Замки, дворцы и особняки Великого Новгорода

Найдено 4 экскурсии в категории «Дворцы, замки и особняки» в Великом Новгороде, цены от 950 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Великий Новгород за два часа
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
173 отзыва
В тренде
Великий Новгород: историческое путешествие за два часа
Погрузитесь в уникальную атмосферу Великого Новгорода, исследуя его знаковые места за короткое время
Начало: На Сенной площади
«На маршруте будет путевой дворец Екатерины II и знаменитое Ярославово дворище из списка ЮНЕСКО, а также Белая Алексеевская башня, единственная полностью сохранившаяся башня оборонительной линии, и театр драмы им»
Сегодня в 08:00
Завтра в 15:30
4 700 за всё до 4 чел.
По Великому Новгороду нестандартными тропами
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
44 отзыва
По Великому Новгороду нестандартными тропами: уникальный маршрут
Погрузитесь в атмосферу древнего Великого Новгорода, исследуя его скрытые сокровища и уникальные исторические объекты
Начало: На улице Десятинной
«Торговая сторона: Путевой дворец и старинные храмы»
14 июня в 08:30
18 июня в 13:30
4 950 за всё до 10 чел.
Сказы Старого Новгорода
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
66 отзывов
Экскурсия Сказы Старого Новгорода: вдохновляющее путешествие
Исследуйте древний Великий Новгород, его кремль и соборы, слушая захватывающие истории о легендарных героях
Начало: Сенная площадь
«Погуляем по Ярославову Дворищу, увидим место, где был иноземный двор ганзейских купцов — Петерхоф, а также Путевой дворец Екатерины II»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:30
5 600 за всё до 10 чел.
Самостоятельная квест-экскурсия «Великий Новгород - Родина России»
🚶 Пешая
Квест
2 часа
14 отзывов
Самостоятельная квест-экскурсия по Великому Новгороду: история на каждом шагу
Познайте Великий Новгород, пройдя уникальный квест. Откройте для себя древние уголки города, его историю и культуру, следуя захватывающему маршруту
Начало: Ул. Бредова-Звериная, д. 22
Расписание: В любое время, в любой день
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
950 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • П
    Павел
    5 июня 2024
    По Великому Новгороду нестандартными тропами
    Отличная экскурсия, увлеченный гид, прекрасный город
  • Н
    Николай
    5 июня 2024
    Великий Новгород за два часа
    Ездили семьёй,всё объяснялось очень понятно, точно и интересно. Для детей задавались интересные вопросы,вовлекая их в процесс. Очень понравилось,рекомендую данного экскурсовода.
  • А
    Александр
    4 июня 2024
    Великий Новгород за два часа
    Все замечательно. Спасибо за экскурсию.
  • Е
    Евгений
    3 июня 2024
    Великий Новгород за два часа
    Берите не думая)
  • Е
    Евгения
    20 мая 2024
    Самостоятельная квест-экскурсия «Великий Новгород - Родина России»
    Довольно длинный и интересный маршрут, охватывающий много достопримечательностей. Недостаток - текст как будто читает робот. Порой странные ударения и интонации. Но сам текст неплохой
  • Е
    Елена
    11 мая 2024
    По Великому Новгороду нестандартными тропами
    Нина отличный гид! Рекомендуем для знакомства с городом)
  • А
    Анна
    11 мая 2024
    По Великому Новгороду нестандартными тропами
    Выражаю Инне искреннюю признательность за чудесное путешествие по городу! Экскурсия мне очень понравилась. Инна очень интересно рассказывает, подстраивается под темп группы.
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    Мы действительно прошлись по тем местам, на которые обычный турист не обратит внимания. Отдельно благодарю, что разрешили мне одной присоединится к уже подтвержденной группе:) От всей души рекомендую.

    Выражаю Инне искреннюю признательность за чудесное путешествие по городу!Выражаю Инне искреннюю признательность за чудесное путешествие по городу!Выражаю Инне искреннюю признательность за чудесное путешествие по городу!Выражаю Инне искреннюю признательность за чудесное путешествие по городу!Выражаю Инне искреннюю признательность за чудесное путешествие по городу!Выражаю Инне искреннюю признательность за чудесное путешествие по городу!
  • Г
    Галина
    9 мая 2024
    Сказы Старого Новгорода
    Нам очень повезло с экскурсоводом. Аркадий очень интересный рассказчик, любящий и знающий свой город. Группа у нас была большая, много детей и он спокойно, с юмором, заинтересовывал и держал внимание всех участников. Однозначно рекомендую!
  • D
    Dmitrii
    8 мая 2024
    Сказы Старого Новгорода
    Были с иностранным другом. Гид Аркадий отлично провел экскурсию на двух языках.
  • Е
    Елена
    7 мая 2024
    Сказы Старого Новгорода
    Экскурсия прошла на одном дыхании, немного подвела погода, но это не испортило впечатлений, даже дети выдержали, что большая редкость 🌿

Ответы на вопросы от путешественников по Великому Новгороду в категории «Дворцы, замки и особняки»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Великом Новгороде
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Великий Новгород за два часа
  2. По Великому Новгороду нестандартными тропами
  3. Сказы Старого Новгорода
  4. Самостоятельная квест-экскурсия «Великий Новгород - Родина России»
Какие места ещё посмотреть в Великом Новгороде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Новгородский кремль
  2. Ярославово дворище
  3. Самое главное
  4. Памятник Тысячелетию России
  5. Софийский собор
  6. Кремль
  7. Рюриково Городище
  8. Грановитая палата
  9. Горбатый мост через реку Волхов
  10. Витославлицы
Сколько стоит экскурсия по Великому Новгороду в июне 2024
Сейчас в Великом Новгороде в категории "Дворцы, замки и особняки" можно забронировать 4 экскурсии от 950 до 5 600. Туристы уже оставили гидам 297 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
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