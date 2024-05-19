Интересные программы мастер-классы Новороссийска

Найдено 3 экскурсии в категории «Мастер-классы» в Новороссийске, цены от 2 900 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Медитативная экскурсия на мысе Любви в Новороссийске
🚶 Пешая
Мини-группа
3 часа
5 отзывов
Йога, медитация и нейрографика на мысе Любви в Новороссийске: медитативная экскурсия
Наслаждайтесь морским воздухом и духовными практиками на мысе Любви в Новороссийске. Группа до 10 человек
Начало: Возле набережной
Расписание: ежедневно в 08:00
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
2 900 за человека
Новороссийск, я люблю тебя! Обзорная экскурсия и творческий мастер-класс
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
14 отзывов
Новороссийск, я люблю тебя! Экскурсия и мастер-класс
Погрузитесь в удивительный мир Новороссийска: от исторических рассказов до создания собственного произведения искусства
Начало: У мемориала «Малая земля»
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
от 3 600 за человека
Новороссийск, я люблю тебя! Экскурсия плюс мастер-класс
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
15 отзывов
Увлекательная прогулка по Новороссийску с мастер-классом
Прогулка по Новороссийску с увлекательными историями и мастер-классом. Узнайте город через призму любви и творчества. Удобная обувь обязательна
Начало: Стелла мемориала «Малая Земля»
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
7 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • К
    Константин
    19 мая 2024
    Новороссийск, я люблю тебя! Экскурсия плюс мастер-класс
    Замечательная экскурсия. Легкое непринужденное общение. А мастер класс по рисованию моря и гор на закате просто супер! Даже не ожидал, что так понравится.
  • В
    Вера
    13 мая 2024
    Новороссийск, я люблю тебя! Обзорная экскурсия и творческий мастер-класс
    Благодарю экскурсовода Елену (работает в паре с Екатериной) за индивидуальный подход к формированию маршрута. Мы приезжали на вторые майские праздники
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    и концепция поездки была "Патриотический тур". Елена с пониманием отнеслась к нашим пожеланиям и изменила экскурсию. Большая часть была посвящена военной истории Новороссийска. В частности, мы смогли побывать у землянки Брежнева в Мысхако (и я не знаю, как Елена не пожалела свое авто, там ТАКИЕ страшные дороги), увидели "Колодец жизни", различные монументы и мемориалы, посвященные подвигу малоземельцев. Всю информацию Елена подавала в максимальном объеме, вплоть до пересылки нам на телефон архивных фото по теме… Отдельное спасибо за то, что несмотря на превышение ранее оговоренного тайминга экскурсии Елена предложила все же провести мастер-класс по рисованию на камнях. Это позволило нам выровнять эмоциональный фон после погружения в историю ВОВ. От общения остались самые лучшие впечатления!

    Благодарю экскурсовода Елену (работает в паре с Екатериной) за индивидуальный подход к формированию маршрута. Мы приезжалиБлагодарю экскурсовода Елену (работает в паре с Екатериной) за индивидуальный подход к формированию маршрута. Мы приезжалиБлагодарю экскурсовода Елену (работает в паре с Екатериной) за индивидуальный подход к формированию маршрута. Мы приезжали
  • Н
    Наталия
    12 мая 2024
    Новороссийск, я люблю тебя! Обзорная экскурсия и творческий мастер-класс
    Гид - крутая! Мы приехали на майские праздники и попросили сделать акцент на ВОВ. По нашей просьбе поменяли программу экскурсии
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    и вместо МК и прогулки по Набережной экскурсовод отвезла нас на Колодец жизни, землянку Брежнева и Взрыв. Финальной точкой был ансамбль Малая земля с музеем техники под открытым небом. Экскурсия произвела впечатление исключительно положительное. За нами заехали, все показали, подробно рассказали, во всем пошли на встречу. Такой клиентоориентированности в ваших краях я давно не встречала. Это однозначно пятерка.

