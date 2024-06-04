Смотровые площадки Новороссийска

1 чел.
По популярности
Индивидуальная
5 часов
Неизведанные уголки Абрау-Дюрсо: Эксклюзивное путешествие в Новороссийске
Погрузитесь в тайны Абрау-Дюрсо: медитация с видом на море, прогулка по озеру и история виноградаря
Начало: По договоренности
«По горным тропам, пролегающим среди красивых зарослей и панорам, я проведу вас к чудесной смотровой площадке»
10 июня в 09:30
11 июня в 09:30
6 500₽ за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
2 часа
Фотопрогулка по живописным уголкам Новороссийска с профессиональным фотографом
Погрузитесь в атмосферу Новороссийска, пока профессиональный фотограф запечатлеет ваши моменты на фоне исторических достопримечательностей
Начало: Возле храма Петра и Февронии
«Бульвар Черняховского — храм Петра и Февронии — набережная адмирала Серебрякова — мыс Любви — смотровая площадка на Яхт-клуб — парк имени Фрунзе — кафе «Бочка» — площадь возле центрального пляжа — ресторан «1870 Abrau»»
Завтра в 09:30
11 июня в 09:30
6 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6 часов
Винодельня Мысхако и другие окрестности Новороссийска
Поселок Кабардинка, мемориал Малая земля, мыс Дооб и дегустация вин на автомобильной экскурсии
Начало: у вашего отеля
«По пути я раскрою занимательные факты о жизни города и края, сделаю остановку на лучших смотровых площадках и покажу памятник морякам Революции, выполненный из черного и розового гранита»
1 окт в 09:00
2 окт в 09:00
8 200₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Большое путешествие: от Новороссийска до Адыгеи
Погрузитесь в мир загадочных пещер, величественных каньонов и древних монастырей в уникальной экскурсии Новороссийск-Адыгея
Начало: ваш отель в г. Новороссийск
«Я покажу самые живописные места каньона, проведу на лучшие смотровые площадки и расскажу, что стало с «Трехглавым драконом»»
1 окт в 08:30
2 окт в 08:30
26 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИнна4 июня 2024Экскурсия составлена грамотно, было очень иниересно. Очень понравилась девушка экскурсовод. На память остались замечателтные фото! Отедельно хочу отметить выбор локаций для прогулки - очень продуманно. Однозначно рекомендую! Обращусь еще раз!
- ККсения8 мая 2024Прекрасная экскурсия по весеннему Новороссийску, покатались так, что гугл карта выдала сумасшедший маршрут. Увидели Новороссийск со всех сторон света, покатались по главным улицам, очень уютно продегустировали вино. Спасибо Александру за чудесный день!
- ООксана2 мая 2024Шикарная прогулка, красивые фото, которые сразу захотелось выложить в соц. сети, приятно проведенное время! Муж сначала бурчал, он не сразу
- ООксана27 апреля 2024Приобрела у Екатерины и Елены фотопрогулку по Новороссийску! Погода выдалась солнечной, и два часа пролетело незаметно! Фотограф Елена, помимо локаций
- ААлексей19 декабря 2023Спасибо огромное Александру! Комфортно, познавательно,интересно,получили ответы на все вопросы. Мысхако- это обязательное к посещению!!!
- ТТатьяна3 сентября 2023Огромное спасибо Елене за экскурсию! Прогулялись по экотропе, посмотрели городок. Очень интересно и познавательно. Елена порекомендовала прекрасный ресторан, помогла с билетами на дегустацию.
- ССветлана27 июля 2023Хотим сердечно поблагодарить экскурсовода Марию за познавательную экскурсионную программу. Ни минуты тишины, Маша рассказывала об истории города с момента основания
- ООльга26 июля 2023Экскурсия в целом понравилась. Подъем к «Домику йоги» тяжеловат, но это того стоит. Открываются великолепные виды, сделали много фотографий. Сняла одну
- ДДенис16 августа 2020Всем доброго дня! Чудесная экскурсия: Азипшская пещера, Хаджокская теснина и фантастической красоты горы! А чего стоил обед в горном кафе:
Ответы на вопросы от путешественников по Новороссийску в категории «Смотровые площадки»
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