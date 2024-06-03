Приглашаем погрузиться в историю Великого Новгорода: от первых поселений до вхождения в Московское царство.
Участники экскурсии услышат о зарождении, расцвете и закате Новгородского княжества, о варягах и ганзейских купцах, князьях и
Участники экскурсии услышат о зарождении, расцвете и закате Новгородского княжества, о варягах и ганзейских купцах, князьях и
5 причин купить эту экскурсию
- 📜 Погружение в историю Великого Новгорода
- 🏰 Посещение ключевых исторических мест
- 💰 Возможность подержать копии древних монет
- 📝 Узнать о берестяных грамотах
- 👑 Интересные факты о князьях и купцах
Что можно увидеть
- Новгородский Детинец
- Софийский собор
- Памятник Тысячелетия России
- Ярославово дворище
- Ильина улица
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Вы увидите главные места исторического центра: Новгородский Детинец, реку Волхов, Софийский собор, памятник Тысячелетия России, Ярославово дворище и колоритную Ильину улицу. Я расскажу:
- Как новый город стал Великим Новгородом
- Какие исторические сокровища скрываются под асфальтом
- Почему в Новгороде такие необычные названия улиц
- Кто возводил каменные храмы и почему их здесь так много
- Зачем сюда приезжали варяги и ганзейские купцы
- Какая «игра престолов» шла на берегах Волхова
И это далеко не всё!
Организационные детали
Я стараюсь сделать экскурсию интересной для всех возрастов, но совсем маленьким детям, возможно, будет трудновато.
в субботу и воскресенье в 10:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|800 ₽
|Дети 11-18 лет
|400 ₽
|Дети до 10 лет
|Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Горбатого моста
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу и воскресенье в 10:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Павел — ваш гид в Великом Новгороде
Провёл экскурсии для 331 туриста
Меня зовут Павел, я живу в Великом Новгороде с 2000 года. Почти 20 лет занимаюсь археологией, преподавал в университете. Много лет веду научно-популярные блоги о Новгородской земле. Неоднократно участвовал в форуме «Учёные против мифов». Провожу экскурсии, мастер-классы и лекции.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 16 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
Марина
3 июня 2024
Огромное спасибо Павлу за замечательную экскурсию по историческому центру Великого Новгорода.
Интересно и понятно.
Павел очень увлеченный человек, всю экскурсию отдавал себя без остатка.
Благодаря нашему гиду удалось прикоснуться к далёкому прошлому.
Экскурсию однозначно рекомендуем!
Интересно и понятно.
Павел очень увлеченный человек, всю экскурсию отдавал себя без остатка.
Благодаря нашему гиду удалось прикоснуться к далёкому прошлому.
Экскурсию однозначно рекомендуем!
Татьяна
27 мая 2024
Потрясающий гид! Легкая подача, исторически выстроенный рассказ, много интерактивных деталей и интересных фактов. Это позволило максимально погрузится в историю города и его нравы. От всей души Благодарим Павла за его увлеченность делом, энтузиазм и знакомство с Великим Новгородом! ❤️🔥🙏
Светлана
27 мая 2024
Экскурсия очень понравилась. Павел прекрасный экскурсовод, знающий и любящий свой город. Очень порадовало, что ещё можно было потрогать разные артифакты, которые были у Павла с собой. Рекомендую.
С
Сергей
24 мая 2024
Отличная неспешная прогулка.
Павел - грамотный историк и хороший рассказчик.
Павел - грамотный историк и хороший рассказчик.
Наталия
22 мая 2024
Были на экскурсии по Великому Новгороду с Павлом. Мы в городе первый раз и нам очень понравилось. Павел в непростой ситуации, шёл полумарафон и было очень шумно, сумел так построить экскурсию, что нам не помешала окружающая обстановка. Время пролетело не заметно и было жаль расставаться. Самое главное, что было не скучно и у нас возникло желание ещё раз вернуться.
Софья
20 мая 2024
Это была потрясающая экскурсия! Наш гид Павел не просто рассказал историю города и его достопримечательностей, но и поделился различными теориями ученых-историков и их взглядами на такие и такие события. Благодаря
Н
Надежда
20 мая 2024
Спасибо за экскурсию!
Анна
14 мая 2024
Были у Павла на экскурсии всей семьёй, очень занятная экскурсия. Дочери 8 лет тоже понравилось, хотя Павел честно предупреждает, что деткам может быть сложно.
Очень понравился организационный вопрос, мы всех дождались никого не потеряли, это важно.
Много интересной информации с точки зрения археологии, ну и конечно хочу отметить хорошее чувство юмора гида.
Очень понравился организационный вопрос, мы всех дождались никого не потеряли, это важно.
Много интересной информации с точки зрения археологии, ну и конечно хочу отметить хорошее чувство юмора гида.
И
Ирина
13 мая 2024
Длинная, объемная, глубокая экскурсия. Ведёт её АРХЕОЛОГ! Павел явно фанат своего дела и достойный продолжатель миссии Николая Рериха, который занимался раскопками на Новгородской земле более 100 лет назад.
Программа большая и насыщенная, на три часа. Всё от племён до современности сквозь Рюрика, Иванов III и IV, ВОВ и далее.
Больше рассчитана на любознательных взрослых, детишки столько информации не осилят:))
Программа большая и насыщенная, на три часа. Всё от племён до современности сквозь Рюрика, Иванов III и IV, ВОВ и далее.
Больше рассчитана на любознательных взрослых, детишки столько информации не осилят:))
Алексей
13 мая 2024
Супер гид, очень интересно!
К
Кристина
12 мая 2024
Большое спасибо Павлу за интересную экскурсию! Много занимательного материала и даже копии старинных предметов посмотрели. Получили ответы на все свои многочисленные вопросы. Очень познавательно.
Юлия
30 апр 2024
Остались в полном восторге от этой познавательной экскурсии! Павел прекрасный и эрудированный экскурсовод, все очень подробно и интересно рассказывает, видно, что очень любит свой город.
Л
Лана
29 апр 2024
Благодарю Павла за интересную содержательную и увлекательную экскурсию! Очень рада, что при выборе экскурсии остановились на той, которую проводил Павел! Тот случай, когда экскурсовод не только обладает обширными знаниями, но и умеет увлечь группу, и видно, что любит свое дело! Однозначно рекомендую! 👍🏻
Е
Елена
28 апр 2024
Все отлично, рекомендую
Д
Дмитрий
27 апр 2024
Павел занимается археологией, понравился рассказ про старые моменты из разных стран, которые нашли в Новгороде.
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