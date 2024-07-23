Программа тура по дням
Приезд. Экскурсия: обзорная "Прошлое и настоящее Новгорода". Загородная экскурсия: "К истоку седого Волхова". Театрализованная экскурсионная программа "Летописи древнего города с Новгородским посадником"
Группа приезжает на поезде.
Встреча на ж/д вокзале с табличкой на перроне или у центрального входа со стороны перрона.
Заезд в хостел/гостиницу.
Завтрак.
Экскурсия: обзорная «Прошлое и настоящее Новгорода» – торговая и софийская сторона города. Ярославово Дворище и древний Торг – комплекс ценнейших памятников архитектуры XII-XVIII вв., «Белая аркада Гостиного двора».
Загородная экскурсия: «К истоку седого Волхова». Свято-Юрьев мужской монастырь XI в., расположенный в живописном месте на берегу реки Волхов.
«Мир русской деревни» - этнографический музей «Витославлицы» XVI – XIX вв. – великолепие построек зодчих мастеров средневековья. Здесь собраны уникальные подлинные деревянные строения – церкви, избы, хозяйственные постройки.
Обед в кафе или ресторане города (комплекс).
Театрализованная экскурсионная программа «Летописи древнего города с Новгородским посадником» (посадницей), анимированная экскурсию по старому городу с Новгородским посадником (посадницей) в историческом костюме: вы посетите, Древний торг, Кремль, осмотрите памятник Тысячелетия России, узнаете множество легенд и сказаний о граде Новгороде, о Кремле, Святой Софии, о дружине новгородской.
Мастер – класс «новгородский сувенир».
Сувенир, сделанный своими руками, сможет стать замечательным подарком для ваших друзей и близких!
Интерактивная программа - Квест «Тайны и загадки Кремля». Экскурсия в Музей Письменности
Завтрак.
Экскурсия по исторической экспозиции в здании бывших Присутственных мест, которая познакомит вас с памятниками археологической коллекции музея.
Именно здесь находится уникальная коллекция берестяных грамот.
Золотая кладовая Великого Новгорода – экскурсия во Владычную (Грановитую) палату Новгородского Кремля.
Интерактивная программа – Квест «Тайны и загадки Кремля».
По заданию воеводы команды отправляются на поиски "сокровищ". Следуя по карте-маршруту, пользуясь подсказками-ориентирами дети находят заданные объекты, отвечают на поставленные вопросы. Участники игры состязаются в ловкости, меткости и силе. Команды награждаются грамотами.
Обед в кафе или ресторане города (комплекс).
Экскурсия в Музей Письменности.
Музей письменности представляет около двухсот предметов из фондов Новгородского музея-заповедника.
Свободное время.
Старая Русса
Завтрак.
Освобождение номеров (вещи в камеру хранения).
Отъезд в г. Старая Русса (103 км).
Старая Русса – один из древнейших русских городов, единственный в России, сохранивший в своем названии наименование племени руссов, возник в 1167 году на Великом водном пути «Из варяг в греки». По пути остановка на берегу Ильмень-озера в д. Коростынь – Ильменский глинт - природный заповедник,
Обзорная экскурсия по городу: посещение церкви Святого Георгия Победоносца (15 в), где хранится чудотворный список Старорусской иконы Божьей матери (19 в); знакомство с историей старинных храмов, в том числе с памятником архитектуры 12 века – Спасо-Преображенским монастырем.
Далее на выбор:
- Посещение дома-музея Ф. М. Достоевского, где были созданы великие произведения – роман «Бесы» и «Братья Карамазовы», знакомство с жизнью и творчеством писателя (рекомендуем для детей старше 14 лет) /
- Экскурсия в краеведческий музей, располагается в архитектурном ансамбле бывшего Спасо-Преображенского монастыря (для детей младше 14 лет).
Посещение усадьбы средневекового Рушанина.
Знакомство с процессом средневекового выпаривания знаменитой соли из старорусских минеральных источников, по желанию дегустация и покупка. Посещение колоритной музыкальной избы с сувенирами. /
Обед в городе Старая Русса (комплекс).
Посещение Музея Северо-Западного фронта.
У вас появится возможность посетить первый и не имеющий аналогов фронтовой музей России, показывающий войну «по обе линии окопов». В экспозиции представлены разные виды оружия, принадлежащего красноармейцам и странам «второго фронта», а так же их противникам из Германии.
Возвращение в Великий Новгород.
Свободное время. Отъезд на ж/д вокзал.
Проживание
В туре предусмотрено размещение в отеле на выбор в Великом Новгороде.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
Гостиница /
количество человек
|3 дня/2 ночи
Пакет Ужины
(3 ужина)
|Доплата за SGL
в сутки (руб/сутки)
|Доплата за
р. заезд/п. выезд
|10 чел. + 1 сопровождающий (бесплатно)
15 чел.
