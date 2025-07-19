Обзорная экскурсия «Новгород Великий» - на теплоходе

Полюбоваться архитектурными символами города с воды и познакомиться с историей Приильменья
Путешествие по реке Волхов с коротким заходом в озеро Ильмень — это возможность увидеть с воды Новгород, где древние храмы, крепости и монастыри открываются во всей своей исторической и природной гармонии.

Живописный маршрут охватывает ключевые достопримечательности, а аудиогид расскажет о тысячелетней истории Великого Новгорода и Приильменья.
4.3
21 отзыв
Описание экскурсии

С борта теплохода вы увидите:

Церковь Бориса и Глеба в Плотниках — храм, построенный в 1536 году на берегу Волхова в честь первых канонизированных русских святых, братьев Бориса и Глеба.

Новгородский кремль и Софийский собор — сердце древнего города, духовный и административный центр Новгорода с 11 века.

Опоры недостроенного железнодорожного моста — часть грандиозного проекта 1913 года, который должен был связать Санкт-Петербург и Орёл.

Сиверсов канал — гидротехническое сооружение конца 18 века, целью которого было обойти мели и сократить путь по рекам Волхов и Мста к озеру Ильмень.

Рюриково городище — древний торгово-ремесленный и административный центр, резиденция князя Рюрика и последующих новгородских князей.

Юрьев монастырь — один из старейших монастырей России, основанный в 1030 году князем Ярославом Мудрым. На его территории находится Георгиевский собор — усыпальница новгородской знати.

Перынский скит — место, где в 989 году произошло символическое крещение Новгорода. Тогда же разрушили языческое капище, а идолов сбросили в реку.

Озеро Ильмень — крупное озеро на западе Новгородской области с живописными берегами, важный элемент древних торговых путей.

Организационные детали

  • Путешествие пройдёт на двухпалубном теплоходе с комфортабельным салоном, системой мультимедиа, зарядками для телефона
  • Экскурсия проходит с аудиогидом на русском языке
  • За дополнительную плату можно приобрести плед, дождевик, путеводитель, сувенирную продукцию, кофе или прохладительные напитки
  • Прогулка может быть отменена из-за неблагоприятных погодных условий
  • С вами будет опытный капитан

ежедневно в 10:30, 12:00, 13:30, 15:00, 16:30 и 18:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Взрослый (10+)1400 ₽
Детский (до 10 лет)900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Причале «Ярославово Дворище»
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:30, 12:00, 13:30, 15:00, 16:30 и 18:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей
Сергей — Организатор в Великом Новгороде
Провёл экскурсии для 2486 туристов
Здравствуйте! Предлагаем вам увлекательные экскурсии по реке Волхов и озеру Ильмень. Благодаря организованной водной маршрутной сети у вас есть возможность по достоинству оценить разнообразие направлений одного из древнейших городов России.

Отзывы и рейтинг

4.3
Основано на 21 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
11
4
6
3
3
2
1
1

Фотографии от путешественников

Е
Дата посещения: 19 июл 2025
Выражаем благодарность организатору экскурсии за поддержку и доброжелательность!

Был риск, что опоздаем, т.к. добирались из соседней области, нам пошли на встречу и были готовы перенести нас на следующую рейс. Очень приятно!
А
отличная экскурсия. ничего лишнего, всё информативно.
Е
Были на экскурсии 2 мая, конечно теплоход был полный, народ штурмом брал места 🤦 внизу окна глухие, наверху половина палубы открыта, половина с раздвижными окнами, люди сидят плотно, что не
читать дальшеуменьшить

очень комфортно. Как уже многие отметили в отзывах, аудиогид почти не совпадает с пейзажами за бортом, а также его рассказ идет без пауз, что тоже затрудняет восприятие. Для тех,кто впервые в городе,лучше сначала сходить на экскурсию по суше, тогда будет все понятно в рассказе… Пледы не предлагали, хоть и был сильный ветер,особенно в районе озера Ильмень, туда теплоход не идёт, просто разворачивается. Экскурсия длилась меньше заявленного, около часа с небольшим. У нас не смог по болезни прийти 1 участник экскурсии, за него денег не взяли, за это спасибо. В целом в хорошую погоду приятно посмотреть город с воды.

Т
Были на экскурсии 02.05. Хороший теплоход, чистый, удобные кресла. В ассортименте снеки и напитки. Содержательная экскурсия, всё понравилось!
Е
Обзорная экскурсия понравилась, интересная историческая справка, но не всегда совпадал рассказ с объектом про который в данный момент шёл рассказ, за день до этой экскурсии мы брали наземную экскурсию и уже ориентировались прокачкой объект идет рассказ, в общем рекомендую посетить, интересно и красиво смотреть с воды на город.
Ф
Текст аудиогида немного не совпадал с местом прохождения теплоходика
Анна
Все хорошо, спасибо
С
Экскурсия интересна и познавательна для первого знакомства с городом и его историей,отличное сопровождение аудиогида,есть открытая палуба с хорошим обзором и теплая,уютная,закрытая зона с большими окнами,время провели замечательно
Георгий
Все понравилось!
Елена
Теплоход большой, двухэтажный, есть бар, по громкой связи рассказывают про древний город и окрестности, для знакомства с достопримечательностями очень даже подойдëт.
Виктор
Все понравилось, материал излагается в записи, но все к месту, понятно, слышно хорошо, много интересных исторических фактов и легенд!
Личное мнение: добавить время-для стоянок и выхода на берег у 2-3 объектов. Было бы супер!
С
Тупая запись экскурсии без особой привязки к месту нахождения корабля. Половину о чем рассказывалось так и не удалось идентифицировать.
Ринат
Все понравилось, красивые виды, интересная информация, кому холодно могут быть внизу, кому жарко есть вторая палуба с открым верхом, дополнительно на борту есть бар
Денис
Обычная 1,5ч прогулка на катерке Москва с автоинформатором. Чисто, хороший туалет, никто не "шмонает" по поводу проносимых продуктов и напитков. Можно сгонять, если есть пару часов свободных в городе
В
Было мало пассажиров, в озеро не пошли. Время экскурсии вместо 1,5 часа всего час десять.

