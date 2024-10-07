Жемчужины Великого Новгорода

Пройдите по историческим местам Великого Новгорода, узнайте о его роли в истории России и насладитесь видами древних памятников архитектуры
Индивидуальная экскурсия по Великому Новгороду откроет перед вами страницы истории России. Посетите Новгородский кремль, Софийский собор и Владычный двор.

Пройдите по Ярославову городищу и узнайте о древних торговых путях, сражениях и демократических традициях. Почувствуйте дух вечевой республики, который до сих пор витает в воздухе этого древнего города
5
4 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Индивидуальный подход
  • 🏰 Исторические памятники
  • 🕊️ Дух вечевой республики
  • 📜 Многогранная история
  • 🌉 Прогулка по Волхову
    • Жемчужины Великого Новгорода
    Жемчужины Великого Новгорода
    Жемчужины Великого Новгорода
    Ближайшие даты:
    Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00

    Что можно увидеть

  • Новгородский кремль
  • Софийский собор
  • Владычный двор
  • Памятник «Тысячелетие России»
  • Ярославово дворище

    • Описание экскурсии

    Мы посетим Новгородский кремль (детинец) на левом берегу Волхова. Осмотрим Владычный двор и памятник «Тысячелетие России», насладимся видами Софийского собора и Софийской звонницы.

    Через пешеходный мост попадём на территорию Ярославова дворища — в древности здесь находились новгородский торг и княжий двор. А затем пройдём по берегу Волхова и полюбуемся россыпью церквей и храмов — памятников архитектуры 12-18 веков.

    А ещё вы узнаете о:

    • роли Новгорода в Ганзейском союзе
    • древних торговых путях
    • распространении православия
    • известных сражениях
    • демократических традициях
    • и многое другое о сложной и многогранной истории города

    Организационные детали

    Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.

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    Ответы на вопросы

    Место начала и завершения?
    На Сенной площади, 1
    Когда и сколько длится?
    Когда: Выберите удобную дату из расписания
    Экскурсия длится около 2 часов
    Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    Отзывы и рейтинг

    5
    Основано на 4 отзывах
    Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
    5
    4
    4
    3
    2
    1
    Ольга
    7 окт 2024
    В Великом Новгороде нашим экскурсоводом была Инна Николаевна. Экскурсия прошла на одном дыхании. Спасибо Вам за те чувства, эмоции, переживания, которые мы испытали, погружаясь вместе с Вами в удивительное прошлое Великого Новгорода.
    И
    30 сен 2024
    Огромное удовольствие было слушать Ирину, гулять с ней и узнавать очень много интересного и про древность и чем живет современный город. Наша экскурсия проходила на закате и бонусом мы любовались облаками, окрашенными красным и куполами, ярко горящими в закатном солнце. Спасибо Ирине большое!
    Т
    17 сен 2024
    Ирина Алексеевна не только эрудированный рассказчик, но и внимательный отзывчивый человек. Экскурсия прошла на одном дыхании. Обилие материала не затрудняет его восприятие. Интересно и познавательно
    Галина
    15 сен 2024
    Экскурсовод с энциклопедическими знаниями, узнали много нового. Очень позновательно!

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