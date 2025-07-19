Живописный маршрут охватывает ключевые достопримечательности, а аудиогид расскажет о тысячелетней истории Великого Новгорода и Приильменья.
Описание экскурсии
С борта теплохода вы увидите:
Церковь Бориса и Глеба в Плотниках — храм, построенный в 1536 году на берегу Волхова в честь первых канонизированных русских святых, братьев Бориса и Глеба.
Новгородский кремль и Софийский собор — сердце древнего города, духовный и административный центр Новгорода с 11 века.
Опоры недостроенного железнодорожного моста — часть грандиозного проекта 1913 года, который должен был связать Санкт-Петербург и Орёл.
Сиверсов канал — гидротехническое сооружение конца 18 века, целью которого было обойти мели и сократить путь по рекам Волхов и Мста к озеру Ильмень.
Рюриково городище — древний торгово-ремесленный и административный центр, резиденция князя Рюрика и последующих новгородских князей.
Юрьев монастырь — один из старейших монастырей России, основанный в 1030 году князем Ярославом Мудрым. На его территории находится Георгиевский собор — усыпальница новгородской знати.
Перынский скит — место, где в 989 году произошло символическое крещение Новгорода. Тогда же разрушили языческое капище, а идолов сбросили в реку.
Озеро Ильмень — крупное озеро на западе Новгородской области с живописными берегами, важный элемент древних торговых путей.
Организационные детали
- Путешествие пройдёт на двухпалубном теплоходе с комфортабельным салоном, системой мультимедиа, зарядками для телефона
- Экскурсия проходит с аудиогидом на русском языке
- За дополнительную плату можно приобрести плед, дождевик, путеводитель, сувенирную продукцию, кофе или прохладительные напитки
- Прогулка может быть отменена из-за неблагоприятных погодных условий
- С вами будет опытный капитан
ежедневно в 10:30, 12:00, 13:30, 15:00, 16:30 и 18:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый (10+)
|1400 ₽
|Детский (до 10 лет)
|900 ₽
Был риск, что опоздаем, т.к. добирались из соседней области, нам пошли на встречу и были готовы перенести нас на следующую рейс. Очень приятно!
Личное мнение: добавить время-для стоянок и выхода на берег у 2-3 объектов. Было бы супер!