Индивидуальная экскурсия по Великому Новгороду откроет перед вами страницы истории России. Посетите Новгородский кремль, Софийский собор и Владычный двор.
Пройдите по Ярославову городищу и узнайте о древних торговых путях, сражениях и демократических традициях. Почувствуйте дух вечевой республики, который до сих пор витает в воздухе этого древнего города
Пройдите по Ярославову городищу и узнайте о древних торговых путях, сражениях и демократических традициях. Почувствуйте дух вечевой республики, который до сих пор витает в воздухе этого древнего города
5 причин купить эту экскурсию
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Что можно увидеть
Описание экскурсии
Мы посетим Новгородский кремль (детинец) на левом берегу Волхова. Осмотрим Владычный двор и памятник «Тысячелетие России», насладимся видами Софийского собора и Софийской звонницы.
Через пешеходный мост попадём на территорию Ярославова дворища — в древности здесь находились новгородский торг и княжий двор. А затем пройдём по берегу Волхова и полюбуемся россыпью церквей и храмов — памятников архитектуры 12-18 веков.
А ещё вы узнаете о:
- роли Новгорода в Ганзейском союзе
- древних торговых путях
- распространении православия
- известных сражениях
- демократических традициях
- и многое другое о сложной и многогранной истории города
Организационные детали
Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Сенной площади, 1
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Оксана — Организатор в Великом Новгороде
Провела экскурсии для 10913 туристов
Залог успеха нашей команды — всеобъемлющий контроль качества. Мы постоянно находимся в поиске уникальных достопримечательностей и занятий, которые потом с радостью показываем вам. Спланируем и проведём для вас индивидуальную программу любой сложности. Будет супер — гарантируем!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ольга
7 окт 2024
В Великом Новгороде нашим экскурсоводом была Инна Николаевна. Экскурсия прошла на одном дыхании. Спасибо Вам за те чувства, эмоции, переживания, которые мы испытали, погружаясь вместе с Вами в удивительное прошлое Великого Новгорода.
И
Ирина
30 сен 2024
Огромное удовольствие было слушать Ирину, гулять с ней и узнавать очень много интересного и про древность и чем живет современный город. Наша экскурсия проходила на закате и бонусом мы любовались облаками, окрашенными красным и куполами, ярко горящими в закатном солнце. Спасибо Ирине большое!
Т
Татьяна
17 сен 2024
Ирина Алексеевна не только эрудированный рассказчик, но и внимательный отзывчивый человек. Экскурсия прошла на одном дыхании. Обилие материала не затрудняет его восприятие. Интересно и познавательно
Галина
15 сен 2024
Экскурсовод с энциклопедическими знаниями, узнали много нового. Очень позновательно!
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