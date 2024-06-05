Площадь Победы-Софийская – экскурсии в Великом Новгороде

Найдено 5 экскурсий в категории «Площадь Победы-Софийская» в Великом Новгороде, цены от 800 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Великий Новгород за два часа
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
173 отзыва
В тренде
Великий Новгород: историческое путешествие за два часа
Погрузитесь в уникальную атмосферу Великого Новгорода, исследуя его знаковые места за короткое время
Начало: На Сенной площади
Сегодня в 08:00
Завтра в 15:30
4 700 за всё до 4 чел.
Великий Новгород: групповая обзорная экскурсия по кремлю
🚶 Пешая
Групповая
1 час
40 отзывов
Великий Новгород: Погружение в историю кремля в уютной атмосфере мини-группы
Откройте для себя тайны Новгородского кремля, где каждый камень хранит истории великих событий и легенд
Начало: Площадь Победы-Софийская
Завтра в 15:00
15 июня в 15:00
800 за человека
Первое знакомство с Великим Новгородом (в мини-группе)
🚶 Пешая
Мини-группа
1.5 часа
2 отзыва
Групповая экскурсия по Великому Новгороду: основные достопримечательности
Исследуйте исторический центр Великого Новгорода в мини-группе. Узнайте о кремле, соборе и других значимых местах города
Начало: На площади Победы-Софийской
Расписание: ежедневно в 12:00
Завтра в 12:00
10 июня в 12:00
1 340 за человека
Великий Новгород - детям
🚶 Пешая
Мини-группа
1 час
8 отзывов
Великий Новгород - детям: интерактивная экскурсия
Приглашаем ребят и их родителей на увлекательную прогулку по главным достопримечательностям Новгородского кремля. Узнайте много интересного
Начало: На площади Победы - Софийской
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
1 800 за человека
Два центра Великого Новгорода: кремль и Ярославово дворище в мини-группе
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
14 отзывов
Популярное предложение
Два центра Великого Новгорода: кремль и Ярославово дворище в мини-группе
Посетите два значимых центра Великого Новгорода: кремль и Ярославово дворище. Узнайте об истории, культуре и архитектуре средневековой Руси
Начало: Возле кремля
Сегодня в 18:00
Завтра в 15:00
1 800 за человека

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Великому Новгороду в категории «Площадь Победы-Софийская»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Великом Новгороде
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. Великий Новгород за два часа
  2. Великий Новгород: групповая обзорная экскурсия по кремлю
  3. Первое знакомство с Великим Новгородом (в мини-группе)
  4. Великий Новгород - детям
  5. Два центра Великого Новгорода: кремль и Ярославово дворище в мини-группе
Какие места ещё посмотреть в Великом Новгороде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Новгородский кремль
  2. Ярославово дворище
  3. Самое главное
  4. Памятник Тысячелетию России
  5. Софийский собор
  6. Кремль
  7. Рюриково Городище
  8. Грановитая палата
  9. Горбатый мост через реку Волхов
  10. Витославлицы
Сколько стоит экскурсия по Великому Новгороду в июне 2024
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