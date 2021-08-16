Прогулка на катере по Волхову к озеру Ильмень

Полюбоваться древним городом с воды и открыть историю новгородского судоходства

5
6 отзывов
Индивидуальная
Прогулка по реке Волхов — это не только летнее приключение, но и возможность взглянуть на Новгород с самого интересного и гармоничного ракурса.

На катере или яхте вы проплывете по реке до озера Ильмень, увидите Новгородский кремль, Юрьев монастырь и Рюриково городище.

И всё это — в сопровождении рассказов о жизни древнего города и новгородском судоходстве.
Прогулка на катере по Волхову к озеру Ильмень
Прогулка на катере по Волхову к озеру Ильмень
Прогулка на катере по Волхову к озеру Ильмень
Прогулка на катере по Волхову к озеру Ильмень
Прогулка на катере по Волхову к озеру Ильмень
Прогулка на катере по Волхову к озеру Ильмень
Прогулка на катере по Волхову к озеру Ильмень
Прогулка на катере по Волхову к озеру Ильмень
Прогулка на катере по Волхову к озеру Ильмень
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Окрестности Новгорода — с воды!

Двухчасовое путешествие по Волхову на борту катера приведёт вас к заповедному озеру Ильмень. По пути вы полюбуетесь постройками Юрьева монастырю, увидите археологический памятник Рюриково городище и деревянную крепость-декорацию к фильму «Рюриковичи: История династии». А идиллические пейзажи новгородской земли, тишина и необычные ракурсы для фото станут завершающими штрихами нашей прогулки.

Сердце древнего мегаполиса

Вернувшись из Ильменя в русло Волхова, мы возьмем курс к историческому центру города. Вы увидите во всей красе Торг и Ярославово дворище, белоснежную Аркаду Гостиного Двора и, конечно, Детинец — окруженный мощными стенами новгородский кремль. Колоритные виды я дополю рассказами о новгородском судоходстве и водных торговых путях, проложенных по Волхову сотни лет назад.

Завершится прогулка в Новгородском яхт-клубе.

Организационные детали

  • Экскурсия проводится на катере, который вмещает до 12 человек
  • Также прогулку можно провести за яхте вместимостью до 7 человек за доплату 2000
  • С собой на борт можно брать еду и напитки. Прогулку можно сочетать с обедом в формате пикника, если запастись фруктами, напитками и т. п.
  • Катер стартует от Новгородского яхт-клуба. По запросу возможно отправление от центра города.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у Новгородского яхт-клуба
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
6
4
3
2
1
Наталия
16 авг 2021
Провели замечательно время, совместив прекрасные виды и интересный рассказ гида об истории Новгородской земли. Рекомендую!
С
15 авг 2021
Это было настолько яркое и незабываемое впечатление, что я нисколько не сомневаюсь рекомендовать его всем, кто захочет с воды полюбоваться Новгородом и озером. Оно того стоит! Спасибо Илье, нашему гиду и интереснейшему собеседнику.
Все было организовано четко и безупречно. Спасибо Павлу!
И
12 авг 2021
Приятная прогулка по реке Волхов с капитаном Алексеем и гидом Ильёй. Несмотря на дождь прогулка состоялась и оставила только самые хорошие впечатления. Большое спасибо!
Ирина
30 июля 2021
Прекрасная прогулка с чудесными видами и очень приятным экскурсоводом Ильей.
Очень доброжелательно и интересно.
И чувствуешь себя надежно с командой капитана.
Спасибо!
О
27 июля 2021
Все отлично организовано, прекрасный экскурсовод и замечательная команда)
Большое всем спасибо!
Anna
19 июля 2021
Прогулка на катере классная, гид Илья рассказывает интересно. Было жарко, успели даже искупаться. Спасибо команде. Рекомендуем всем!

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Великого Новгорода

🎩ИндивидуальныеВодные🧒Можно с детьми⚙️Необычные

Еще несколько похожих предложений в Великом Новгороде

Аудиоэкскурсия по Новгородскому кремлю - «Детинцу»
1.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
WeGoTrip
Нет отзывов
Аудиоэкскурсия по Новгородскому кремлю - «Детинцу»
Прикоснитесь к истории Великого Новгорода на прогулке по древнейшему из сохранившихся в России кремлей
1 090 за 1 человека
Вечевые города: Псков и Новгород
4 дня
Авторский тур
Александр
Нет отзывов
Вечевые города: Псков и Новгород
Хотите познакомиться в двумя древними вечевыми городами
20 000 за 1-10 чел.
Новгородские земли: Старая Русса, Коростынь, Ильмень
6 часов
🚌 На автобусе
Индивидуальная
Алексей
3.7
3 отзыва
Новгородские земли: Старая Русса, Коростынь, Ильмень
Во время экскурсии вы увидите памятники культуры и архитектуры Новгородской земли
4 500 за 1 человека
Новгородский дозор: обзорная экскурсия по городу
2.5 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
Аркадий
4.9
30 отзывов
Новгородский дозор: обзорная экскурсия по городу
Великий Новгород от Рюрикова Городища до «марсианского театра» Владимира Сомова
3 800 за 1-10 чел.
Путешествие по древней Новгородской земле
2.5 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
Елена
5
2 отзыва
Путешествие по древней Новгородской земле
Проехать по следам князя Рюрика, посетить старинные церкви и насладиться идиллическими пейзажами
1 500 за 1 человека
Обзорная экскурсия по Новгородскому Кремлю
1 час
🚶 Пешая
Индивидуальная
Спутник
4.5
80 отзывов
Обзорная экскурсия по Новгородскому Кремлю
Древние русские города строились примерно по одному плану
1 050 за 1-10 чел.
По Аракчеевской дороге: неизвестная новгородская история
6 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Элита
Нет отзывов
По Аракчеевской дороге: неизвестная новгородская история
Историческая и философская прогулка по усадьбам золотого дворянства
4 800 за 1-4 чел.
Путешествие на Валдай: в краю святых озёр
8 часов
🚌 На автобусе
Мини-группа
Волхва
5
3 отзыва
Очень популярно сейчас
Путешествие на Валдай: в краю святых озёр
Где-то в глубине Новгородской земли затерялся небольшой городок - Валдай
2 200 за 1 человека
Великий Новгород: Пешеходная экскурсия по старому городу
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Наталья
5
1 отзыв
Великий Новгород: Пешеходная экскурсия по старому городу
Приглашаю вас на индивидуальную экскурсию к сердцу нашего города
4 880 за 1-5 чел.
Обзорная экскурсия по Великому Новгороду
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Новгородика
3.7
3 отзыва
Обзорная экскурсия по Великому Новгороду
Экскурсия начнется у стен Древнего Кремля, гости посетят Новгородский Детинец, услышат удивительную историю памятника
4 020 за 1-3 чел.
Расширенная экскурсия по Великому Новгороду на транспорте туриста
4 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
Гиды
4.9
56 отзывов
Расширенная экскурсия по Великому Новгороду на транспорте туриста
Великий Новгород - один из древнейших городов России
от 6 500 за 1-5 чел.
Прогулка по Кремлю со средневековым гидом и дегустацией
1 час
🚶 Пешая
Индивидуальная
Красная_Изба
5
1 отзыв
Прогулка по Кремлю со средневековым гидом и дегустацией
Хотели бы вы знали, как жили в Великом Новгороде несколько веков назад
4 600 за 1-20 чел.
У нас ещё много экскурсий 😎 в Великом Новгороде. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Великом Новгороде
ХОРОШО
🇷🇺
ТАМ