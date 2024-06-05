П Павел По Великому Новгороду нестандартными тропами Отличная экскурсия, увлеченный гид, прекрасный город

Н Николай Великий Новгород за два часа Ездили семьёй,всё объяснялось очень понятно, точно и интересно. Для детей задавались интересные вопросы,вовлекая их в процесс. Очень понравилось,рекомендую данного экскурсовода.

А Александр Великий Новгород за два часа Все замечательно. Спасибо за экскурсию.

Е Евгений Великий Новгород за два часа Берите не думая)

Е Евгения Самостоятельная квест-экскурсия «Великий Новгород - Родина России» Довольно длинный и интересный маршрут, охватывающий много достопримечательностей. Недостаток - текст как будто читает робот. Порой странные ударения и интонации. Но сам текст неплохой

Е Елена По Великому Новгороду нестандартными тропами Нина отличный гид! Рекомендуем для знакомства с городом)

А Анна По Великому Новгороду нестандартными тропами читать дальше Мы действительно прошлись по тем местам, на которые обычный турист не обратит внимания. Отдельно благодарю, что разрешили мне одной присоединится к уже подтвержденной группе:) От всей души рекомендую. Выражаю Инне искреннюю признательность за чудесное путешествие по городу! Экскурсия мне очень понравилась. Инна очень интересно рассказывает, подстраивается под темп группы.

Г Галина Сказы Старого Новгорода Нам очень повезло с экскурсоводом. Аркадий очень интересный рассказчик, любящий и знающий свой город. Группа у нас была большая, много детей и он спокойно, с юмором, заинтересовывал и держал внимание всех участников. Однозначно рекомендую!

D Dmitrii Сказы Старого Новгорода Были с иностранным другом. Гид Аркадий отлично провел экскурсию на двух языках.