+1 (б-но)
20 чел.
+ 2 (б-но)
30 чел.
+ 3 (б-но)
40 чел.
+ 4 (б-но)
|Хостел (с 13.01 по 30.04.2024) завтрак комплекс
|11553
|9462
|9751
|8530
|7920
|1350
|-
|350 руб. /чел
|Хостел (с 11.05 по 01.06.2024) завтрак комплекс
|12213
|10102
|10411
|9190
|8580
|1350
|-
|500 руб. /чел
|Гост. «Садко» ***/ «Интурист»*** 2х, 3х – местное размещение, завтрак шведский стол
|12973
|10742
|11071
|9850
|9240
|1500
|450 руб. /чел
|650 руб. /чел
|Гост. «AMAKS отель Россия» *** 2х,3х - местное размещение, завтрак шведский стол
|12973
|10742
|11071
|9850
|9240
|1500
|1500 руб. /чел
|750 руб. /чел
|Гост. «Welcome Inn» *** 2х, 3х местное размещение, завтрак шведский стол
|13083
|10849
|11181
|9960
|9350
|1500
|1000 руб. /чел
|500 руб. /чел
|Гост. «Волхов» **** 2х, 3х - местное размещение (с 10.01 по 06.03.2024), завтрак шведский стол
|14018
|11756
|12116
|10895
|10285
|1500
|950 руб. /чел
|1025 руб. /чел
Все цены — нетто, просим уточнять при бронировании.
Доплата за экскурсионную программу на взрослого в составе группы школьников: 1330 руб/чел.
Доплата за экскурсионную программу на учащегося старше 14 лет в составе группы школьников: 470 руб/чел.
Доплата за взрослого (НЕ сопровождающего) в составе группы школьников в гостинице Welcome Inn: 1100 руб/чел
Расчетный час в гостинице 12.00 (размещение до 12.00 по возможности отеля).
Расчет стоимости проживания в гостинице «Волхов» после 06.03.2024 – ПОД ЗАПРОС.
Варианты проживания
Гостиница «Волхов»
Гостиница «Волхов» — старейшая действующая гостиница Великого Новгорода. Новоселье в историческом центре города на Предтеченской улице состоялось в далёком 1959 году, 8 августа и было приурочено к торжествам, посвящённым 1 100-летнему юбилею древнейшего русского города.
Первоначально гостиница насчитывала 108 номеров, её главным украшением стала мраморная лестница.
Полная реконструкция, проведенная в 1998-1999 годах, здания превратила гостиницу в современный, отвечающий всем стандартам комфортабельный отель. Причем, не нарушив первоначального архитектурного замысла, сохранив все положительные особенности добротной постройки.
В 2013-2014 годах была проведена масштабная реновация холлов и номерного фонда, и гостиница вновь преобразилась. Обновление номерного фонда и внешнего вида отеля проводится каждый год.
Для деловых людей в гостинице предусмотрены технически оснащенные конференц-залы и переговорная комната, для туристов — туристическое агентство и сувенирная лавка. И для всех — уютные номера и лобби-бар со свежей прессой, ресторан европейского уровня и библиотека.
Отель «Волхов» находится в самом центре города в двух минутах ходьбы от Кремля.
Современное техническое оснащение, сервис, близость к центру городской деловой жизни и удобное транспортное сообщение создают гостям комфортные условия, как для активной работы, так и для отдыха.
К Вашим услугам:
- 123 уютных номера;
- бесплатный Wi-Fi;
- ресторан «Marusya»;
- лобби-бар;
- два конференц-зала на 50 мест;
- автостоянка;
- бильярд;
- организация экскурсионного и транспортного обслуживания, туров, мастер-классов;
- услуги прачечной;
- сейф (у администратора), камера хранения.
Гостиница Садко
Лучший отель своего класса в Великом Новгороде. Гостиница носит имя героя русских былин. Гостиничный комплекс «Садко» расположен в исторической части Великого Новгорода недалеко от центра города – Кремля.
Памятники средневековой архитектуры, уникальные музейные коллекции, сохранившийся живописный ландшафт, удобное географическое положение создают прекрасные условия для продуктивной работы и полноценного отдыха в гостинице «Садко».
Гостиница реновировалась в 2006 г. и в данный момент проходит частичная реновация номеров (20203 г.).
Номерной фонд: 171 номер – состоит из 77 одноместных номеров (это самая крупная гостиница своего класса по наличию одноместных номеров в городе), 75 двухместных, 5 полулюксов и 14 люксов.
