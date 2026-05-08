Великий Новгород манит путешественников своим историческим наследием и культурой. Предлагаем вам провести время с пользой и полюбоваться местными красотами на пробежке. Вы сможете застать рассвет над водами седого Волхова, насладиться колокольными звонами, ощутить покой у белокаменных храмов. Или почувствовать магию заката и тихое очарование ночных улочек.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

от 4500 ₽ за экскурсию

Описание экскурсии

Вместе мы подберём для вас оптимальный маршрут и темп

Встретим вас у отеля и отправимся на пробежку по неизбитым тропам, чтобы вы полюбили Новгород таким, каким любим его мы

И помните, что наша цель — не спортивный результат, а наслаждение бегом, городом и общением.

Организационные детали

Маршруты

Стандартный: «От Олафа до Антония» — 3 км по Торговой стороне (4500 ₽)

«От города-музея к городу будущего» — 4 км по Софийской стороне (5000 ₽)

«Городской трейл» — 6/12 км через Мячинские озера к истоку реки Волхов (6500 ₽ / 8500 ₽)

Основное правило в выборе экипировки — одеваемся, будто на улице теплее на 10 градусов

Зимой: беговая или лыжная куртка типа Softshell будет прекрасным выбором, утеплённые тайтсы или брюки с Softshell-вставками, трейловые кроссовки для лучшего сцепления по снегу и льду, флисовая шапочка и баф — в мороз на ресницах обязательно появится красивый иней от тёплого дыхания. Если вы мерзнете, наденьте под беговую куртку тонкий слой термобелья и термоноски

Летом: короткие шорты, майка и солнцезащитные очки. Рекомендуем бегать рано утром или вечером, чтобы избежать перегрева

Осенью: достаточно надеть длинный низ, длинный верх (в один слой). Например, тайтсы и ветровку или лонгслив, баф, беговую шапочку и перчатки

С вами буду я или другой представитель нашей команды.