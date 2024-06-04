Смотровые площадки Новороссийска

Найдено 4 экскурсии в категории «Смотровые площадки» в Новороссийске, цены от 6 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Неизведанные уголки Абрау-Дюрсо
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
7 отзывов
Неизведанные уголки Абрау-Дюрсо: Эксклюзивное путешествие в Новороссийске
Погрузитесь в тайны Абрау-Дюрсо: медитация с видом на море, прогулка по озеру и история виноградаря
Начало: По договоренности
«По горным тропам, пролегающим среди красивых зарослей и панорам, я проведу вас к чудесной смотровой площадке»
10 июня в 09:30
11 июня в 09:30
6 500 за всё до 4 чел.
Фотопрогулка по Новороссийску
🚶 Пешая
Фотопрогулка
2 часа
5 отзывов
Фотопрогулка по живописным уголкам Новороссийска с профессиональным фотографом
Погрузитесь в атмосферу Новороссийска, пока профессиональный фотограф запечатлеет ваши моменты на фоне исторических достопримечательностей
Начало: Возле храма Петра и Февронии
«Бульвар Черняховского — храм Петра и Февронии — набережная адмирала Серебрякова — мыс Любви — смотровая площадка на Яхт-клуб — парк имени Фрунзе — кафе «Бочка» — площадь возле центрального пляжа — ресторан «1870 Abrau»»
Завтра в 09:30
11 июня в 09:30
6 500 за всё до 3 чел.
Винодельня Мысхако и другие окрестности Новороссийска
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
8 отзывов
Винодельня Мысхако и другие окрестности Новороссийска
Поселок Кабардинка, мемориал Малая земля, мыс Дооб и дегустация вин на автомобильной экскурсии
Начало: у вашего отеля
«По пути я раскрою занимательные факты о жизни города и края, сделаю остановку на лучших смотровых площадках и покажу памятник морякам Революции, выполненный из черного и розового гранита»
1 окт в 09:00
2 окт в 09:00
8 200 за всё до 4 чел.
Большое путешествие: Новороссийск-Адыгея
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
1 отзыв
Большое путешествие: от Новороссийска до Адыгеи
Погрузитесь в мир загадочных пещер, величественных каньонов и древних монастырей в уникальной экскурсии Новороссийск-Адыгея
Начало: ваш отель в г. Новороссийск
«Я покажу самые живописные места каньона, проведу на лучшие смотровые площадки и расскажу, что стало с «Трехглавым драконом»»
1 окт в 08:30
2 окт в 08:30
26 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Инна
    4 июня 2024
    Фотопрогулка по Новороссийску
    Экскурсия составлена грамотно, было очень иниересно. Очень понравилась девушка экскурсовод. На память остались замечателтные фото! Отедельно хочу отметить выбор локаций для прогулки - очень продуманно. Однозначно рекомендую! Обращусь еще раз!
  • К
    Ксения
    8 мая 2024
    Винодельня Мысхако и другие окрестности Новороссийска
    Прекрасная экскурсия по весеннему Новороссийску, покатались так, что гугл карта выдала сумасшедший маршрут. Увидели Новороссийск со всех сторон света, покатались по главным улицам, очень уютно продегустировали вино. Спасибо Александру за чудесный день!
  • О
    Оксана
    2 мая 2024
    Фотопрогулка по Новороссийску
    Шикарная прогулка, красивые фото, которые сразу захотелось выложить в соц. сети, приятно проведенное время! Муж сначала бурчал, он не сразу
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    соглашается на новое, но в процессе расслабился и повеселел, ему и мне очень понравился как экскурсия, так и фотоссесия. Сами можете посмотреть на наши искренние эмоции! С Катей комфортно, видно, что человек любит свое дело и имеет профессиональный подход. Спасибо за эти приятные воспоминания, красивые фото и приятную компанию! Всем советую. Кстати, фото получилось очень много, но несколько самых любимых прикреплю ниже.

    Шикарная прогулка, красивые фото, которые сразу захотелось выложить в соц. сети, приятно проведенное время! Муж сначалаШикарная прогулка, красивые фото, которые сразу захотелось выложить в соц. сети, приятно проведенное время! Муж сначалаШикарная прогулка, красивые фото, которые сразу захотелось выложить в соц. сети, приятно проведенное время! Муж сначалаШикарная прогулка, красивые фото, которые сразу захотелось выложить в соц. сети, приятно проведенное время! Муж сначалаШикарная прогулка, красивые фото, которые сразу захотелось выложить в соц. сети, приятно проведенное время! Муж сначала
  • О
    Оксана
    27 апреля 2024
    Фотопрогулка по Новороссийску
    Приобрела у Екатерины и Елены фотопрогулку по Новороссийску! Погода выдалась солнечной, и два часа пролетело незаметно! Фотограф Елена, помимо локаций
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    фото, рассказывала о памятных местах Новороссийска, об историях памятников и местах 🙌! Фотопрогулка вышла занятной и интересной 😊! Очень позитивно, и моментами смешно, провели время 🤗! Всем очень рекомендую 😄!!

