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Фототур по улочкам Новороссийска

4
1 отзыв
Александр Б.
Александр Б. – Гид из Новороссийска
Мы, жители Новороссийска, очень любим свой город 🏙️.

И сегодня я покажу вам все интересные места, по которым мы любим ходить.

Где мы любим отдыхать и откуда любоваться своим городом.

И конечно я расскажу вам историю 📖 нашего города.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • 2 900 ₽ за экскурсию

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Фототур по улочкам Новороссийска
Фототур по улочкам Новороссийска

Что вы увидите

  • Аллея на улице Советов. Набережная. Памятники. Крейсер М. Кутузов. Морвокзал. Парк Фрунзе. Яхтклуб. Бульвар Черняховского.
Начнем мы нашу прогулку 👣 с улицы Советов. Центральная улица города. Сейчас это разделенная автомобильная дорога и пешеходная, цветущая аллея. По ней мы и пойдем. Далее, через Аллею Героев, где Вечный Огонь в честь памяти павших в войне, спустимся на набережную имени адмирала Серебрякова. И вот оно море! Черное и такое разное, всеми любимое море! Маленький причал с якорями, откуда ходит прогулочный кораблик по Цемесской бухте. Идем вдоль моря 🌊 и попадаем на морвокзал, где стоит крейсер Михаил Кутузов. Когда-то флагман черноморского флота. Желающие могут посетить его с экскурсией. Тут узнаем что за НЛО, тарелка, с надписью НОВОРОССИЙСК.
Все осмотрев, двигаемся дальше. Небольшой музей 🖼 якорей под открытым небом. Памятник основателям Новороссийска. Фонтан ⛲ и стелла. Идем вдоль набережной и подходим к девушке на дельфине. Море, горы! Ухоженная набережная. Красота!
И мы идем вперед. Парк 🌳 Фрунзе. Пруд с карпами, карасями и черепахами. Каменные попугаи, крокодил, лягушка. Лошадки из травы. На выходе ладошки в форме сердечка. Доходим до памятника Исход. Если кто помнит фильм 🎥 Бег. Миграция белогвардейцев в Константинополь. Трагичный период времени в истории 📖 нашей страны. Но вот уже у нас на пути стайка дельфинов 🐬, а чуть поодаль морские коньки везущие жемчужину в раковине. Закончим мы нашу прогулку на бульваре Черняховского. Кто проголодался, сможет отобедать в пиццерии или кафе с кавказской кухней.
Главная фишка нашей прогулки, это профессиональная камера в моих руках. Вы получите множество снимков с самыми интересными видами нашего города. Это будет жемчужина ваших альбомов и инстаграмма. 30 и более фотографий! Разные ракурсы и фоны. Все останется не только у вас в памяти, но и на электронном носителе. Ваши друзья и родные с удовольствием и завистью будут смотреть на ваш визит в Новороссийск.
Не забудьте обуть удобную обувь, ходить придется не мало.
Что входит
  • Услуги гида. Репортажная съемка. Не менее 30 снимков.
Что не входит
  • Экскурсия на крейсер М. Кутузов. Взрослый 250р. Школьники 100р. Дошкольники бесплатно
Начало
🚩 Новороссийк. Улица советов 42.
Место завершения
🏁 Новороссийск. Бульва Черняховского
Фототур по улочкам Новороссийска
Фототур по улочкам Новороссийска
Фототур по улочкам Новороссийска
Фототур по улочкам Новороссийска
Фототур по улочкам Новороссийска
Фототур по улочкам Новороссийска
Фототур по улочкам Новороссийска
Фототур по улочкам Новороссийска
Фототур по улочкам Новороссийска
Фототур по улочкам Новороссийска
Фототур по улочкам Новороссийска
Фототур по улочкам Новороссийска
Фототур по улочкам Новороссийска
Фототур по улочкам Новороссийска
Фототур по улочкам Новороссийска
Фототур по улочкам Новороссийска
Фототур по улочкам Новороссийска
Фототур по улочкам Новороссийска
Фототур по улочкам Новороссийска
Фототур по улочкам Новороссийска
Фототур по улочкам Новороссийска
Фототур по улочкам Новороссийска
Фототур по улочкам Новороссийска
Фототур по улочкам Новороссийска
Фототур по улочкам Новороссийска
Фототур по улочкам Новороссийска
Фототур по улочкам Новороссийска
Фототур по улочкам Новороссийска
Фототур по улочкам Новороссийска
Фототур по улочкам Новороссийска
Фототур по улочкам Новороссийска
Фототур по улочкам Новороссийска

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Александр Б.
Александр Б.
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1 отзыв оставили туристы

Александр Б. проводит ещё 5 экскурсий

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