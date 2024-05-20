С воды вы сможете увидеть:

Церковь Бориса и Глеба в Плотниках — храм построен на берегу реки Волхов в 1536 году. Братья Борис и Глеб были первыми канонизированными русскими святыми.

Церковь Иоанна Богослова на Витке была заложена в 1383 году на месте, где в Волхов впадала небольшая извилистая речка.

Церковь Петра и Павла. Место, где расположился храм в Новгороде, называлось Коже́вники. Здесь размещались мастерские по обработке кожи. Первое упоминание о деревянной Петропавловской церкви относится к 1227 году.

Зверин Женский Монастырь. Монастырь не имеет точной даты основания. В летописи самое первое упоминание относится к 1148 году.

Антониев Монастырь, основанный в далёком 1106 году. Основателем монастыря является преподобный Антоний Ри́млянин. В наши дни в прибрежных корпусах монастыря располагается уникальная мастерская реставрации фундаментальной живописи имени Грековых.

Церковь Успения Божьей Матери в Колмово. Церковь необычной формы на берегу является напоминанием о стоящем здесь Ко́лмовском монастыре. Сам монастырь впервые упоминается в летописи в 1392 года, когда были заложены фундаменты каменного храма.

Деревяницкий монастырь впервые упоминается в летописи в 1335 году, тогда был построен первый каменный храм в честь Воскресения Христова.

Церковь Святого Никиты — храм посвящён епископу Никите Новгородскому, правящему в Новгороде в начале 12 века. Сам Никита родился в Киеве, в раннем возрасте принял монашество и жил в Киево-Печё́рском монастыре. В 1096 году его возвели в сан епископа и отправили на служение в Новгород. Важная информация:.

Церковь Святого Никиты — храм посвящён епископу Никите Новгородскому, правящему в Новгороде в начале 12 века. Сам Никита родился в Киеве, в раннем возрасте принял монашество и жил в Киево-Печё́рском монастыре. В 1096 году его возвели в сан епископа и отправили на служение в Новгород. Важная информация:.

Посадка на борт начинается за 15 минут, завершается за 3 минуты до отправления рейса. Время, указанное в билете, является временем отхода судна от причала.