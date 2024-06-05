1 чел.
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Индивидуальная
2 часа
В тренде
Великий Новгород: историческое путешествие за два часа
Погрузитесь в уникальную атмосферу Великого Новгорода, исследуя его знаковые места за короткое время
Начало: На Сенной площади
Сегодня в 08:00
Завтра в 15:30
4 700₽ за всё до 4 чел.
Групповая
1 час
Великий Новгород: Погружение в историю кремля в уютной атмосфере мини-группы
Откройте для себя тайны Новгородского кремля, где каждый камень хранит истории великих событий и легенд
Начало: Площадь Победы-Софийская
Завтра в 15:00
15 июня в 15:00
800₽ за человека
Мини-группа
1.5 часа
Групповая экскурсия по Великому Новгороду: основные достопримечательности
Исследуйте исторический центр Великого Новгорода в мини-группе. Узнайте о кремле, соборе и других значимых местах города
Начало: На площади Победы-Софийской
Расписание: ежедневно в 12:00
Завтра в 12:00
10 июня в 12:00
1 340₽ за человека
Мини-группа
1 час
Великий Новгород - детям: интерактивная экскурсия
Приглашаем ребят и их родителей на увлекательную прогулку по главным достопримечательностям Новгородского кремля. Узнайте много интересного
Начало: На площади Победы - Софийской
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
1 800₽ за человека
Мини-группа
2 часа
Популярное предложение
Два центра Великого Новгорода: кремль и Ярославово дворище в мини-группе
Посетите два значимых центра Великого Новгорода: кремль и Ярославово дворище. Узнайте об истории, культуре и архитектуре средневековой Руси
Начало: Возле кремля
Сегодня в 18:00
Завтра в 15:00
1 800₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ННиколай5 июня 2024Ездили семьёй,всё объяснялось очень понятно, точно и интересно. Для детей задавались интересные вопросы,вовлекая их в процесс. Очень понравилось,рекомендую данного экскурсовода.
- ААлександр4 июня 2024Все замечательно. Спасибо за экскурсию.
- ЮЮлия3 июня 2024Понравилась подача информации, много наглядных материалов у гида. Время пролетело незаметно! Ребенок был вовлечен от и до! Спасибо огромное за знакомство с Детинецем.
- ЕЕвгений3 июня 2024Берите не думая)
- ЛЛариса3 июня 2024Замечательная экскурсия. Гид рассказывает очень интересно. Спасибо!
- IIrina1 июня 2024Было интересно и познавательно. Экскурсия проводится малой группой-это удобно! Сложилось общее впечатление о городе, взяли на заметку места, которые обязательно стоит посетить. Благодарим!
- ААлександр30 мая 2024Ирине огромное спасибо за интересную подачу материала и хорошее настроение! Для первого знакомства с Новгородом - отличная экскурсия. Замечательно провели время.
- РРегина16 мая 2024Экскурсия прошла на одном дыхании. Нам с дочкой очень понравилось. Несмотря на холодную погоду и ветер, мы с удовольствием прослушали историю кремля и узнали много интересного. Спасибо!
- ААлександр15 мая 2024Все было интересно
- ИИрина13 мая 2024Ребенку было интересно! Много интерактива, вопросов, распечаток. На память Ирина выдала детям кроссворды, чтобы закрепить знания. На экскурсии были дети от 5 до 11 лет и никто не скучал! (в том числе родители))
Ответы на вопросы от путешественников по Великому Новгороду в категории «Площадь Победы-Софийская»
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