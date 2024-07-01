Вы отправитесь в увлекательную водную прогулку к памятнику Юнеско — Церкви Николы на острове Липно. Церковь была заложена в 1292 г. по заказу Новгородского архиепископа Климента.
Единственный сохранившийся от бывшего монастырского комплекса, храм расположен в живописном месте при впадении реки Мсты в озеро Ильмень.
Единственный сохранившийся от бывшего монастырского комплекса, храм расположен в живописном месте при впадении реки Мсты в озеро Ильмень.
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00, 12:30, 15:30, 17:00
Что вас ожидает:
- Церковь Николы на острове Липно
- Рюриково Городище
- Сиверсов канал
- Юрьев Монастырь
- Перынский скит
- Озеро Ильмень
Описание экскурсии
С воды вы увидите:
- Две опоры моста недостроенной железной дороги, которая должна была соединить Санкт-Петербург и Орел. Строительство этого грандиозного проекта началось еще в 1913 году, но в планы вмешались Первая мировая война и Революция.
- Рюриково Городище, которое являлось торгово-ремесленным и военно-административным центром Приильменья. Название пошло от Легендарного князя Рюрика, который был призван на княжение и основал здесь свою резиденцию, впоследствии ставшей резиденцией других Новгородских князей.
- Сиверсов канал: строительство канала велось с 1798 по 1803 год. Канал соединил две реки — Волхов и Мсту. Главной задачей при его постройке было сокращение пути между двумя реками и обход отмелей в реке Мста и озере Ильмень.
- Юрьев Монастырь, основанный в 1030 году князем Ярославом Мудрым. На территории монастыря большое количество древних построек, важнейшей из них является Георгиевский собор, являющийся усыпальницей Новгородской знати.
- Перынский скит находится на полуострове при истоке реки Волхов из озера Ильмень. На этом острове в 989 году произошло символическое крещение Великого Новгорода. Языческое капище было разрушено, а идолы сброшены в реку.
Озеро Ильмень, расположенное в западной части Новгородской области с живописными берегами и многотысячелетней историей. Относится к числу крупнейших озер европейской части России. Вокруг озера разместились деревни с вековой историей, а также в непосредственной близости расположена одна из древнейших православных обителей — Свято-Юрьевский монастырь. Важная информация:.
Озеро Ильмень, расположенное в западной части Новгородской области с живописными берегами и многотысячелетней историей. Относится к числу крупнейших озер европейской части России. Вокруг озера разместились деревни с вековой историей, а также в непосредственной близости расположена одна из древнейших православных обителей — Свято-Юрьевский монастырь. Важная информация:.
Посадка на борт начинается за 15 минут, завершается за 3 минуты до отправления рейса. Время, указанное в билете, является временем отхода судна от причала.
Водные прогулки проводятся по расписанию.
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый (14+)
|2 200 ₽
|Детский (до 14 лет)
|1 700 ₽
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Церковь Николы на острове Липно
- Рюриково Городище
- Сиверсов канал
- Юрьев Монастырь
- Перынский скит
- Озеро Ильмень
Что включено
- Речная прогулка
Место начала и завершения?
Центральный причал «Ярославово Дворище»
Когда и сколько длится?
Когда: Водные прогулки проводятся по расписанию.
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
- Посадка на борт начинается за 15 минут, завершается за 3 минуты до отправления рейса. Время, указанное в билете, является временем отхода судна от причала
- Экскурсия может быть отменена по причине неблагоприятных погодных условий
- Посадка на судно осуществляется в порядке «живой очереди»
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Великого Новгорода
Похожие экскурсии из Великого Новгорода
Индивидуальная
4 часа
Популярное предложение
Индивидуальная экскурсия по Великому Новгороду: историческое путешествие на авто
Погрузитесь в удивительный мир истории Великого Новгорода, посещая его знаковые места в комфорте личного автомобиля
Начало: В районе кремля
14 июня в 15:00
15 июня в 19:00
8 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Великий Новгород: погружение в древность - экскурсия по историческим местам
Раскройте первые страницы новгородской летописи, исследуйте детинец и полюбуйтесь видами со стен крепости. Посетите Софийский собор и Ярославово дворище
Начало: На Сенной площади
Завтра в 09:30
11 июня в 09:30
5 400₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4 часа
Монастыри Великого Новгорода: путешествие по святым местам
Погрузитесь в историю и духовность Великого Новгорода, посетив три его знаменитых монастыря. Исследуйте архитектуру и узнайте удивительные истории
Начало: В центре города
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:30
7 334₽ за всё до 9 чел.