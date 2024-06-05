Н Николай Великий Новгород за два часа Ездили семьёй,всё объяснялось очень понятно, точно и интересно. Для детей задавались интересные вопросы,вовлекая их в процесс. Очень понравилось,рекомендую данного экскурсовода.

А Александр Великий Новгород за два часа Все замечательно. Спасибо за экскурсию.

Ю Юлия Великий Новгород - детям Понравилась подача информации, много наглядных материалов у гида. Время пролетело незаметно! Ребенок был вовлечен от и до! Спасибо огромное за знакомство с Детинецем.

Е Евгений Великий Новгород за два часа Берите не думая)

Л Лариса Великий Новгород: групповая обзорная экскурсия по кремлю Замечательная экскурсия. Гид рассказывает очень интересно. Спасибо!

I Irina Первое знакомство с Великим Новгородом (в мини-группе) Было интересно и познавательно. Экскурсия проводится малой группой-это удобно! Сложилось общее впечатление о городе, взяли на заметку места, которые обязательно стоит посетить. Благодарим!

А Александр Первое знакомство с Великим Новгородом (в мини-группе) Ирине огромное спасибо за интересную подачу материала и хорошее настроение! Для первого знакомства с Новгородом - отличная экскурсия. Замечательно провели время.

Р Регина Великий Новгород: групповая обзорная экскурсия по кремлю Экскурсия прошла на одном дыхании. Нам с дочкой очень понравилось. Несмотря на холодную погоду и ветер, мы с удовольствием прослушали историю кремля и узнали много интересного. Спасибо!

А Александр Великий Новгород: групповая обзорная экскурсия по кремлю Все было интересно