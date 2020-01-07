82 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Весело, аутентично и самобытно о самом важном в истории города, для взрослых и детей

Сбыслав
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Сбыслав – экскурсионное агентство
Театрализованная интерактивная экскурсия позволит совершить незабываемое путешествие в новгородское средневековье и узнать предания стародавние и сказания летописные о рождении и славе Господина Государя Великого Новгорода!
4470 за экскурсию
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 39 друзей
Пешеходная
Продолжительность 1.5 часа
До 40 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии82 отзыва
4.88
Кремлёвские прогулки с посадником Сбыславом
Кремлёвские прогулки с посадником Сбыславом

Программа

  • Посадник Господина Государя Великого Новгорода Сбыслав ведет сказ о том, как Детинец строили, о твердынях его — башнях крепкостенных, о славном князе Владимире Ярославиче, что воздвиг город каменный и делах его ратных. Рассказ о храме чудном Бориса и Глеба, что легендарный Садко выстроил, о святынях собора Софийского, о вратах Магдебургских, о дворе Владычном.
  • Забава Путятишна развлечет гостей потехами новгородскими, а новгородка Иринья обучит играм музыкальным.
Кремлёвские прогулки с посадником Сбыславом
Кремлёвские прогулки с посадником Сбыславом
Кремлёвские прогулки с посадником Сбыславом
Кремлёвские прогулки с посадником Сбыславом
Кремлёвские прогулки с посадником Сбыславом
Кремлёвские прогулки с посадником Сбыславом
Кремлёвские прогулки с посадником Сбыславом

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Сбыслав
Сбыслав
Мы — центр развития туризма в Великом Новгороде — уже 19 лет предлагаем авторские экскурсии. У нас вы найдете большой выбор тем: экскурсии для ознакомления с достопримечательностями и историей города, туры по живописным окрестностям Новгородской области, театрализованные и молодежные экскурсии, отдых с детьми, поездки в действующие храмы и монастыри. И сможете заказать экскурсии по индивидуальной программе в любой день года и в любое время дня. Наша цель — сделать путешествие в Великий Новгород максимально комфортным, а впечатления от поездки на Родину России — незабываемо прекрасными!
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82 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

7 января 2020
Хотели поблагодарить организаторов за наши прекрасные экскурсии! Для нас была составлена индивидуальная программа, учтены все наши пожелания! Замечательный гид Китаева Екатерина Валентиновна столько знает про город и окрестности, с такой любовью про него рассказывает! Её можно слушать бесконечно! Детям, конечно, понравилась и театрализованная экскурсия по Кремлю. Колоритная Агафья со старо-новгородским говором и народным юмором погрузила нас в атмосферу старого города. Спасибо, это было здорово и очень интересно!
29 декабря 2019
Сбыслав не просто ряженый, а разбирающийся в своём предмете рассказчик. На вопросы отвечает по существу. Хотелось бы более длительной экскурсии, с прогулкой за Волхов. 1,5 часа пролетели незаметно.
23 ноября 2019
Очень понравилось!!! Были с детьми разного возраста: 19, 10 и 7, интересно было всем, и взрослым тоже))). Яркие, запоминающиеся впечатления, погружение в атмосферу. Спасибо!!!
12 ноября 2019
Мы были на экскурсии с подростком 11 лет, который не очень любит экскурсии, а тем более шутки-прибаутки. Но Сбыслав смог заинтересовать даже его. В его рассказе не было скучных цифр, обилия дат и имен.Поэтому многое запомнилось и очень понравилось. Если же на экскурсии будут только взрослые- советую обсудить формат заранее
12 ноября 2019
Было интересно и содержательно для взрослых, а для маленьких детей хотелось бы больше интерактива, в контексте исторических событий.
3 ноября 2019
Великолепный экскурсовод Агафья, очень интересная подача в стилистике древних времён. Отвечает на все вопросы, рассказывает все вплоть до малейших деталей, активно коммуницирует с детьми. Обязательно вернёмся ещё!
2 ноября 2019
Сбыслав!Здорово!Замечательно!Профессионально!
Хотелось продолжить экскурсию на все три дня нашего прибывания в Новгороде!
Его речь ,шутки,наряд великолепно перенесли нас в эпоху того времени.Его уважительное,доброе отношение к гостям города покорили наши сердца!Спасибо ему большое за все!
Мы уедем с любовью к этому городу и к этому замечательному человеку!
гости из Петербурга.
29 октября 2019
Большое спасибо за чудесную прогулку по Кремлю! Вместе со Сбыславом мы прошлись по древнему Детинцу и будто услышали старинную новгородскую речь, и шум вече, и перезвон колоколов, Наше путешествие в прошлое удалось., не смотря на проливной дождь и ветер! Обязательно порекомендуем прогулку с новгородским посадником своим друзьям.
27 октября 2019
Очень понравилось. Атмосферно с погружением в эпоху. Спасибо Сбыславу!!!
15 октября 2019
Экскурсия потрясающе интересная и необычная! Обязательно посетите! Будет интересно всем! И содержание, и форма подачи и энергетика ведущих -просто космос! Спасибо еще раз!
Ещё 72 отзыва

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