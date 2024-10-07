Индивидуальная экскурсия по Великому Новгороду откроет перед вами страницы истории России. Посетите Новгородский кремль, Софийский собор и Владычный двор. Пройдите по Ярославову городищу и узнайте о древних торговых путях, сражениях и демократических традициях. Почувствуйте дух вечевой республики, который до сих пор витает в воздухе этого древнего города

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников

Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00

Описание экскурсии

Мы посетим Новгородский кремль (детинец) на левом берегу Волхова. Осмотрим Владычный двор и памятник «Тысячелетие России», насладимся видами Софийского собора и Софийской звонницы.

Через пешеходный мост попадём на территорию Ярославова дворища — в древности здесь находились новгородский торг и княжий двор. А затем пройдём по берегу Волхова и полюбуемся россыпью церквей и храмов — памятников архитектуры 12-18 веков.

А ещё вы узнаете о:

роли Новгорода в Ганзейском союзе

древних торговых путях

распространении православия

известных сражениях

демократических традициях

и многое другое о сложной и многогранной истории города

Организационные детали

Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.