    Гид - крутая! Мы приехали на майские праздники и попросили сделать акцент на ВОВ. По нашейГид - крутая! Мы приехали на майские праздники и попросили сделать акцент на ВОВ. По нашей
  • M
    Mikhail
    30 апреля 2024
    Новороссийск, я люблю тебя! Обзорная экскурсия и творческий мастер-класс
    Очень круто!!!
    Очень круто!!!
  • А
    Алиса
    13 марта 2024
    Медитативная экскурсия на мысе Любви в Новороссийске
    Прекрасная экскурсия с Екатериной! 4 часа пролетели, как 5 минут) Расслабились, загадали желание! Рекомендую)))
  • О
    Олеся
    23 ноября 2023
    Новороссийск, я люблю тебя! Экскурсия плюс мастер-класс
    Это восторг!!! Благодарю Екатерину от всей души!!! Экскурсия держала меня в интересе все время и прошла на одном дыхании!!! Мы
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    говорили о любви такой разной и прекрасной, а что может быть лучше? В завершении прогулки мастер-класс по росписи камней. Я не умею рисовать, но у меня получилось классно! Еще раз благодарю!!!

  • О
    Олеся
    22 ноября 2023
    Медитативная экскурсия на мысе Любви в Новороссийске
    Путешествие в Новороссийск оставило незабываемое впечатление и восторг!!!!! Особую роль в этом сыграла гид Екатерина, которая провела для меня две
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    потрясающе интересных экскурсии и медитацию на Мысе Любви!!! А с какой любовью, теплотой и особой чуткостью вела свой увлекательнейший рассказ о Новороссийске Екатерина! Не влюбиться в этот город было просто невозможно!!! Атмосфера на её экскурсиях очень тёплая и душевная! Я получила огромное удовольствие от экскурсий и общения с Екатериной и до сих пор пребываю в восхищении от созданных ею образов мест в Абрау Дюрсо и в Новороссийске. Екатерина, большое Вам спасибо!!! Олеся.

  • А
    Анатолий
    6 ноября 2023
    Новороссийск, я люблю тебя! Экскурсия плюс мастер-класс
    Были на этой экскурсии с детьми. Все в восторге, даже дети, а это было для нас важно! Вот что значит хороший гид!!! За творческий мастер-класс отдельное спасибо!!!!!
  • И
    Инга
    16 августа 2023
    Медитативная экскурсия на мысе Любви в Новороссийске
    Замечательная экскурсия! Давно хотела попасть на мастер класс по нейрографике, записались с подружкой на это мероприятие именно по этой причине.
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    И не пожалели! Одно только место, где это проводилось, чего стоит. Мыс Любви, лужайка с видом на море, солнечное утро, йога, тибетские чаши, медитация. Екатерина показала, как вставать на гвозди, и у нас это получилось! Ну а потом сам мастер класс по нейрографике. Было очень интересно, познавательно, круто, весело, позитивно). Теперь точно все горы по плечу, моря по колено, все желания исполнятся! Тот, кто занимается саморазвитием, однозначно должен посетить данную экскурсию. Вы не пожалеете! Спасибо, Екатерина!

    Замечательная экскурсия! Давно хотела попасть на мастер класс по нейрографике, записались с подружкой на это мероприятиеЗамечательная экскурсия! Давно хотела попасть на мастер класс по нейрографике, записались с подружкой на это мероприятиеЗамечательная экскурсия! Давно хотела попасть на мастер класс по нейрографике, записались с подружкой на это мероприятиеЗамечательная экскурсия! Давно хотела попасть на мастер класс по нейрографике, записались с подружкой на это мероприятие

Ответы на вопросы от путешественников по Новороссийску в категории «Мастер-классы»

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Сколько стоит экскурсия по Новороссийску в июне 2024
Сейчас в Новороссийске в категории "Мастер-классы" можно забронировать 3 экскурсии от 2 900 до 7 000. Туристы уже оставили гидам 34 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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