54 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Нина

Это экскурсия дала возможность увидеть величие Новгорода. На машине мы приехали те памятники, которые сохранились наиболее полно. Наш экскурсовод Наталья - профессионал. Её рассказ привлекал внимание всех людей, которые находились рядом. Спасибо! Только нужно понимать, что выбирая эту экскурсию, вы не можете выбрать экскурсовода. Может быть и другой человек.