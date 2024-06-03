Великий Новгород в группе

Погрузитесь в историю Великого Новгорода: от первых поселений до Московского царства. Узнайте о варягах, купцах и князьях, держите копии древних монет
Приглашаем погрузиться в историю Великого Новгорода: от первых поселений до вхождения в Московское царство.

Участники экскурсии услышат о зарождении, расцвете и закате Новгородского княжества, о варягах и ганзейских купцах, князьях и
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чёрном люде. Увидите, как выглядели деньги в древности, подержите в руках копии монет и слитков-гривен.

Узнаете, что такое берестяные грамоты и многое другое! Вы увидите главные места исторического центра: Новгородский Детинец, реку Волхов, Софийский собор, памятник Тысячелетия России, Ярославово дворище и колоритную Ильину улицу.

Рассказ о том, как новый город стал Великим Новгородом, какие исторические сокровища скрываются под асфальтом, почему в Новгороде такие необычные названия улиц, кто возводил каменные храмы и почему их здесь так много, зачем сюда приезжали варяги и ганзейские купцы, какая «игра престолов» шла на берегах Волхова, и многое другое! Экскурсия интересна для всех возрастов, но совсем маленьким детям, возможно, будет трудновато

4.88
16 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  1. 📜 Погружение в историю Великого Новгорода
  2. 🏰 Посещение ключевых исторических мест
  3. 💰 Возможность подержать копии древних монет
  4. 📝 Узнать о берестяных грамотах
  5. 👑 Интересные факты о князьях и купцах

Что можно увидеть

  • Новгородский Детинец
  • Софийский собор
  • Памятник Тысячелетия России
  • Ярославово дворище
  • Ильина улица
Великий Новгород в группе
Великий Новгород в группе
Великий Новгород в группе
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Вы увидите главные места исторического центра: Новгородский Детинец, реку Волхов, Софийский собор, памятник Тысячелетия России, Ярославово дворище и колоритную Ильину улицу. Я расскажу:

  • Как новый город стал Великим Новгородом
  • Какие исторические сокровища скрываются под асфальтом
  • Почему в Новгороде такие необычные названия улиц
  • Кто возводил каменные храмы и почему их здесь так много
  • Зачем сюда приезжали варяги и ганзейские купцы
  • Какая «игра престолов» шла на берегах Волхова

И это далеко не всё!

Организационные детали

Я стараюсь сделать экскурсию интересной для всех возрастов, но совсем маленьким детям, возможно, будет трудновато.

в субботу и воскресенье в 10:00

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🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
Её забронировали уже 24 раза на ближайшие дни
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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный800 ₽
Дети 11-18 лет400 ₽
Дети до 10 летБесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Горбатого моста
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу и воскресенье в 10:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 16 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Фотографии от путешественников

