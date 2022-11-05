54 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Познакомиться с колыбелью торговой, религиозной и культурной истории России
Великий Новгород — город, где рождалась русская государственность и сохранились уникальные храмы домонгольской эпохи.
Вы пройдёте по улицам, которые помнят князей и купцов, увидите росписи Феофана Грека и торг, на котором не раз решалась судьба страны. Приглашаем прикоснуться к истокам истории и представить себе мощь древнего города.
Древние улицы Великого Новгорода — самая протяжённая улица города и первый сухопутный тракт России.
Церковь Спаса Преображения — образец новгородского зодчества с росписями Феофана Грека, единственным сохранившимся монументальным произведением мастера.
Ярославово дворище и торг — политический и торговый центр Новгородской республики, где кипела жизнь и решались государственные дела.
Церкви и монастыри 12–13 веков: Никольский собор, Успенский храм, церковь Иоанна Предтечи и другие памятники домонгольской эпохи.
Собор Рождества Богородицы Антониева монастыря. Согласно преданию, обитель была основана в 1106 году Антонием Римлянином. В 1125 году храм был расписан. До наших дней сохранились фрески на западных гранях восточных столбов и фрагменты росписи алтарной части.
Вы узнаете:
почему Великий Новгород называли «Господин Государь» и чем он превосходил Рим и Париж
как Феофан Грек понимал философию искусства и кто стал его последователями
как выглядели Ярославово дворище и торг, чем торговали новгородские купцы и какое значение имел Ганзейский союз
почему в Новгороде сохранилось так много храмов домонгольского времени
в чём в Знаменском соборе проявились черты московского, ярославского и костромского зодчества
почему среди сцен Страшного суда можно разглядеть фигуру, похожую на Петра I
Организационные детали
Экскурсия проводится на вашем автомобиле, в нём должно быть место для гида
Отдельно оплачиваются входные билеты — 450 ₽ за взрослых, 300 ₽ за учащихся старше 14 лет
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Сенной площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваша команда гидов в Великом Новгороде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 10066 туристов
Наша команда гидов познакомит вас с историей и культурой Великого Новгорода, расскажет о наиболее ярких событиях в городе во время вашего пребывания и посоветует места, где кормят самыми вкусными обедами. С нами сотрудничают лучшие экскурсоводы и транспортные организации города. Мы всегда на связи!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 110 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Нина
Это экскурсия дала возможность увидеть величие Новгорода. На машине мы приехали те памятники, которые сохранились наиболее полно. Наш экскурсовод Наталья - профессионал. Её рассказ привлекал внимание всех людей, которые находились рядом. Спасибо! Только нужно понимать, что выбирая эту экскурсию, вы не можете выбрать экскурсовода. Может быть и другой человек.
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А
Алла
Экскурсия была проведена Ириной 4 января 2020 года. Поскольку в этот день по непредвиденным причинам Кремль был закрыт,то организаторам пришлось срочно менять маршрут и наполнение экскурсии. Ирина справилась на отлично)))) читать дальшеуменьшить
Великолепный рассказчик, с очень хорошим чувством юмора и знанием истории. Рассказала очень много нового (я сравниваю с информацией представленной в путеводителях), интересного и мы совершенно не пожалели об изменении маршрута. Ответила на все вопросы и подсказала нам замечательное место, где мы смогли поужинать и продолжить знакомство с Великим Новгородом)))) Выражаем нашему экскурсоводу огромную благодарность.
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Александр
Экскурсия очень понравилась. Гидом была Нонна Викторовна - настоящий эксперт своего дела и очень интеллегентный и знающий человек. Она провела по самым интересным местам города (церковь Спаса на Ильине с читать дальшеуменьшить
фресками Феофана Грека, Антониев монастырь, детинец с Софийским собором и памятником 1000-летия Руси, пешеходный мост через Волхов, Ярославово Дворище и Торг) и очень интересно и доходчиво про каждое них рассказала в контексте истории древнего города. Время прошло незаметно, и город очень понравился и запомнился (во многом благодаря этой экскурсии). Всем рекомендую.
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М
Марина
Замечательный экскурсовод Татьяна Евгеньевна встретила нас и сразу как актриса большого театра начала свой рассказ: с чувством, с толком, как будто выразительно читала книгу. Экскурсия длилась 2.5 часа, все очень читать дальшеуменьшить
понравилось. Удивлялись буквально всему. Не очень понравилось, что рядом со всей этой историей проходила "ярмарка": плохая, очень громкая музыка, невозможно было рядом находиться и разговаривать, ведущая то и дело чёкала со сцена, но это конечно к экскурсоводу отношения не имеет. Девушки, если хотите замуж, Татьяна Евгеньевна расскажет обряд:)
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А
Александр
Экскурсию выбрал "Погружение в древность". Пешеходная экскурсия с посещением Кремля и Софийского Собора. Очень понравилось, это мало сказано. Гид Наталья просто виртуоз своего дела. По сравнению со многими другими, которые читать дальшеуменьшить
говорят заученные фразы, у Натальи потрясающие познания в области истории и культуры не только Великого Новгорода, но и мировой истории. Слушать можно часами. Узнали и увидели много интересного. Жаль, что 2 часа пролетело так быстро. Рекомендую обращаться именно к ней. Спасибо за прекрасно проведённое время!
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Софья
Мы путешествовали в Великий Новгород с мужем и двумя детьми 6 и 8 лет. Заказывали пешую экскурсию по Кремлю и экскурсию по южным окрестностям (Юрьев монастырь, музей деревянного зодчества Витославлицы). читать дальшеуменьшить
Нашим гидом была Марина Сергеевна (к сожалению, не помню фамилии). Мы остались невероятно довольны! Марина провела обе экскурсии очень интересно, увлекательно, информации дала много, но очень доступным языком, и мы и дети многое запомнили. Однозначно будем рекомендовать Марину! Спасибо огромное за замечательную экскурсию! Софья
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