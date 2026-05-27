Вы на палубе, солнце медленно опускается к горизонту, по озеру Ильмень рассыпаются золотые блики. А в воздухе плывут звуки саксофона: тепло, мелодично, в такт мыслям. Никакой суеты — только закат, музыка и тихое величие природы, от которой перехватывает дыхание.
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Отправление от причала «Ярославово Дворище».
Водная прогулка. В течение 90 минут вы будете наслаждаться живой музыкой и красотой природы на закате. Вы увидите деревни с вековой историей и древнюю православную обитель — Свято-Юрьев монастырь.
Возвращение на причал «Ярославово Дворище».
Организационные детали
- Это водная прогулка на теплоходе, которая не предполагает сопровождения гида.
- Прогулка проходит на двухпалубном теплоходе с комфортабельным салоном, системой мультимедиа, зарядками для телефона.
- Посадка осуществляется в порядке живой очереди.
- С вами будет опытный капитан и команда.
- За дополнительную плату можно приобрести плед, дождевик, путеводитель, сувенирную продукцию, кофе, спиртные или прохладительные напитки.
- Прогулку могут отменить из-за плохих погодных условий.
ежедневно в 20:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый (10+)
|1800 ₽
|Детский (до 10 лет)
|1300 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На причале «Ярославово Дворище»
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 20:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — Организатор в Великом Новгороде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провёл экскурсии для 2558 туристов
Предлагаем увлекательные экскурсии по реке Волхов и озеру Ильмень. Благодаря организованной водной маршрутной сети у вас есть возможность по достоинству оценить разнообразие направлений одного из древнейших городов России.
