М Михаил Оценка 5 говорит сама за себя. Что касается одежды - мы экскурсировали при температуре 28С, не замёрзли. Интересный комментарий по исторической теме. Приятная прогулка летним погожим днем.

Елена экскурсия проходит на небольшом кораблике, что не может не радовать, места достаточно, комфортно и удобно, экскурсия познавательная и соответствует объектам, остались довольны

Е Екатерина Повезло с погодой! Очень понравилась экскурсия

Л Лаптева Экскурсия очень понравилась! Минусов не обнаружили. Сергей Ответ организатора: Благодарим Вас за положительный отзыв!

О Ольга Очень рекомендую прогулку. Аудио гид очень содержателен, нисколько не скучен. Виды берегов Волхова впечатляют своей красотой. Лодка комфортабельна. Все очень понравилось. Спасибо! Сергей Ответ организатора: Ольга, благодарим Вас за положительный отзыв!

A Aleksandr Все хорошо) Сергей Ответ организатора: Александр, благодарим Вас за положительный отзыв!



Н Николай Отличная возможность взглянуть на город с воды. Сергей Ответ организатора: Николай, благодарим за положительный отзыв!

Ю Юрий Цена для такой экскурсии завышена. За 1200 руб. включили аудиогид, который и слушали всю дорогу, ничего интересного практически и не было. Да еще намерзлись, продувает будь здоров. Написано дадут пледы, но никаких пледов не дали-запрещены. Зачем писать? Направление гораздо интереснее в противоположную сторону. Надо было брать пароходик, он туда идет. Детям не понравилось от слова вообще.

Р Рашид Прогулка понравилась, все интересно, информативно, понятно. Приятно, что в рассказе присутствовали моменты из современной жизни города.

Спасибо за хорошую организацию. Сергей Ответ организатора: Благодарим за положительный отзыв!

DMITRY Рассказывает аудиогид, интереснее было бы послушать живого экскурсовода. Но сама информация интересная, как и маршрут. Одеваться надо теплее, на воде было холодно даже летом Сергей Ответ организатора: Благодарим за положительный отзыв!

С Светлана Забронировала экскурсию. Внесла предоплату. Пришли на причал за 10 мин до отправления, доплатили. Получили билеты. Экскурсия началась по расписанию. Погода чудесная, солнце, река, аудиогид. По времени все чётко. Понравилась экскурсия. Спасибо. Сергей Ответ организатора: Благодарим Вас за положительный отзыв!

Анна Несмотря на аудио гида, есть возможность увидеть старинные храмы, скрытые от нашего взгляда Сергей Ответ организатора: Благодарим за положительный отзыв!

И Ирина Экскурсия понравилась. Были остановки,можно было рассмотреть церкви,пофотографировать. Интересный рассказ экскурсовода. Спасибо организаторам!

Александр Аудиогид-трудно оценить его знания. .)))