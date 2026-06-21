С воды вы увидите

Опоры моста недостроенной железной дороги, которая должна была соединить Санкт-Петербург и Орёл. Строительство этого грандиозного проекта началось еще в 1913 году, но в планы вмешались Первая мировая война и Революция.

Юрьев монастырь, основанный в 1030 году князем Ярославом Мудрым. На территории монастыря множество древних построек, важнейшей из них является Георгиевский собор, усыпальница Новгородской знати.

Перынский скит на полуострове при истоке реки Волхов из озера Ильмень. Здесь в 989 году произошло символическое крещение Великого Новгорода. Языческое капище было разрушено, а идолы сброшены в реку.

Сиверсов канал: его строительство велось с 1798 по 1803 год. Канал соединил две реки — Волхов и Мсту. Главной задачей при его постройке было сокращение пути между двумя реками и обход отмелей в реке Мста и озере Ильмень.

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