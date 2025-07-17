На увлекательной водной прогулке по реке Волхов вы увидите 8 храмов и монастырей, расположенных по берегам реки. Все они — памятники истории и архитектуры, монументальной живописи и иконописи.
Гид познакомит вас как с историей Великого Новгорода, так и с особенностями местных святынь, включённых в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Гид познакомит вас как с историей Великого Новгорода, так и с особенностями местных святынь, включённых в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Описание экскурсии
С воды вы увидите
- Церковь Бориса и Глеба в Плотниках — храм построен на берегу реки Волхов в 1536 году. Братья Борис и Глеб были первыми канонизированными русскими святыми.
- Церковь Иоанна Богослова на Витке была заложена в 1383 году на месте, где в Волхов впадала небольшая извилистая речка.
- Церковь Петра и Павла. Место, где расположился храм в Новгороде, называлось Коже́вники. Здесь размещались мастерские по обработке кожи. Первое упоминание о деревянной Петропавловской церкви относится к 1227 году.
- Зверин женский монастырь. Монастырь не имеет точной даты основания. В летописи самое первое упоминание относится к 1148 году.
- Антониев монастырь, основанный в далёком 1106 году. Основателем монастыря является преподобный Антоний Римлянин. В наши дни в прибрежных корпусах монастыря располагается уникальная мастерская реставрации фундаментальной живописи имени Грековых.
- Церковь Успения Божьей Матери в Колмово. Церковь необычной формы на берегу является напоминанием о стоящем здесь Коолмовском монастыре. Сам монастырь впервые упоминается в летописи в 1392 года, когда были заложены фундаменты каменного храма.
- Деревяницкий монастырь впервые упоминается в летописи в 1335 году, тогда был построен первый каменный храм в честь Воскресения Христова.
- Церковь Святого Никиты — храм посвящён епископу Никите Новгородскому, правящему в Новгороде в начале 12 века. Сам Никита родился в Киеве, в раннем возрасте принял монашество и жил в Киево-Печёрском монастыре. В 1096 году его возвели в сан епископа и отправили на служение в Новгород.
Организационные детали
- Путешествие пройдёт на экскурсионно-прогулочном катамаране с комфортабельным салоном, системой мультимедиа, зарядками для телефона.
- Экскурсия проходит с аудиогидом на русском языке.
- За дополнительную плату можно приобрести плед, дождевик, путеводитель, сувенирную продукцию, кофе или прохладительные напитки.
- Прогулка может быть отменена из-за неблагоприятных погодных условий.
- С вами будет опытный капитан.
ежедневно в 10:30 и 12:15
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый (10+)
|1200 ₽
|Детский (до 10 лет)
|800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Причале «Ярославово Дворище»
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:30 и 12:15
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 11 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — Организатор в Великом Новгороде
Провёл экскурсии для 2479 туристов
Здравствуйте! Предлагаем вам увлекательные экскурсии по реке Волхов и озеру Ильмень. Благодаря организованной водной маршрутной сети у вас есть возможность по достоинству оценить разнообразие направлений одного из древнейших городов России.
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 16 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
М
Дата посещения: 17 июля 2025
Оценка 5 говорит сама за себя. Что касается одежды - мы экскурсировали при температуре 28С, не замёрзли. Интересный комментарий по исторической теме. Приятная прогулка летним погожим днем.
экскурсия проходит на небольшом кораблике, что не может не радовать, места достаточно, комфортно и удобно, экскурсия познавательная и соответствует объектам, остались довольны
Е
Повезло с погодой! Очень понравилась экскурсия
Л
Экскурсия очень понравилась! Минусов не обнаружили.
Сергей
Ответ организатора:
Благодарим Вас за положительный отзыв!
О
Очень рекомендую прогулку. Аудио гид очень содержателен, нисколько не скучен. Виды берегов Волхова впечатляют своей красотой. Лодка комфортабельна. Все очень понравилось. Спасибо!
Сергей
Ответ организатора:
Ольга, благодарим Вас за положительный отзыв!
A
Все хорошо)
Сергей
Ответ организатора:
Александр, благодарим Вас за положительный отзыв!
Всего доброго, команда
Всего доброго, команда
Н
Отличная возможность взглянуть на город с воды.
Сергей
Ответ организатора:
Николай, благодарим за положительный отзыв!
Ю
Цена для такой экскурсии завышена. За 1200 руб. включили аудиогид, который и слушали всю дорогу, ничего интересного практически и не было. Да еще намерзлись, продувает будь здоров. Написано дадут пледы, но никаких пледов не дали-запрещены. Зачем писать? Направление гораздо интереснее в противоположную сторону. Надо было брать пароходик, он туда идет. Детям не понравилось от слова вообще.
Р
Прогулка понравилась, все интересно, информативно, понятно. Приятно, что в рассказе присутствовали моменты из современной жизни города.
Спасибо за хорошую организацию.
Спасибо за хорошую организацию.
Сергей
Ответ организатора:
Благодарим за положительный отзыв!
Рассказывает аудиогид, интереснее было бы послушать живого экскурсовода. Но сама информация интересная, как и маршрут. Одеваться надо теплее, на воде было холодно даже летом
Сергей
Ответ организатора:
Благодарим за положительный отзыв!
С
Забронировала экскурсию. Внесла предоплату. Пришли на причал за 10 мин до отправления, доплатили. Получили билеты. Экскурсия началась по расписанию. Погода чудесная, солнце, река, аудиогид. По времени все чётко. Понравилась экскурсия. Спасибо.
Сергей
Ответ организатора:
Благодарим Вас за положительный отзыв!
Несмотря на аудио гида, есть возможность увидеть старинные храмы, скрытые от нашего взгляда
Сергей
Ответ организатора:
Благодарим за положительный отзыв!
И
Экскурсия понравилась. Были остановки,можно было рассмотреть церкви,пофотографировать. Интересный рассказ экскурсовода. Спасибо организаторам!
Аудиогид-трудно оценить его знания. .)))
Хорошо подобранное небольшое судно+ записанный аудио текст = экскурсия за 1100 с человека.
Сергей
Ответ организатора:
Ирина, мы благодарим Вас за отзыв.
Входит в следующие категории Великого Новгорода
Похожие экскурсии на «Экскурсия «По святым местам реки Волхов»»
Групповая
Обзорная экскурсия «Новгород Великий» - на теплоходе
Полюбоваться архитектурными символами города с воды и познакомиться с историей Приильменья
Начало: На Причале «Ярославово Дворище»
Расписание: ежедневно в 10:30, 12:00, 13:30, 15:00, 16:30 и 18:00
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
1400 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
В трендеВеликий Новгород за два часа
Погрузитесь в уникальную атмосферу Великого Новгорода, исследуя его знаковые места за короткое время
Начало: На Сенной площади
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
6000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Великий Новгород на авто
Погрузитесь в удивительный мир истории Великого Новгорода, посещая его знаковые места в комфорте личного автомобиля
Начало: В районе кремля
12 мая в 07:00
13 мая в 15:00
10 700 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Великий Новгород сквозь столетия
Приглашаем на увлекательное путешествие по страницам истории Великого Новгорода с личным гидом
Начало: На Ярославовом Дворище
Сегодня в 15:00
Завтра в 10:00
5950 ₽ за всё до 5 чел.
1200 ₽ за человека