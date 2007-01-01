Гиды В. – Гид из Великого Новгорода

Тайны древнего Новгорода в одной пешеходной экскурсии 🧭.



Мы пройдем по историческим местам города, посетим Кремль и Ярославово дворище, насладимся видами на Софийский собор и звонницу, осмотрим памятник 1000-летию России и многое другое.