В южных окрестностях Новгорода находится заповедный край, где древняя Русь встречается с православной. Вы посетите знаменитый Свято-Юрьевский монастырь, основанный Ярославом Мудрым, и Перынский скит, расположенный на месте древнего капища Перуна. Услышите легенды о богатырях и древних князьях, а также узнаете об истории одной из самых значимых обителей региона. Возможность расширенной программы с посещением Михайло-Клопского монастыря и источника Михаила Клопского

Описание экскурсии

Сакральная земля Приильменья

Участок вдоль озера Ильмень называют святым за обилие старинных обителей. Вы отправитесь в самую известную из них — Юрьев монастырь 11 века, основанный Ярославом Мудрым. Оцените масштаб и мощь комплекса, повидавшего немало за свою тысячу лет. Познакомитесь с архитектурными традициями домонгольской Руси. Проследите судьбу средневекового духовного центра Новгородской республики. Неподалеку посетите Перынский скит, где на месте храма 13 века было капище Перуна (интересная роль в предании о нем отведена самому Добрыне). А стоя на берегу реки Волхов, поразмыслим о том, как, вероятно, многие века назад здесь обращали в новую веру новгородских язычников.

Расширенная программа

Можно продолжить экскурсию по расширенной программе.

Проехать по деревням Поозерья до самого нетуристического местного монастыря — Михайло-Клопского. Там идёт масштабная реставрация, главный храм закрыт для посетителей, но уже сейчас вы можете снаружи оценить его красоту. А по дороге заедем на источник Михаила Клопского и остановимся, чтобы полюбоваться пейзажами озера Ильмень.

Организационные детали

Дополнительно оплачиваются билеты в Георгиевский собор Юрьева монастыря: 150 руб. взрослый, 100 руб. детский

Экскурсия проходит на вашем автомобиле. В нём должно быть место для гида

Про расширенный вариант экскурсии