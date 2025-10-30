Новгородский культпоход предлагает уникальную возможность погрузиться в мир древних легенд и фольклора. Участники узнают былину о Садко и легенду о голубе Софийского собора.
В мастерской каждый сможет создать сувенир на память, выбирая из различных техник: лепка, создание свечей, мыловарение или роспись игрушек. Завершится мероприятие уютным чаепитием, где можно обсудить впечатления и задать вопросы. Подходит для взрослых и детей от 5 лет
В мастерской каждый сможет создать сувенир на память, выбирая из различных техник: лепка, создание свечей, мыловарение или роспись игрушек. Завершится мероприятие уютным чаепитием, где можно обсудить впечатления и задать вопросы. Подходит для взрослых и детей от 5 лет
5 причин купить этот мастер-класс
- 🎨 Создание сувенира своими руками
- 📚 Узнать легенды и былины
- ☕ Уютное чаепитие
- 👨👩👧👦 Подходит для всей семьи
- 🧑🏫 Интересная лекция о фольклоре
Что можно увидеть
- Софийский собор
Описание мастер-класса
Вы пройдёте три интересные локации:
- В просторном зале послушаете небольшую лекцию о фольклоре Древнего Новгорода и посмотрите увлекательное видео.
- В мастерской сделаете сувенир на память. Мастер-классы мы адаптируем под вас — можно заняться лепкой, созданием свечей, мыловарением, росписью игрушек и многим другим.
- А в завершение встречи — уютное чаепитие и непринуждённо общение.
Организационные детали
- Программа будет интересна взрослым и детям от 5 лет.
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость мастер-класса
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|1600 ₽
|Пенсионеры
|1500 ₽
|Школьники
|1400 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Псковской улице
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 30 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваша команда гидов в Великом Новгороде
Провели экскурсии для 70 туристов
Мы — команда творческого центра. С конца 2010-х годов работаем с детьми и взрослыми. Будем рады встрече с вами!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Маргарита
30 окт 2025
29 октября с учениками 6 класса посетили мастер-класс. Ребята остались в восторге: нас встретили очень радушно, напоили чаем, рассказали о легендах Великого Новгорода и провели занятие по литью и валянию свечей. Ребят увлек процесс и мальчиков, и девочек. Просятся на новый мастер-класс. Спасибо организаторам!
Входит в следующие категории Великого Новгорода
Похожие экскурсии из Великого Новгорода
Индивидуальная
до 6 чел.
В трендеВеликий Новгород - древняя столица Севера Руси
Погружение в историю Великого Новгорода: Кремль, Торговая сторона, купцы и князья. Узнайте об архитектуре и легендах в доступном формате
Начало: На Софийской площади
Сегодня в 12:30
Завтра в 09:00
4400 ₽ за всё до 6 чел.
Групповая
до 18 чел.
Первое знакомство с Великим Новгородом
Исследуйте исторический центр Великого Новгорода в мини-группе. Узнайте о кремле, соборе и других значимых местах города
Начало: Площадь Победы-Софийская
20 ноя в 11:00
21 ноя в 12:00
1200 ₽ за человека
Групповая
до 19 чел.
Два центра Великого Новгорода: кремль и Ярославово дворище
Познакомиться с Новгородом духовным, торговым, купеческим (на групповой экскурсии)
Начало: Возле кремля
Расписание: в понедельник в 10:00, в среду в 15:00, в воскресенье в 14:00
24 ноя в 10:00
30 ноя в 14:00
1800 ₽ за человека