    Приобрела у Екатерины и Елены фотопрогулку по Новороссийску! Погода выдалась солнечной, и два часа пролетело незаметно!Приобрела у Екатерины и Елены фотопрогулку по Новороссийску! Погода выдалась солнечной, и два часа пролетело незаметно!Приобрела у Екатерины и Елены фотопрогулку по Новороссийску! Погода выдалась солнечной, и два часа пролетело незаметно!Приобрела у Екатерины и Елены фотопрогулку по Новороссийску! Погода выдалась солнечной, и два часа пролетело незаметно!Приобрела у Екатерины и Елены фотопрогулку по Новороссийску! Погода выдалась солнечной, и два часа пролетело незаметно!Приобрела у Екатерины и Елены фотопрогулку по Новороссийску! Погода выдалась солнечной, и два часа пролетело незаметно!Приобрела у Екатерины и Елены фотопрогулку по Новороссийску! Погода выдалась солнечной, и два часа пролетело незаметно!
  • А
    Алексей
    19 декабря 2023
    Винодельня Мысхако и другие окрестности Новороссийска
    Спасибо огромное Александру! Комфортно, познавательно,интересно,получили ответы на все вопросы. Мысхако- это обязательное к посещению!!!
  • Т
    Татьяна
    3 сентября 2023
    Неизведанные уголки Абрау-Дюрсо
    Огромное спасибо Елене за экскурсию! Прогулялись по экотропе, посмотрели городок. Очень интересно и познавательно. Елена порекомендовала прекрасный ресторан, помогла с билетами на дегустацию.
  • С
    Светлана
    27 июля 2023
    Неизведанные уголки Абрау-Дюрсо
    Хотим сердечно поблагодарить экскурсовода Марию за познавательную экскурсионную программу. Ни минуты тишины, Маша рассказывала об истории города с момента основания
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    и до сегодняшних дней. По городу отмечала интересные, знаменательные архитектурные строения, административные здания, памятники и тд. Казалось бы, за 4 часа нельзя увидеть и малой толики красот города. Но как-то незаметно Маша погрузила нас во времена древних адыгов, бурное развитие края в период царской России и СССР. Показала чудесные виды на Абрау Дюрсо и долину реки Озерейка, озеро Абрау, гроты завода шампанских вин. Экскурсия проходила на комфортабельном автомобиле.

  • О
    Ольга
    26 июля 2023
    Неизведанные уголки Абрау-Дюрсо
    Экскурсия в целом понравилась. Подъем к «Домику йоги» тяжеловат, но это того стоит. Открываются великолепные виды, сделали много фотографий. Сняла одну
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    «звезду», так как непонятно зачем в описании экскурсии значится прогулка на ретро-кораблике. По факту вы идёте кататься сами, и нас не предупредили, что надо заранее взять билеты. Нам предложили билеты аж на 21.50, поэтому пришлось отказаться. В остальном всё прошло замечательно. Наш гид Екатерина показала нам интересные места и много рассказала об истории Абрау.

    Экскурсия в целом понравилась. Подъем к «Домику йоги» тяжеловат, но это того стоит. Открываются великолепные виды, сделали много фотографийЭкскурсия в целом понравилась. Подъем к «Домику йоги» тяжеловат, но это того стоит. Открываются великолепные виды, сделали много фотографийЭкскурсия в целом понравилась. Подъем к «Домику йоги» тяжеловат, но это того стоит. Открываются великолепные виды, сделали много фотографий
  • Д
    Денис
    16 августа 2020
    Большое путешествие: Новороссийск-Адыгея
    Всем доброго дня! Чудесная экскурсия: Азипшская пещера, Хаджокская теснина и фантастической красоты горы! А чего стоил обед в горном кафе:
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    вкусно и красиво))) Наш гид Александр оказался увлекательным собеседником, причём, он увлёк не только взрослых, но и детей (два боевых мальчика 8 и 12 лет). Недостаток был только один - Адыгея достаточно далеко расположена от Новороссийска))) Всем рекомендую!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Новороссийску в категории «Смотровые площадки»

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Сколько стоит экскурсия по Новороссийску в июне 2024
Сейчас в Новороссийске в категории "Смотровые площадки" можно забронировать 4 экскурсии от 6 500 до 26 000. Туристы уже оставили гидам 21 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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