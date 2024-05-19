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готова ответить на все дополнительные вопросы о городе. Очень интересная и живая подача материала, но вместе с тем рассказ структурирован (начиная с основания города до его современности). У Людмилы Николаевны специальная папка с фотографиями и другими материалами о городе, помогающими в рассказе, а также стихи о Новороссийске. С первых минут становится понятно, что человек полностью владеет материалом и подготовлен к проведению экскурсии. Ребенок оказался заинтересован и не просто присутствовал, а был вовлечен в процесс. Большой привет и искреннее спасибо от гостей из Краснодара и Москвы!