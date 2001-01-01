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Новороссийск — имперский, советский и новейший

Роман Н.
Роман Н. – Гид из Новороссийска
Стоит только приехать в Новороссийск — и вас сразу покорит архитектурный облик улочек в «средиземноморском стиле», богатая история 📖 и морские панорамы! На прогулке 👣 я расскажу, как складывался и дошел до наших дней новороссийский контраст эпох, кто и как открывал для России южное «Окно в Европу» почти два столетия назад.

Вы пройдете по всем знаковым местам Новороссийска, прикоснетесь к культурной жизни города, его славному прошлому и современным тенденциям.
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  • 👥Групповая
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 1 час
  • 👫 Группа не более 5 человек

  • 1 250 ₽ за человека

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Новороссийск — имперский, советский и новейший
Новороссийск — имперский, советский и новейший

Что вы увидите

  • Исторический центр города
  • объекты культурного наследия Новороссийска
  • великолепная набережная
  • живописная бухта и горы Маркотхского хребта
  • промышленные карьеры и телевизионная башня
  • панорама одного из крупнейших морских портов с его маринами и пароходами
  • крейсер-музей «Михаил Кутузов»
  • морской вокзал
Что вас ожидает
Новороссийск – город 🏙️ трех эпох.
Мы начнем экскурсию ⛳ в историческом центре города с наибольшим числом сохранившихся объектов культурного наследия, соединившихся в одном месте. Вы увидите и пройдетесь по великолепной набережной со множеством достопримечательностей 🏛️ трех эпох, полюбуетесь живописной Цемесской бухтой и горами Маркотхского хребта с эпическими индустриальными карьерами и уникальной Телевышкой. Также Вас ждет потрясающая панорама одного из крупнейших Морских портов с его причалами и пароходами, особенно красочно и романтично выглядящими вечером в свете своих огней! Вы узнаете от меня, как вся эта красота стала такой, какая она есть.
Морская слава России.
Вас поразит мощь знаменитого крейсера-музея “Михаил Кутузов”, на котором побывал сам Юрий Гагарин. Вместе со мной Вы разгадаете тайну новороссийской “тарелки”, “приземлившейся” на Морском вокзале, а также узнаете, где можно увидеть настоящих Гардемаринов. Я покажу Вам Новороссийское “чудо света”, когда человек своими ногами может дойти до середины глубоководной Цемесской бухты, ни капли не намокнув в море 🌊. Также Вашему взору откроется постамент с редчайшим торпедным катером, древние якоря и орудия с ядрами, найденные неподалеку во время археологических раскопок и подъемов со дна моря.
Новороссийск 21го века.
К концу экскурсии 🧭 мы подойдем к самой современной части города – Новосити. Здесь Вы оцените пожалуй самую кинематографическую и медийную локацию города и узнаете от меня, когда и почему она стала таковой, а также какую роль в этом сыграл Центральный новороссийский стадион 🏟️ “Труд” с его очень богатой историей 📖. Более того, Вы увидите гигантскую пивную “бочку” как в сказке про Гулливера!
Что входит
  • Услуги гида
Начало
🚩 ул. Советов, д. 39
Место завершения
🏁 Форумная площадь
Новороссийск — имперский, советский и новейший
Новороссийск — имперский, советский и новейший
Новороссийск — имперский, советский и новейший
Новороссийск — имперский, советский и новейший
Новороссийск — имперский, советский и новейший
Новороссийск — имперский, советский и новейший
Новороссийск — имперский, советский и новейший
Новороссийск — имперский, советский и новейший
Новороссийск — имперский, советский и новейший
Новороссийск — имперский, советский и новейший
Новороссийск — имперский, советский и новейший
Новороссийск — имперский, советский и новейший

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 5 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Роман Н.
Роман Н.
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