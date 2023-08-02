1 день

Театрализованная новогодняя экскурсионная программа по городу

Прибытие в Новгород (встречаем поезд из Москвы и Санкт-Петербурга). Встреча с гидом на ж/д вокзале у центрального входа со стороны перрона.

Гарантированное размещение в гостинице 14:00. Утреннее размещение по возможности. Вещи Вы можете оставить бесплатно в комнате багажа гостиницы.

Завтрак.

Театрализованная новогодняя экскурсионная программа «Летописи древнего города с Новгородским посадником» (посадницей), анимированная экскурсию по старому городу с Новгородским посадником (посадницей) в историческом костюме, вы посетите: Древний торг, Кремль, осмотрите памятник Тысячелетия России, Собор Святой Софии (1045—1050 гг.).Здесь хранится Русская Национальная реликвия – чудотворная икона «Знамение Божией Матери».

Свободное время, подготовка к банкету.

Оплачивается дополнительно: Новогодний банкет с праздничной программой в ресторане. Вас ждет поистине волшебное меню новогодней ночи! Звучное, яркое и запоминающееся шоу, ведущие, конкурсы и призы, фантазийные увлекательные номера, артисты разных жанров!