54 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Экскурсия была проведена Ириной 4 января 2020 года. Поскольку в этот день по непредвиденным причинам Кремль был закрыт,то организаторам пришлось срочно менять маршрут и наполнение экскурсии. Ирина справилась на отлично )))) Великолепный рассказчик, с очень хорошим чувством юмора и знанием истории. Рассказала очень много нового ( я сравниваю с информацией представленной в путеводителях), интересного и мы совершенно не пожалели об изменении маршрута. Ответила на все вопросы и подсказала нам замечательное место, где мы смогли поужинать и продолжить знакомство с Великим Новгородом)))) Выражаем нашему экскурсоводу огромную благодарность.