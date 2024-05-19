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и концепция поездки была "Патриотический тур". Елена с пониманием отнеслась к нашим пожеланиям и изменила экскурсию. Большая часть была посвящена военной истории Новороссийска. В частности, мы смогли побывать у землянки Брежнева в Мысхако (и я не знаю, как Елена не пожалела свое авто, там ТАКИЕ страшные дороги), увидели "Колодец жизни", различные монументы и мемориалы, посвященные подвигу малоземельцев. Всю информацию Елена подавала в максимальном объеме, вплоть до пересылки нам на телефон архивных фото по теме… Отдельное спасибо за то, что несмотря на превышение ранее оговоренного тайминга экскурсии Елена предложила все же провести мастер-класс по рисованию на камнях. Это позволило нам выровнять эмоциональный фон после погружения в историю ВОВ. От общения остались самые лучшие впечатления!