С воды вы увидите:

Две опоры моста недостроенной железной дороги, которая должна была соединить Санкт-Петербург и Орел. Строительство этого грандиозного проекта началось еще в 1913 году, но в планы вмешались Первая мировая война и Революция.

Рюриково Городище, которое являлось торгово-ремесленным и военно-административным центром Приильменья. Название пошло от Легендарного князя Рюрика, который был призван на княжение и основал здесь свою резиденцию, впоследствии ставшей резиденцией других Новгородских князей.

Сиверсов канал: строительство канала велось с 1798 по 1803 год. Канал соединил две реки — Волхов и Мсту. Главной задачей при его постройке было сокращение пути между двумя реками и обход отмелей в реке Мста и озере Ильмень.

Юрьев Монастырь, основанный в 1030 году князем Ярославом Мудрым. На территории монастыря большое количество древних построек, важнейшей из них является Георгиевский собор, являющийся усыпальницей Новгородской знати.

Перынский скит находится на полуострове при истоке реки Волхов из озера Ильмень. На этом острове в 989 году произошло символическое крещение Великого Новгорода. Языческое капище было разрушено, а идолы сброшены в реку.

Озеро Ильмень, расположенное в западной части Новгородской области с живописными берегами и многотысячелетней историей. Относится к числу крупнейших озер европейской части России. Вокруг озера разместились деревни с вековой историей, а также в непосредственной близости расположена одна из древнейших православных обителей — Свято-Юрьевский монастырь. Важная информация:.

Озеро Ильмень, расположенное в западной части Новгородской области с живописными берегами и многотысячелетней историей. Относится к числу крупнейших озер европейской части России. Вокруг озера разместились деревни с вековой историей, а также в непосредственной близости расположена одна из древнейших православных обителей — Свято-Юрьевский монастырь. Важная информация:.

Посадка на борт начинается за 15 минут, завершается за 3 минуты до отправления рейса. Время, указанное в билете, является временем отхода судна от причала.