Номера оборудованы телевизором и телефоном, ванной/душем, туалетом, необходимым набором мебели: кровать, письменный стол, стул, тумба, кресло для отдыха (во всех, кроме двухместных), зеркало, платяной шкаф. Бесплатно предоставляется городской телефонный справочник, по просьбе – фен и утюг.
Рады сообщить Вам, что все номера гостиницы обеспечены доступом к сети WI-FI Рестораны и бары: В ресторане отеля «Садко» для гостей создана уютная домашняя атмосфера. Вас ждет доброжелательный персонал, легендарное богатство русского стола, здоровые продукты и приемлемые цены.
Меню порадует гостей обилием и разнообразием блюд, половина из которых — фирменные. Экспресс-кафе (зимний и летний вариант) К услугам гостей: На первом этаже оборудован конференц-зал на 50 мест, сувенирный киоск, парикмахерская. Иностранные языки обслуживания: английский, немецкий.
Гостиница Интурист
Интурист — удобный отель для туристов и деловых людей в центре Великого Новгорода.
В шаговой доступности от гостиницы находится Новгородский Кремль, Софийский Собор, областная и городская администрации, важные спортивные сооружения города, концертные площадки, драматический театр.
Гостиница Интурист предлагает своим гостям 118 комфортных номеров различных категорий и цен. Имеются номера для людей с ограниченными возможностями передвижения.
Бесплатный Wi-Fi на территории всей гостиницы, в том числе и в номерах.
Дополнительные сервисы: услуги ресторана, конференц-зал, услуги бизнес-центра.
Круглосуточная охрана, видео наблюдение в общественных зонах, сейфы и камерa хранения багажа - залог безопасности Вашего пребывания в гостинице «Интурист».
В номерах гостиницы Интурист не курят.
Расчетный час в гостинице 12.00, время заезда - 14:00. При наличии свободных номеров возможно заселение раньше времени заезда без дополнительной оплаты
К оплате принимаем наличные / безналичные рубли, банковские карты Visa, MasterCard, Maestro.
Интурист – надежность, качество, доступные цены!
Welcome inn 3
Комфортабельная гостиница «Welcome inn» расположена в Великом Новгороде, вблизи развязки общественного транспорта и главных улиц города.
Гости могут поселиться в просторных и светлых номерах, каждый из которых выполнен в приятной цветовой гамме и включает в себя удобную мебель с отделкой из дерева, современную технику и беспроводной доступ к сети Wi-Fi. В категориях имеются собственные ванные комнаты.
Вкусно и сытно перекусить все желающие могут в кафе, ресторанах или барах, которые удалены в шаговой доступности от самой гостиницы.
Расстояние до ближайшего аэропорта «Пулково» составляет - 153 км, а до железнодорожного вокзала - 2,6 км. В 15 минутах ходьбы от сооружения находятся главные достопримечательности города, культурные центры и торгово-развлекательные комплексы.
Отель Амакс Россия
Отель «Амакс Россия» располагается на побережье реки Волхов в Великом Новгороде. Это трехэтажное здание, которое имеет достаточно удобное расположение. В числе предоставляемых постояльцам услуг можно выделить следующие: бесплатный Wi-Fi, который работает на всей территории, парковочная зона для автомобилей, камера хранения багажа, кулер, прачечная, глажка белья, трансфер, побудка к определенному времени и сейф. Кроме того, здесь возможна регистрация иностранных граждан. Также предусмотрена небольшая библиотека, где собраны различные тома сочинений великих писателей. Желающие могут предварительно заказать экскурсию по городу.
На первом этаже располагается прекрасный ресторан, рассчитанный на 250 мест, из окон которого открывается прекрасный вид. Здесь подают вкуснейшие блюда по меню и разнообразные напитки.
Благодаря удобному местоположению, до основных объектов инфраструктуры можно добраться за короткий промежуток времени. В пяти минутах ходьбы от Амакс Отель "Россия" находится Новгородский Кремль и пляжная зона. Всего за 10 минут можно доехать до железнодорожного вокзала. Кроме того в 5 км находится живописное озеро Ильмень, где можно совершить пешую прогулку на свежем воздухе. В непосредственной близости можно увидеть Путевой дворец, церковь Праскевы-Пятницы на Торгу, а также Ярославово Дворище — который является архитектурным памятником X-XI веков.
Хостел
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в отеле выбранной категории
- Питание (завтраки + обеды)
- Экскурсионное обслуживание
- Транспортное сопровождение по программе тура
- Групповая встреча и проводы на ж/д вокзале
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Ж/д билеты до Великого Новгорода и обратно
- Ужины (оплачивать при покупке тура)
- Дополнительные экскурсии (стоимость необходимо уточнять у гида):
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка входит в стоимость тура?
Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.
Возможны ли изменения в программе?
Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замена их на равноценные.
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