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Марина
3 июня 2024
Огромное спасибо Павлу за замечательную экскурсию по историческому центру Великого Новгорода.
Интересно и понятно.
Павел очень увлеченный человек, всю экскурсию отдавал себя без остатка.
Благодаря нашему гиду удалось прикоснуться к далёкому прошлому.
Экскурсию однозначно рекомендуем!
Татьяна
27 мая 2024
Потрясающий гид! Легкая подача, исторически выстроенный рассказ, много интерактивных деталей и интересных фактов. Это позволило максимально погрузится в историю города и его нравы. От всей души Благодарим Павла за его увлеченность делом, энтузиазм и знакомство с Великим Новгородом! ❤️‍🔥🙏
Потрясающий гид! Легкая подача, исторически выстроенный рассказ, много интерактивных деталей и интересных фактов. Это позволило максимальноПотрясающий гид! Легкая подача, исторически выстроенный рассказ, много интерактивных деталей и интересных фактов. Это позволило максимальноПотрясающий гид! Легкая подача, исторически выстроенный рассказ, много интерактивных деталей и интересных фактов. Это позволило максимальноПотрясающий гид! Легкая подача, исторически выстроенный рассказ, много интерактивных деталей и интересных фактов. Это позволило максимальноПотрясающий гид! Легкая подача, исторически выстроенный рассказ, много интерактивных деталей и интересных фактов. Это позволило максимальноПотрясающий гид! Легкая подача, исторически выстроенный рассказ, много интерактивных деталей и интересных фактов. Это позволило максимальноПотрясающий гид! Легкая подача, исторически выстроенный рассказ, много интерактивных деталей и интересных фактов. Это позволило максимальноПотрясающий гид! Легкая подача, исторически выстроенный рассказ, много интерактивных деталей и интересных фактов. Это позволило максимальноПотрясающий гид! Легкая подача, исторически выстроенный рассказ, много интерактивных деталей и интересных фактов. Это позволило максимальноПотрясающий гид! Легкая подача, исторически выстроенный рассказ, много интерактивных деталей и интересных фактов. Это позволило максимально
Светлана
27 мая 2024
Экскурсия очень понравилась. Павел прекрасный экскурсовод, знающий и любящий свой город. Очень порадовало, что ещё можно было потрогать разные артифакты, которые были у Павла с собой. Рекомендую.
С
24 мая 2024
Отличная неспешная прогулка.
Павел - грамотный историк и хороший рассказчик.
Наталия
22 мая 2024
Были на экскурсии по Великому Новгороду с Павлом. Мы в городе первый раз и нам очень понравилось. Павел в непростой ситуации, шёл полумарафон и было очень шумно, сумел так построить экскурсию, что нам не помешала окружающая обстановка. Время пролетело не заметно и было жаль расставаться. Самое главное, что было не скучно и у нас возникло желание ещё раз вернуться.
Софья
20 мая 2024
Это была потрясающая экскурсия! Наш гид Павел не просто рассказал историю города и его достопримечательностей, но и поделился различными теориями ученых-историков и их взглядами на такие и такие события. Благодаря
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тому, что он и сам археолог, чувствовалось, что ему есть много что рассказать про историю города, и слушать его было очень интересно! Рассказывал живо, легко, материал отлично структурирован, понятен, все укладывалось в голове, на все вопросы отвечал и все разъяснил. Обратил наше внимание, что легенда про приход Рюрика править славянами - это лишь легенда, записанная через двести лет после события, и у многих историков она вызывает сомнения, и что по факту первое имя русского правителя, которое появляется в документах других стран, это Ольга, и что история про предыдущих князей тоже больше считается легендой, потому что документальных подтверждений существованию того же Олега, Игоря, Рюрика нет. Ну ладно, в Игоря еще верят, потому что слишком много на него завязано, но про других - не факт. И куча таких интересных нюансов, о которых я раньше не слышала и не задумывалась.
И это особенно понравилось и мне, и маме, что все было так по-научному: вот это подтверждено, это не подтверждено, это считается фактом, это пока нет, об этом историки думают так, а об этом вот так, а вот еще есть такая теория… И все так понятно! Эх, если б мне в школе так преподавали историю…
короче, было очень классно! Экскурсия была расчитана на 2 часа изначально, но в итоге, хотя вроде бы мы нигде особо не тормозили и двигались в темпе, экскурсия длилась три часа. Помимо того, что Павел подробно и понятно рассказал нам историю города, он еще провел нас по всем основным достопримечательностям и рассказал и их историю. А потом посадил нас всех на скамейки и дорассказал там лекцию про город))) В общем, опять же повторю, чувствовалось, что человеку есть что рассказать, что ему и самому по кайфу делиться этой информацией)))
В общем, однозначно 5 звезд, уже всем посоветовала эту экскурсию, а Павлу желаю, чтобы его энтузиазм не угасал))

Н
20 мая 2024
Спасибо за экскурсию!
Анна
14 мая 2024
Были у Павла на экскурсии всей семьёй, очень занятная экскурсия. Дочери 8 лет тоже понравилось, хотя Павел честно предупреждает, что деткам может быть сложно.
Очень понравился организационный вопрос, мы всех дождались никого не потеряли, это важно.
Много интересной информации с точки зрения археологии, ну и конечно хочу отметить хорошее чувство юмора гида.
И
13 мая 2024
Длинная, объемная, глубокая экскурсия. Ведёт её АРХЕОЛОГ! Павел явно фанат своего дела и достойный продолжатель миссии Николая Рериха, который занимался раскопками на Новгородской земле более 100 лет назад.

Программа большая и насыщенная, на три часа. Всё от племён до современности сквозь Рюрика, Иванов III и IV, ВОВ и далее.

Больше рассчитана на любознательных взрослых, детишки столько информации не осилят:))
Алексей
13 мая 2024
Супер гид, очень интересно!
К
12 мая 2024
Большое спасибо Павлу за интересную экскурсию! Много занимательного материала и даже копии старинных предметов посмотрели. Получили ответы на все свои многочисленные вопросы. Очень познавательно.
Юлия
30 апр 2024
Остались в полном восторге от этой познавательной экскурсии! Павел прекрасный и эрудированный экскурсовод, все очень подробно и интересно рассказывает, видно, что очень любит свой город.
Остались в полном восторге от этой познавательной экскурсии! Павел прекрасный и эрудированный экскурсовод, все очень подробно
Л
29 апр 2024
Благодарю Павла за интересную содержательную и увлекательную экскурсию! Очень рада, что при выборе экскурсии остановились на той, которую проводил Павел! Тот случай, когда экскурсовод не только обладает обширными знаниями, но и умеет увлечь группу, и видно, что любит свое дело! Однозначно рекомендую! 👍🏻
Е
28 апр 2024
Все отлично, рекомендую
Д
27 апр 2024
Павел занимается археологией, понравился рассказ про старые моменты из разных стран, которые нашли в Новгороде.

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