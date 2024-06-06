Церковь Спаса Преображения – экскурсии в Великом Новгороде

Найдено 6 экскурсий в категории «Церковь Спаса Преображения» в Великом Новгороде, цены от 765 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Великий Новгород на авто
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
295 отзывов
Популярное предложение
Индивидуальная экскурсия по Великому Новгороду: историческое путешествие на авто
Погрузитесь в удивительный мир истории Великого Новгорода, посещая его знаковые места в комфорте личного автомобиля
Начало: в районе кремля
14 июня в 15:00
15 июня в 19:00
8 000 за всё до 4 чел.
Визитные карточки Великого Новгорода
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
39 отзывов
Путешествие по Великому Новгороду: от Ярославова дворища до древних храмов
Погрузитесь в историю Великого Новгорода, посетив его знаковые места: от древних монастырей до уникальных церквей
Начало: Ганзейский фонтан
11 июня в 15:30
16 июня в 13:30
8 000 за всё до 4 чел.
По Великому Новгороду нестандартными тропами
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
44 отзыва
По Великому Новгороду нестандартными тропами: уникальный маршрут
Погрузитесь в атмосферу древнего Великого Новгорода, исследуя его скрытые сокровища и уникальные исторические объекты
Начало: На улице Десятинной
14 июня в 08:30
18 июня в 13:30
4 950 за всё до 10 чел.
Величие Новгорода (на вашем авто)
Индивидуальная
2 часа
104 отзыва
Величие Новгорода: путешествие по страницам истории
Погрузитесь в атмосферу Древней Руси, исследуя уникальные памятники и монастыри Великого Новгорода в компании опытного гида
Начало: На Сенной площади
12 июня в 10:00
13 июня в 14:00
5 400 за всё до 5 чел.
К хозяйке Славенского конца в Великом Новгороде
🚶 Пешая
скидка
15%
Групповая
1.5 часа
15 отзывов
К хозяйке Славенского конца в Великом Новгороде
Древний Торг, Новгородское Вече и легенды Торговой стороны на театрализованной групповой экскурсии
Начало: Набережная Александра Невского
Завтра в 11:00
15 июня в 18:00
900765 за человека
Автопрогулка по Великому Новгороду
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
4 отзыва
Автопрогулка по Великому Новгороду: индивидуальная экскурсия
Автомобильная экскурсия по Великому Новгороду позволит вам увидеть ключевые достопримечательности города и погрузиться в его богатую историю за короткое время
14 июня в 15:00
15 июня в 19:00
5 500 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Мариа
    6 июня 2024
    Автопрогулка по Великому Новгороду
    Ощущение что есть желание поделиться огромным багажом знаний
  • Е
    Екатерина
    5 июня 2024
    Великий Новгород на авто
    Благодарим Максима за проведенную экскурсию. 4 часа пролетели незаметно, узнали много нового и интересного. Максим очень приятный в общении человек и интересный рассказчик, слушать было одно удовольствие. Рекомендую данную экскурсию и, конечно же, Максима. Еще раз спасибо!
  • П
    Павел
    5 июня 2024
    По Великому Новгороду нестандартными тропами
    Отличная экскурсия, увлеченный гид, прекрасный город
  • г
    галина
    28 мая 2024
    Великий Новгород на авто
    Огромное спасибо Максиму! Благодарю за очень интересный рассказ про историю города, его создателей, святых, меценатов, про храмы, их создателей. Чувствуется,
    читать дальше

    что человек любит свою работу и свой город. Открытием для меня стала Анна Орлова. В общем, спасибо Максим! Удачи и побольше эксурсантов! Очень рекомендую!

  • Б
    Борис
    23 мая 2024
    Великий Новгород на авто
    Мы давно мечтали посетить Великий Новгород. Мечта сбылась, к сожалению мы смогли приехать только на два дня Максим с токой
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    любовью и гордостью рассказывал про свой город, показывал такие обьекты и места, что мы поняли: этот город можно изучать бесконечно. Спасибо,Максим, ты влюбил нас в этот великий город.

  • Л
    Людмила
    21 мая 2024
    Автопрогулка по Великому Новгороду
    Экскурсия очень понравилась. Профессионально, интересно. Всем рекомендую
  • С
    Сергей
    20 мая 2024
    Автопрогулка по Великому Новгороду
    Собирались давно, наконец решились заехать "прикоснуться к истории". Для краткосрочного визита вполне достойная экскурсия, дает основные представления о городе. Кремль посетили самостоятельно.
  • О
    Олеся
    19 мая 2024
    К хозяйке Славенского конца в Великом Новгороде
    Нам очень понравилась экскурсия и подача материала, экскурсовод замечательная, хорошо знает и любит историю своего города. Обязательно в следующий приезд сходим на экскурсию по Кремлю.
  • О
    Ольга
    18 мая 2024
    К хозяйке Славенского конца в Великом Новгороде
    Прекрасная, душевная, интересная прогулка, которая погружает в атмосферу Древней Руси благодаря очень харизматичной ведущей Ясне, её вовлеченности в историю её города. Экскурсия передает ту самую аутентичную атмосферу, которую и хочется ощутить в таком месте. Однозначно рекомендуем 🤗
    Прекрасная, душевная, интересная прогулка, которая погружает в атмосферу Древней Руси благодаря очень харизматичной ведущей Ясне, еёПрекрасная, душевная, интересная прогулка, которая погружает в атмосферу Древней Руси благодаря очень харизматичной ведущей Ясне, её
  • Л
    Людмила
    18 мая 2024
    К хозяйке Славенского конца в Великом Новгороде
    Прекрасная экскурсия, замечательная команда! Сердечная благодарность гиду - супер профессионально, с такой любовью к нам, гостям города, к истории Великого Новгорода! Невероятного обаяния Забава Путятишна, Вы не только сделали мой день, Вы влюбили меня в Великий Новгород!
    Прекрасная экскурсия, замечательная команда! Сердечная благодарность гиду - супер профессионально, с такой любовью к нам, гостям

Ответы на вопросы от путешественников по Великому Новгороду в категории «Церковь Спаса Преображения»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Великом Новгороде
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6
  1. Великий Новгород на авто
  2. Визитные карточки Великого Новгорода
  3. По Великому Новгороду нестандартными тропами
  4. Величие Новгорода (на вашем авто)
  5. К хозяйке Славенского конца в Великом Новгороде
Какие места ещё посмотреть в Великом Новгороде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Новгородский кремль
  2. Ярославово дворище
  3. Самое главное
  4. Памятник Тысячелетию России
  5. Софийский собор
  6. Кремль
  7. Рюриково Городище
  8. Грановитая палата
  9. Горбатый мост через реку Волхов
  10. Витославлицы
Сколько стоит экскурсия по Великому Новгороду в июне 2024
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