Прогулка по реке Волхов — это не только летнее приключение, но и возможность взглянуть на Новгород с самого интересного и гармоничного ракурса. На катере или яхте вы проплывете по реке до озера Ильмень, увидите Новгородский кремль, Юрьев монастырь и Рюриково городище. И всё это — в сопровождении рассказов о жизни древнего города и новгородском судоходстве.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-8 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Окрестности Новгорода — с воды!

Двухчасовое путешествие по Волхову на борту катера приведёт вас к заповедному озеру Ильмень. По пути вы полюбуетесь постройками Юрьева монастыря, увидите археологический памятник Рюриково городище и деревянную крепость-декорацию к фильму «Рюриковичи: История династии». А идиллические пейзажи новгородской земли, тишина и необычные ракурсы для фото станут завершающими штрихами нашей прогулки.

Сердце древнего мегаполиса

Вернувшись из Ильменя в русло Волхова, мы возьмем курс к историческому центру города. Вы увидите во всей красе Торг и Ярославово дворище, белоснежную Аркаду Гостиного Двора и, конечно, Детинец — окруженный мощными стенами новгородский кремль. Колоритные виды я дополю рассказами о новгородском судоходстве и водных торговых путях, проложенных по Волхову сотни лет назад.

Завершится прогулка в Новгородском яхт-клубе.

Организационные детали