82 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Народные промыслы Великого Новгорода
Этнографическая экскурсия по ремесленным мастерским и творческий мастер-класс
Вам предстоит побывать в трех ремесленных мастерских Великого Новгорода, погрузиться в традиции народных промыслов и быт русских крестьян. Вы узнаете о технике плетения из бересты и свойствах этого материала, заглянете в мастерскую по ткачеству, познакомитесь с символикой народного костюма и народными женскими промыслами. А на память вам останется изделие, которое вы создадите своими руками на ремесленном мастер-классе!