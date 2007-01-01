Прогулка по историческим местам становления государства российского.
Посещение Новгородского кремля (детинец) на левом берегу Волхова.
Осмотр Владычного двора и памятника «Тысячелетие России».
Виды Софийского собора и Софийской звонницы.
Через пешеходный мост попадем на территорию Ярославова дворища. Мы увидим уникальный архитектурный комплекс на торговой стороне Новгорода (в древности здесь располагался новгородский торг и княжий двор).
На берегу Волхова полюбуемся на россыпь церквей и храмов, памятников архитектуры ХII -ХVIII веков.
Послушаем экскурсию ⛳ о торговле города и вечевой республике.
Важная информация:
Надевайте удобную одежду и обувь по погоде.
Что входит
Экскурсионное обслуживание
Что не входит
Входные билеты
Личные расходы
Питание
Начало и место завершения
🚩 По договоренности
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Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.