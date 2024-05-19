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Мини-группа
3 часа
Йога, медитация и нейрографика на мысе Любви в Новороссийске: медитативная экскурсия
Наслаждайтесь морским воздухом и духовными практиками на мысе Любви в Новороссийске. Группа до 10 человек
Начало: Возле набережной
Расписание: ежедневно в 08:00
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
2 900₽ за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Новороссийск, я люблю тебя! Экскурсия и мастер-класс
Погрузитесь в удивительный мир Новороссийска: от исторических рассказов до создания собственного произведения искусства
Начало: У мемориала «Малая земля»
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
от 3 600₽ за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Увлекательная прогулка по Новороссийску с мастер-классом
Прогулка по Новороссийску с увлекательными историями и мастер-классом. Узнайте город через призму любви и творчества. Удобная обувь обязательна
Начало: Стелла мемориала «Малая Земля»
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
7 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ККонстантин19 мая 2024Замечательная экскурсия. Легкое непринужденное общение. А мастер класс по рисованию моря и гор на закате просто супер! Даже не ожидал, что так понравится.
- ВВера13 мая 2024Благодарю экскурсовода Елену (работает в паре с Екатериной) за индивидуальный подход к формированию маршрута. Мы приезжали на вторые майские праздники
- ННаталия12 мая 2024Гид - крутая! Мы приехали на майские праздники и попросили сделать акцент на ВОВ. По нашей просьбе поменяли программу экскурсии
- MMikhail30 апреля 2024Очень круто!!!
- ААлиса13 марта 2024Прекрасная экскурсия с Екатериной! 4 часа пролетели, как 5 минут) Расслабились, загадали желание! Рекомендую)))
- ООлеся23 ноября 2023Это восторг!!! Благодарю Екатерину от всей души!!! Экскурсия держала меня в интересе все время и прошла на одном дыхании!!! Мы
- ООлеся22 ноября 2023Путешествие в Новороссийск оставило незабываемое впечатление и восторг!!!!! Особую роль в этом сыграла гид Екатерина, которая провела для меня две
- ААнатолий6 ноября 2023Были на этой экскурсии с детьми. Все в восторге, даже дети, а это было для нас важно! Вот что значит хороший гид!!! За творческий мастер-класс отдельное спасибо!!!!!
- ИИнга16 августа 2023Замечательная экскурсия! Давно хотела попасть на мастер класс по нейрографике, записались с подружкой на это мероприятие именно по этой причине.
Ответы на вопросы от путешественников по Новороссийску в категории «Мастер-классы»
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