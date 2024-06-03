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тому, что он и сам археолог, чувствовалось, что ему есть много что рассказать про историю города, и слушать его было очень интересно! Рассказывал живо, легко, материал отлично структурирован, понятен, все укладывалось в голове, на все вопросы отвечал и все разъяснил. Обратил наше внимание, что легенда про приход Рюрика править славянами - это лишь легенда, записанная через двести лет после события, и у многих историков она вызывает сомнения, и что по факту первое имя русского правителя, которое появляется в документах других стран, это Ольга, и что история про предыдущих князей тоже больше считается легендой, потому что документальных подтверждений существованию того же Олега, Игоря, Рюрика нет. Ну ладно, в Игоря еще верят, потому что слишком много на него завязано, но про других - не факт. И куча таких интересных нюансов, о которых я раньше не слышала и не задумывалась.

И это особенно понравилось и мне, и маме, что все было так по-научному: вот это подтверждено, это не подтверждено, это считается фактом, это пока нет, об этом историки думают так, а об этом вот так, а вот еще есть такая теория… И все так понятно! Эх, если б мне в школе так преподавали историю…

короче, было очень классно! Экскурсия была расчитана на 2 часа изначально, но в итоге, хотя вроде бы мы нигде особо не тормозили и двигались в темпе, экскурсия длилась три часа. Помимо того, что Павел подробно и понятно рассказал нам историю города, он еще провел нас по всем основным достопримечательностям и рассказал и их историю. А потом посадил нас всех на скамейки и дорассказал там лекцию про город))) В общем, опять же повторю, чувствовалось, что человеку есть что рассказать, что ему и самому по кайфу делиться этой информацией)))

В общем, однозначно 5 звезд, уже всем посоветовала эту экскурсию, а Павлу желаю, чтобы его энтузиазм не угасал))