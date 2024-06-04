Смотровые площадки Новороссийска

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соглашается на новое, но в процессе расслабился и повеселел, ему и мне очень понравился как экскурсия, так и фотоссесия. Сами можете посмотреть на наши искренние эмоции! С Катей комфортно, видно, что человек любит свое дело и имеет профессиональный подход. Спасибо за эти приятные воспоминания, красивые фото и приятную компанию! Всем советую. Кстати, фото получилось очень много, но несколько самых любимых прикреплю ниже.