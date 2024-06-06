М Мариа Автопрогулка по Великому Новгороду Ощущение что есть желание поделиться огромным багажом знаний

Е Екатерина Великий Новгород на авто Благодарим Максима за проведенную экскурсию. 4 часа пролетели незаметно, узнали много нового и интересного. Максим очень приятный в общении человек и интересный рассказчик, слушать было одно удовольствие. Рекомендую данную экскурсию и, конечно же, Максима. Еще раз спасибо!

П Павел По Великому Новгороду нестандартными тропами Отличная экскурсия, увлеченный гид, прекрасный город

г галина Великий Новгород на авто читать дальше что человек любит свою работу и свой город. Открытием для меня стала Анна Орлова. В общем, спасибо Максим! Удачи и побольше эксурсантов! Очень рекомендую! Огромное спасибо Максиму! Благодарю за очень интересный рассказ про историю города, его создателей, святых, меценатов, про храмы, их создателей. Чувствуется,

Б Борис Великий Новгород на авто читать дальше любовью и гордостью рассказывал про свой город, показывал такие обьекты и места, что мы поняли: этот город можно изучать бесконечно. Спасибо,Максим, ты влюбил нас в этот великий город. Мы давно мечтали посетить Великий Новгород. Мечта сбылась, к сожалению мы смогли приехать только на два дня Максим с токой

Л Людмила Автопрогулка по Великому Новгороду Экскурсия очень понравилась. Профессионально, интересно. Всем рекомендую

С Сергей Автопрогулка по Великому Новгороду Собирались давно, наконец решились заехать "прикоснуться к истории". Для краткосрочного визита вполне достойная экскурсия, дает основные представления о городе. Кремль посетили самостоятельно.

О Олеся К хозяйке Славенского конца в Великом Новгороде Нам очень понравилась экскурсия и подача материала, экскурсовод замечательная, хорошо знает и любит историю своего города. Обязательно в следующий приезд сходим на экскурсию по Кремлю.

О Ольга К хозяйке Славенского конца в Великом Новгороде Прекрасная, душевная, интересная прогулка, которая погружает в атмосферу Древней Руси благодаря очень харизматичной ведущей Ясне, её вовлеченности в историю её города. Экскурсия передает ту самую аутентичную атмосферу, которую и хочется ощутить в таком месте. Однозначно рекомендуем 🤗