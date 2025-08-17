Полюбоваться древним городом с воды и открыть историю новгородского судоходства
Прогулка по реке Волхов — это не только летнее приключение, но и возможность взглянуть на Новгород с самого интересного и гармоничного ракурса.
На катере или яхте вы проплывете по реке до озера Ильмень, увидите Новгородский кремль, Юрьев монастырь и Рюриково городище. И всё это — в сопровождении рассказов о жизни древнего города и новгородском судоходстве.
Описание экскурсии
Окрестности Новгорода — с воды!
Двухчасовое путешествие по Волхову на борту катера приведёт вас к заповедному озеру Ильмень. По пути вы полюбуетесь постройками Юрьева монастыря, увидите археологический памятник Рюриково городище и деревянную крепость-декорацию к фильму «Рюриковичи: История династии». А идиллические пейзажи новгородской земли, тишина и необычные ракурсы для фото станут завершающими штрихами нашей прогулки.
Сердце древнего мегаполиса
Вернувшись из Ильменя в русло Волхова, мы возьмем курс к историческому центру города. Вы увидите во всей красе Торг и Ярославово дворище, белоснежную Аркаду Гостиного Двора и, конечно, Детинец — окруженный мощными стенами новгородский кремль. Колоритные виды я дополю рассказами о новгородском судоходстве и водных торговых путях, проложенных по Волхову сотни лет назад.
Завершится прогулка в Новгородском яхт-клубе.
Организационные детали
Экскурсия проводится на катере, который вмещает до 8 чел.
С собой на борт можно брать еду и напитки. Прогулку можно сочетать с обедом в формате пикника, если запастись фруктами, напитками и т. п.
Катер стартует от Новгородского яхт-клуба
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Новгородского яхт-клуба
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Павел — ваша команда гидов в Великом Новгороде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Провели экскурсии для 2203 туристов
Мы команда увлеченных профессионалов, которая сможет показать вам Великий Новгород с лучшей стороны, рассказать о нем сотни удивительных историй и ответить на все вопросы. Ждем вас на наших авторских экскурсиях!
Отзывы и рейтинг
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Антонина
Отличная экскурсия! Вид с воды позволяет взглянуть на знакомые места по-другому. Илья подробно рассказывает интересные факты о местных достопримечательностях, монастырях и памятниках архитектуры, делая путешествие познавательным и увлекательным. Экскурсия оставила яркие впечатления и желание вернуться снова!
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Татьяна
10 июня состоялась наша замечательная экскурсия прогулка по Волхову. Илья -прекрасный рассказчик, а Виталий - замечательный капитан! Несмотря на прохладную погоду прогулка прошла в теплой дружеской обстановке))). Илья помог мальчикам читать дальшеуменьшить
на размыве Рюрикова городища найти осколки глиняной посуды, а Виталий предоставим нам все средства для отмывания образцов и наших чумазых 12-ти летних внуков. Было интересно и как-то очень спокойно с этими замечательными людьми.
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Ирина
Спасибо Интернету и спасибо Трипстеру, иначе мы вряд ли бы узнали об этой замечательной индивидуальной экскурсии. Очень не хотелось садиться на большой катер на Софийской набережной с толпой туристов и читать дальшеуменьшить
слушать скучную стандартную запись. А так нас было шестеро: два члена команды, гид Илья и мы трое) С погодой повезло, поэтому мы комфортно разместились на носу катера. Обзор отличный! Природа изумительно красивая. Город интересный, не спешит раскрывать себя перед путешественниками, прячется за деревьями. Экскурсоводу Илье отдельное огромное спасибо. Он работник музея, просто кладезь ценной информации, и излагает ее в мягкой, ненавязчивой манере, охотно отвечает на самые разные вопросы. В общем, все два с половиной часа мы не скучали, многое узнали о Великом Новгороде и очень душевно пообщались на разные темы. Первое знакомство с городом удалось))) Недёшево, но оно того стоит.
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Вадим
Это было абсолютно забойное плавание! Я забронировал ее буквально накануне. Что выбирать - скоростной карты или моторную яхту. я выбрал яхту и не пожалел. Отплыли вечером, в 18:30. Кэп - читать дальшеуменьшить
Юра, гид - Вячеслав, колоритнейший человек! Историк, работающий в Кремле, а еще звонарь и по увлечению коллекционер, что мне тоже близко. Вечер выдался тихий, небольшая кучевка, закатное солнце, в воздух запускали воздушные шары… Что еще нужно для полного счастья? Днем я уже ознакомился с основными достопримечательностями Новгорода и, рассказывая о городе с воды, Вячеслав все время переспрашивал - а Вам об этом сегодня уже рассказывали? И рассказывал о таких вещах, о которых в Инете не прочтешь. Было так здорово, что мы сразу же после экскурсии под ее впечатлением вместе с Вячеславом пошли в кафе "Чародейка" (рекомендую), где засиделись до позднего вечера. Нам было о чем поговорить. Настоятельно рекомендую эту экскурсию и этого экскурсовода!
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Н
Наталья
Прогулка на катере в дождь. Казалось бы, впечатление должно быть подмоченным. Но это не так, если ты проводишь её с друзьями и классной командой встречающих на катере. Увлекательный рассказ гида читать дальшеуменьшить
Ильи не оставил никого из нашей компании равнодушным, и хотя мы как малые дети периодически отвлекались и задавали вопросы о только что рассказанном, он терпеливо повторял рассказ вновь. Медленно проплывающие берега невероятной красоты создали атмосферу спокойствия и умиротворённости. Спасибо огромное организаторам за этот замечательный день!
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Федорчук
На экскурсии нас было 4 человека, мы все в восторге. Спасибо огромное гиду Илье, очень интересно рассказывал, отвечал на все наши каверзные вопросы. Было очень здорово,что человек интересующийся, мыслящий,много знает. И отдельное спасибо капитану. Советую экскурсию,очень приятная оказалась прогулка с получением новых знаний.
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