Путешествие по реке Волхов с коротким заходом в озеро Ильмень — это возможность увидеть с воды Новгород, где древние храмы, крепости и монастыри открываются во всей своей исторической и природной гармонии. Живописный маршрут охватывает ключевые достопримечательности, а аудиогид расскажет о тысячелетней истории Великого Новгорода и Приильменья.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Описание экскурсии

С борта теплохода вы увидите:

Церковь Бориса и Глеба в Плотниках — храм, построенный в 1536 году на берегу Волхова в честь первых канонизированных русских святых, братьев Бориса и Глеба.

Новгородский кремль и Софийский собор — сердце древнего города, духовный и административный центр Новгорода с 11 века.

Опоры недостроенного железнодорожного моста — часть грандиозного проекта 1913 года, который должен был связать Санкт-Петербург и Орёл.

Сиверсов канал — гидротехническое сооружение конца 18 века, целью которого было обойти мели и сократить путь по рекам Волхов и Мста к озеру Ильмень.

Рюриково городище — древний торгово-ремесленный и административный центр, резиденция князя Рюрика и последующих новгородских князей.

Юрьев монастырь — один из старейших монастырей России, основанный в 1030 году князем Ярославом Мудрым. На его территории находится Георгиевский собор — усыпальница новгородской знати.

Перынский скит — место, где в 989 году произошло символическое крещение Новгорода. Тогда же разрушили языческое капище, а идолов сбросили в реку.

Озеро Ильмень — крупное озеро на западе Новгородской области с живописными берегами, важный элемент древних торговых путей.

Организационные детали