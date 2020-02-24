54 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Древние улицы. Вы увидите старинные улицы Великого Новгорода, среди которых и самая протяженная, и та, что входила в первый сухопутный тракт России, и та, на которой стоит уникальная церковь Церковь Спаса Преображения. Я расскажу об их архитектурном облике и выдающихся постройках.
Церковь Спаса Преображения — характерный образец новгородского зодчества XIV века. Живопись в церкви Спаса, дошедшая до нас в виде отдельных фрагментов, — единственное монументальное произведение великого византийского художника Феофана Грека. Я расскажу о «Золотом веке» города — когда его называли Господин Государь Великий Новгород и по территории он превышал Рим и Париж, и не только Феофан Грек, но и множество других мастеров и путешественников из разных стран считали за честь посетить один из крупнейших городов России и Европы. Вы также узнаете о философии, которую проповедовал Феофан Грек, и ее последователях.
Ярославово дворище и Древний Торг — политический и экономический центр Древней Новгородской республики. В настоящее время это одно из самых красивых мест Новгорода. Название месту дал новгородский князь Ярослав Мудрый, поставив в первое десятилетие ХI в. здесь свой дворец. К Ярославову дворищу примыкал новгородский Торг. Это было самое оживленное место в Новгороде. Вы узнаете, как выглядело это место, кто и чем здесь торговал, какое значение оно имело в торговой жизни России. Я также расскажу о жизни купцов, о том, почему Гостиный двор получил такое название и Ганзейском союзе.
Древние церкви. Важность Ярославова дворища и Торга в общественной жизни города была постоянным поводом к их украшению. Здесь, как говорили в старину, «церкви кустом стоят». Благодаря тому, что Великий Новгород не захватила орда, здесь сохранилось большое количество храмов домонгольский эпохи. Вы увидите монастыри 12-го и 13-го веков: первый храм Руси в честь Николая Чудотворца, храм Успения Пресвятой Богородицы, храм Иоанна Предтечи и другие.
Антониев монастырь — памятник древнего новгородского зодчества XII – XVII в.в., крупнейший духовный центр 18 столетия. Мы осмотрим Рождественский собор с его поздними пристройками, монастырскую стену с проездными арками, Настоятельский и Казначейский корпуса (XVII – XIX вв.), церковь Сретения с трапезной (XVI в.). Особенно выделяется собор Рождества Богородицы XII века, где сохранилась древняя живопись XII века. Я расскажу историю этого храма, о духовной семинарии, которая была настолько значимой, что финансировалась из императорской казны, и о первом русском математике Кирике, который был диаконом этого монастыря.
В результате вы откроете уникальное религиозное и архитектурное наследие нашей страны, узнаете, каким могуществом обладал Великий Новгород в эпоху своего расцвета и осознаете его важную роль в жизни России.
Организационные детали
Если вы не на своей машине, нужно будет доплатить за транспорт: до 3 чел. — 2100 руб., до 5 чел. — 3600 руб.
Входные билеты (220 руб./вз., 110 руб./уч.)
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
Местов встречи для начала тура на Сенной площади.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Наша команда гидов познакомит вас с историей и культурой Великого Новгорода, расскажет о наиболее ярких событиях в городе во время вашего пребывания и посоветует места, где кормят самыми вкусными обедами. С нами сотрудничают лучшие экскурсоводы и транспортные организации города. Мы всегда на связи!
Экскурсовод настолько профессионален,что подберет ,,ключик,, к любой группе туристов. Хотелось бы,чтобы индивидуальные экскурсии,помимо обзорных, отражали больше истории Садко,Александра Невского,годы войны в Новгороде
Кирилл
23 февраля 2020
Хочется отметить высокий профессионализм гида Дианы, как с точки зрения знаний, так и со стороны умения общаться и удерживать интерес даже детей-подростков. История Новгорода через историю его храмов и церквей была рассказана великолепно. Спасибо.
Светлана
4 февраля 2020
Прекрасный гид, неординарная экскурсия. Всем рекомендую.
Алла
8 января 2020
Экскурсия была проведена Ириной 4 января 2020 года. Поскольку в этот день по непредвиденным причинам Кремль был закрыт,то организаторам пришлось срочно менять маршрут и наполнение экскурсии. Ирина справилась на отлично )))) Великолепный рассказчик, с очень хорошим чувством юмора и знанием истории. Рассказала очень много нового ( я сравниваю с информацией представленной в путеводителях), интересного и мы совершенно не пожалели об изменении маршрута. Ответила на все вопросы и подсказала нам замечательное место, где мы смогли поужинать и продолжить знакомство с Великим Новгородом)))) Выражаем нашему экскурсоводу огромную благодарность.
Татьяна
5 января 2020
Огромное спасибо гиду Ирине за её высочайший профессионализм! Невозможно не восхищаться глубиной её знаний в истории и культуре нашей страны и умением донести эти знания до слушателей.
Безусловно, будем рекомендовать её нашим друзьям и знакомым, кто соберётся в Великий Новгород!
Николай
5 января 2020
Экскурсия очень понравилась. По ходу возникали вопросы, и Екатерина Валентиновна на них подробно отвечала. Спасибо!
Антон
29 ноября 2019
Отличный академический вариант экскурсии от профессионалов.
Обширная и исчерпывающая информация - культура, архитектура, исторические факты - и все это доступным языком.
Одна из лучших экскурсий, посещенных нами за последний год.
Для детей, скорее всего, не подойдет - для понимания необходимы базовые знания истории.
Людмила
18 ноября 2019
Выбрали пешеходную экскурсию по Кремлю и Ярославову Дворищу. Ничуть не пожалели. Гид Марина интересно и структурировано строила экскурсию, материал преподносился интересно, ни один вопрос не поставил гида в тупик, ответ знала и мы получали полную развернутую информацию. Рекомендуем. Отдельное спасибо за рекомендации, где поесть после экскурсии. Блюда из печи очень понравились!
Александр
11 ноября 2019
Экскурсовод Наталья просто выше всяческих похвал. Помимо прекрасной подачи тематики самой экскурсии, отвечала заодно на все возникающие вопросы - глубоко разбираясь во всех темах.
Павел
4 ноября 2019
Бал разочарован, будучи избалован предыдущими экскурсиями Tripster-a, которые проводили настоящие энтузиасты своего края и дела. Будьте осторожны, когда связывайтесь с традиционными экскурсионными бюро вместо личностей. Было ощущение, что прошелся с усталым аудиогидом. Корректным и вежливым, но пресным и так и неупаковавшим набор фактов в захватывающую историю. Было как-то обидно за Новгород и его историю...
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