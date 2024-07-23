Гостиница «Волхов» — старейшая действующая гостиница Великого Новгорода. Новоселье в историческом центре города на Предтеченской улице состоялось в далёком 1959 году, 8 августа и было приурочено к торжествам, посвящённым 1 100-летнему юбилею древнейшего русского города.

Первоначально гостиница насчитывала 108 номеров, её главным украшением стала мраморная лестница.

Полная реконструкция, проведенная в 1998-1999 годах, здания превратила гостиницу в современный, отвечающий всем стандартам комфортабельный отель. Причем, не нарушив первоначального архитектурного замысла, сохранив все положительные особенности добротной постройки.

В 2013-2014 годах была проведена масштабная реновация холлов и номерного фонда, и гостиница вновь преобразилась. Обновление номерного фонда и внешнего вида отеля проводится каждый год.

Для деловых людей в гостинице предусмотрены технически оснащенные конференц-залы и переговорная комната, для туристов — туристическое агентство и сувенирная лавка. И для всех — уютные номера и лобби-бар со свежей прессой, ресторан европейского уровня и библиотека.

Отель «Волхов» находится в самом центре города в двух минутах ходьбы от Кремля.

Современное техническое оснащение, сервис, близость к центру городской деловой жизни и удобное транспортное сообщение создают гостям комфортные условия, как для активной работы, так и для отдыха.

К Вашим услугам: