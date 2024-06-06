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Индивидуальная
4 часа
Популярное предложение
Индивидуальная экскурсия по Великому Новгороду: историческое путешествие на авто
Погрузитесь в удивительный мир истории Великого Новгорода, посещая его знаковые места в комфорте личного автомобиля
Начало: в районе кремля
14 июня в 15:00
15 июня в 19:00
8 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Путешествие по Великому Новгороду: от Ярославова дворища до древних храмов
Погрузитесь в историю Великого Новгорода, посетив его знаковые места: от древних монастырей до уникальных церквей
Начало: Ганзейский фонтан
11 июня в 15:30
16 июня в 13:30
8 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
По Великому Новгороду нестандартными тропами: уникальный маршрут
Погрузитесь в атмосферу древнего Великого Новгорода, исследуя его скрытые сокровища и уникальные исторические объекты
Начало: На улице Десятинной
14 июня в 08:30
18 июня в 13:30
4 950₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Величие Новгорода: путешествие по страницам истории
Погрузитесь в атмосферу Древней Руси, исследуя уникальные памятники и монастыри Великого Новгорода в компании опытного гида
Начало: На Сенной площади
12 июня в 10:00
13 июня в 14:00
5 400₽ за всё до 5 чел.
скидка
15%
Групповая
1.5 часа
К хозяйке Славенского конца в Великом Новгороде
Древний Торг, Новгородское Вече и легенды Торговой стороны на театрализованной групповой экскурсии
Начало: Набережная Александра Невского
Завтра в 11:00
15 июня в 18:00
900765₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Автопрогулка по Великому Новгороду: индивидуальная экскурсия
Автомобильная экскурсия по Великому Новгороду позволит вам увидеть ключевые достопримечательности города и погрузиться в его богатую историю за короткое время
14 июня в 15:00
15 июня в 19:00
5 500₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММариа6 июня 2024Ощущение что есть желание поделиться огромным багажом знаний
- ЕЕкатерина5 июня 2024Благодарим Максима за проведенную экскурсию. 4 часа пролетели незаметно, узнали много нового и интересного. Максим очень приятный в общении человек и интересный рассказчик, слушать было одно удовольствие. Рекомендую данную экскурсию и, конечно же, Максима. Еще раз спасибо!
- ППавел5 июня 2024Отличная экскурсия, увлеченный гид, прекрасный город
- ггалина28 мая 2024Огромное спасибо Максиму! Благодарю за очень интересный рассказ про историю города, его создателей, святых, меценатов, про храмы, их создателей. Чувствуется,
- ББорис23 мая 2024Мы давно мечтали посетить Великий Новгород. Мечта сбылась, к сожалению мы смогли приехать только на два дня Максим с токой
- ЛЛюдмила21 мая 2024Экскурсия очень понравилась. Профессионально, интересно. Всем рекомендую
- ССергей20 мая 2024Собирались давно, наконец решились заехать "прикоснуться к истории". Для краткосрочного визита вполне достойная экскурсия, дает основные представления о городе. Кремль посетили самостоятельно.
- ООлеся19 мая 2024Нам очень понравилась экскурсия и подача материала, экскурсовод замечательная, хорошо знает и любит историю своего города. Обязательно в следующий приезд сходим на экскурсию по Кремлю.
- ООльга18 мая 2024Прекрасная, душевная, интересная прогулка, которая погружает в атмосферу Древней Руси благодаря очень харизматичной ведущей Ясне, её вовлеченности в историю её города. Экскурсия передает ту самую аутентичную атмосферу, которую и хочется ощутить в таком месте. Однозначно рекомендуем 🤗
- ЛЛюдмила18 мая 2024Прекрасная экскурсия, замечательная команда! Сердечная благодарность гиду - супер профессионально, с такой любовью к нам, гостям города, к истории Великого Новгорода! Невероятного обаяния Забава Путятишна, Вы не только сделали мой день, Вы влюбили меня в Великий Новгород!
Ответы на вопросы от путешественников по Великому Новгороду в категории «Церковь Спаса Преображения»
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