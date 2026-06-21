Когда-то Рюриково Городище строилось на холме, окружённом рекой с двух сторон.
Поэтому с воды открываются чудесные панорамы Приильменья, а с верхней точки — вид на Свято-Юрьев монастырь, Новгородский кремль, Софийский собор и звонницу.
Всё это вы увидите в водном путешествии от причала «Ярославово Дворище» до Рюрикова Городища с 20-ти минутной остановкой.
Поэтому с воды открываются чудесные панорамы Приильменья, а с верхней точки — вид на Свято-Юрьев монастырь, Новгородский кремль, Софийский собор и звонницу.
Всё это вы увидите в водном путешествии от причала «Ярославово Дворище» до Рюрикова Городища с 20-ти минутной остановкой.
Описание экскурсии
С воды вы увидите
Опоры моста недостроенной железной дороги, которая должна была соединить Санкт-Петербург и Орёл. Строительство этого грандиозного проекта началось еще в 1913 году, но в планы вмешались Первая мировая война и Революция.
Юрьев монастырь, основанный в 1030 году князем Ярославом Мудрым. На территории монастыря множество древних построек, важнейшей из них является Георгиевский собор, усыпальница Новгородской знати.
Перынский скит на полуострове при истоке реки Волхов из озера Ильмень. Здесь в 989 году произошло символическое крещение Великого Новгорода. Языческое капище было разрушено, а идолы сброшены в реку.
Сиверсов канал: его строительство велось с 1798 по 1803 год. Канал соединил две реки — Волхов и Мсту. Главной задачей при его постройке было сокращение пути между двумя реками и обход отмелей в реке Мста и озере Ильмень.
Организационные детали
- Прогулка не предполагает сопровождения гида. На корабле будет аудиогид на русском языке.
- Во время экскурсии предусмотрена остановка на 20 минут.
- Путешествие проходит на прогулочном катамаране с комфортабельным салоном, системой мультимедиа, зарядками для телефона.
- За дополнительную плату можно приобрести плед, дождевик, путеводитель, сувенирную продукцию, кофе или прохладительные напитки.
- Экскурсия может быть отменена по причине неблагоприятных погодных условий.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Взрослый (10+)
|1300 ₽
|Детский (до 10 лет)
|900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Причале «Ярославово Дворище»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 11 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — Организатор в Великом Новгороде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провёл экскурсии для 2846 туристов
Предлагаем увлекательные экскурсии по реке Волхов и озеру Ильмень. Благодаря организованной водной маршрутной сети у вас есть возможность по достоинству оценить разнообразие направлений одного из древнейших городов России.
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на последних 30 из 59 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Прекрасный способ увидеть Великий Новгород с воды и прикоснуться к истокам русской государственности! Прогулка на катере к Рюрикову Городищу оставила самые приятные впечатления. Аудиогид — молодец: без лишней воды, чётко
+5
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Н
Мне очень понравилось! Я сначала думала, что это будет просто прогулка на воде, но когда нас высадили прямо на острове, где старинное городище — я была в полном восторге! Катамаран
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К
Прогулка по воде оставила очень приятные впечатления. Лодка была удобная, капитан внимательно следил за безопасностью и отлично управлял судном. На борту имелись спасжилеты, детям обязательно их надели. Во время поездки
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И
Мы прокатились по Волхову на маленьком катамаране, было приятно и спокойно. Зашли на Рюриково Городище, походили там, почувствовали атмосферу древних времен и насладились красотой природы вокруг. Воздух был полный запахов луговых трав, прямо расслабляло. Историю рассказали с помощью записи, не прямой гид, но впечатление это не испортило. Капитану отдельное спасибо за эту речную поездку!
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А
Заезжали на Рюриково городище, место классное, стоит на высоком берегу и почти окружено водой. Живописно там, нам понравилось гулять по такому необычному месту.
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Е
Прогулка по воде оставила очень приятные впечатления. Лодка была удобная, капитан следил за безопасностью и управлял уверенно, что внушало доверие. Для детей обязательно надевали спасжилеты, что очень правильно. Когда начался
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