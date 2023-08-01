Увлекательное погружение в мир города

Мы осмотрим главные достопримечательности, мимо которых невозможно пройти, а также я поделюсь интересными фактами о городе: чем жили местные здесь раньше и как живут сейчас.

Мы будем говорить о любви в ее разных проявлениях: от любви человека к Родине до страстной любви новороссийцев к маленькой рыбке, ну и конечно, будет много историй о любви между двумя людьми.

Вы узнаете, как Новороссийск связан с «белым» генералом Деникиным, почему купол самого красивого храма города не похож на все остальные, для чего городу нужны причалы, далеко уходящие в море.

Я поделюсь интересными фактами об основателях города, о которых многие горожане даже не подозревают. А еще вы узнаете, каким образом Новороссийск связан с кинематографом, сколько можно загадать желаний и где конкретно можно это сделать!

Все лучшее — для моих гостей!

Начнем знакомство с городом с самого монументального и необычного памятника — Мемориального ансамбля «Малая земля», а закончим возле знаменитого Мыса Любви».

Нам предстоит не спеша прогуляться по набережной. Я покажу самые выгодные локации, где можно сделать фото на память, расскажу о самых «вкусных» заведениях города и порекомендую, как можно с пользой провести досуг.

В завершении нашей захватывающей экскурсии мы окунемся в мир творчества, чтобы выразить нашу неподдельную привязанность к этому прекрасному городу. Вас ждет увлекательный мастер-класс, где мы будем использовать акриловые краски и камушки в качестве наших холстов.

Организационные моменты: