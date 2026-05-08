Великий Новгород манит путешественников своим историческим наследием и культурой. Предлагаем вам провести время с пользой и полюбоваться местными красотами на пробежке.
Вы сможете застать рассвет над водами седого Волхова, насладиться колокольными звонами, ощутить покой у белокаменных храмов. Или почувствовать магию заката и тихое очарование ночных улочек.
Описание экскурсии
- Вместе мы подберём для вас оптимальный маршрут и темп
- Встретим вас у отеля и отправимся на пробежку по неизбитым тропам, чтобы вы полюбили Новгород таким, каким любим его мы
И помните, что наша цель — не спортивный результат, а наслаждение бегом, городом и общением.
Организационные детали
Маршруты
- Стандартный: «От Олафа до Антония» — 3 км по Торговой стороне (4500 ₽)
- «От города-музея к городу будущего» — 4 км по Софийской стороне (5000 ₽)
- «Городской трейл» — 6/12 км через Мячинские озера к истоку реки Волхов (6500 ₽ / 8500 ₽)
Основное правило в выборе экипировки — одеваемся, будто на улице теплее на 10 градусов
- Зимой: беговая или лыжная куртка типа Softshell будет прекрасным выбором, утеплённые тайтсы или брюки с Softshell-вставками, трейловые кроссовки для лучшего сцепления по снегу и льду, флисовая шапочка и баф — в мороз на ресницах обязательно появится красивый иней от тёплого дыхания. Если вы мерзнете, наденьте под беговую куртку тонкий слой термобелья и термоноски
- Летом: короткие шорты, майка и солнцезащитные очки. Рекомендуем бегать рано утром или вечером, чтобы избежать перегрева
- Осенью: достаточно надеть длинный низ, длинный верх (в один слой). Например, тайтсы и ветровку или лонгслив, баф, беговую шапочку и перчатки
С вами буду я или другой представитель нашей команды.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 1 часа
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ясна — ваша команда гидов в Великом Новгороде
Провели экскурсии для 4005 туристов
Наша экскурсионная мастерская — это команда влюблённых в свой город гидов, которые знакомят гостей Великого Новгорода с его историей и культурой, традициями и обычаями, ключевыми историческими событиями и жизнью простых
Входит в следующие категории Великого Новгорода
