82 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Мы — центр развития туризма в Великом Новгороде — уже 19 лет предлагаем авторские экскурсии. У нас вы найдете большой выбор тем: экскурсии для ознакомления с достопримечательностями и историей города, туры по живописным окрестностям Новгородской области, театрализованные и молодежные экскурсии, отдых с детьми, поездки в действующие храмы и монастыри. И сможете заказать экскурсии по индивидуальной программе в любой день года и в любое время дня. Наша цель — сделать путешествие в Великий Новгород максимально комфортным, а впечатления от поездки на Родину России — незабываемо прекрасными!