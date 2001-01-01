Что вас ожидает

Новороссийск – город 🏙️ трех эпох.

Мы начнем экскурсию ⛳ в историческом центре города с наибольшим числом сохранившихся объектов культурного наследия, соединившихся в одном месте. Вы увидите и пройдетесь по великолепной набережной со множеством достопримечательностей 🏛️ трех эпох, полюбуетесь живописной Цемесской бухтой и горами Маркотхского хребта с эпическими индустриальными карьерами и уникальной Телевышкой. Также Вас ждет потрясающая панорама одного из крупнейших Морских портов с его причалами и пароходами, особенно красочно и романтично выглядящими вечером в свете своих огней! Вы узнаете от меня, как вся эта красота стала такой, какая она есть.

Морская слава России.

Вас поразит мощь знаменитого крейсера-музея “Михаил Кутузов”, на котором побывал сам Юрий Гагарин. Вместе со мной Вы разгадаете тайну новороссийской “тарелки”, “приземлившейся” на Морском вокзале, а также узнаете, где можно увидеть настоящих Гардемаринов. Я покажу Вам Новороссийское “чудо света”, когда человек своими ногами может дойти до середины глубоководной Цемесской бухты, ни капли не намокнув в море 🌊. Также Вашему взору откроется постамент с редчайшим торпедным катером, древние якоря и орудия с ядрами, найденные неподалеку во время археологических раскопок и подъемов со дна моря.

Новороссийск 21го века.

К концу экскурсии 🧭 мы подойдем к самой современной части города – Новосити. Здесь Вы оцените пожалуй самую кинематографическую и медийную локацию города и узнаете от меня, когда и почему она стала таковой, а также какую роль в этом сыграл Центральный новороссийский стадион 🏟️ “Труд” с его очень богатой историей 📖. Более того, Вы увидите гигантскую пивную “бочку” как в сказке про Гулливера!