ирине: мы покорены Поозерьем и обязательно приедем в Новгородчину ещё, потому что только слегка прикоснулись к её богатой истории.
О
Ольга
18 июл 2023
Очень понравилась экскурсия. Экскурсовод Ирина Александровна интересно и заворожительно рассказывает. Юрьев монастырь, с голубыми куполами просто нас поразил. Святое, красивое место на берегу реки Волхов оставляет сильные впечатления. Рядом находится великолепный парк - музей Деревянное Зодчество, без единого гвоздя. Очень повезло с погодой. Замечательная поездка. Приедем ещё раз. Здесь много монастырей, которые надо посмотреть.
И
Ирина
14 июн 2023
Большое спасибо за отлично организованную, замечательную экскурсию гиду -Ирине! Узнали много из того, чего в книжках не прочтёшь, увидели то, что сами бы не нашли. Экскурсия очень интересная и познавательная. Отличная работа гида и водителя. Рекомендую!
Е
Евгений
31 мая 2023
Ирина, группа туристов из Тольятти, Москвы и Ногинска выражает Вам слова благодарности за увлекательное путеществие по древним ценностям Великого Новгорода. Мы погрузились в красоту и величие монастырей и храмов, узнали много интересных фактов о событиях древности. Большое вам спасибо.
С
Светлана
28 мар 2023
Большое спасибо, гиду Ирине Александровне! С новой стороны открыли историю монастырей, заглянули в их тайны, узнали о настоятелях и иконах. Ирина хорошо проложила связь между прошлым и настоящим; рассказала об удивительных людях, вложивших душу и силы в восстановление Новгородских жемчужин. Экскурсия Ириной была организована замечательно; мы получили не только знания, но и отдохнули душой и телом. Рекомендуем экскурсию с Ириной Александровной.
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Константин
2 ноя 2022
СуперГИД!!! Ирина экскурсовод профессионал с большой буквы! Её знают лично на всех объектах. Она знает всё и отвечает на любые вопросы. Организация маршрута и рассказ понравились и детям и взрослым. Спасибо большое!