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По Великому Новгороду с посещением Кремля и Ярославова дворища

4.9
13 отзывов
Гиды В.
Гиды В. – Гид из Великого Новгорода
Тайны древнего Новгорода в одной пешеходной экскурсии 🧭.

Мы пройдем по историческим местам города, посетим Кремль и Ярославово дворище, насладимся видами на Софийский собор и звонницу, осмотрим памятник 1000-летию России и многое другое.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 4 000 ₽ за экскурсию

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По Великому Новгороду с посещением Кремля и Ярославова дворища
По Великому Новгороду с посещением Кремля и Ярославова дворища

Что вы увидите

  • Новгородский кремль (детинец)
  • Владычный двор
  • Памятник «Тысячелетие России»
  • Софийский собор и звонница
  • Ярославово дворище и др.

На экскурсии 🧭 Вас ждет:

  • Прогулка по историческим местам становления государства российского.
  • Посещение Новгородского кремля (детинец) на левом берегу Волхова.
  • Осмотр Владычного двора и памятника «Тысячелетие России».
  • Виды Софийского собора и Софийской звонницы.
  • Через пешеходный мост попадем на территорию Ярославова дворища. Мы увидим уникальный архитектурный комплекс на торговой стороне Новгорода (в древности здесь располагался новгородский торг и княжий двор).
  • На берегу Волхова полюбуемся на россыпь церквей и храмов, памятников архитектуры ХII -ХVIII веков.
  • Послушаем экскурсию ⛳ о торговле города и вечевой республике.

Важная информация:

  • Надевайте удобную одежду и обувь по погоде.
Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Входные билеты
  • Личные расходы
  • Питание
Начало и место завершения
🚩 По договоренности
По Великому Новгороду с посещением Кремля и Ярославова дворища
По Великому Новгороду с посещением Кремля и Ярославова дворища
По Великому Новгороду с посещением Кремля и Ярославова дворища
По Великому Новгороду с посещением Кремля и Ярославова дворища

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Гиды В.
Гиды В.
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13 отзывов оставили туристы

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