Индивидуальная обзорная экскурсия по Новороссийску: пешком и на электросамокатах
Вы когда-нибудь смотрели фильмы о любви к разным городам? Например, «Париж, я люблю тебя»? Если бы про Новороссийск снимали фильм в таком стиле, то непременно одна из историй альманаха была бы выдержкой из этой прогулки! Я очень люблю Новороссийск и хочу, чтобы вы испытали похожее чувство к моему родному городу.
Прогуливаясь по самой притягательной улице Новороссийска, вы узнаете каким был город в прошлом, каким он стал в настоящем и что его ждет в будущем!
Прогуливаясь по самой притягательной улице Новороссийска, вы узнаете каким был город в прошлом, каким он стал в настоящем и что его ждет в будущем!
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Мемориальный ансамбль «Малая земля»
- Памятник хамсе
- Храм-маяк Петра и Февронии
- Памятник «Исход»
- Мыс Любви
- Скульптура «Девушка на дельфине»
- Форумная площадь
- Крейсер «Михаил Кутузов»
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Увлекательное погружение в мир города
Мы осмотрим главные достопримечательности, мимо которых невозможно пройти, а также я поделюсь интересными фактами о городе: чем жили местные здесь раньше и как живут сейчас.
Мы будем говорить о любви в ее разных проявлениях: от любви человека к Родине до страстной любви новороссийцев к маленькой рыбке, ну и конечно, будет много историй о любви между двумя людьми.
Вы узнаете, как Новороссийск связан с «белым» генералом Деникиным, почему купол самого красивого храма города не похож на все остальные, для чего городу нужны причалы, далеко уходящие в море.
Я поделюсь интересными фактами об основателях города, о которых многие горожане даже не подозревают. А еще вы узнаете, каким образом Новороссийск связан с кинематографом, сколько можно загадать желаний и где конкретно можно это сделать!
Все лучшее — для моих гостей!
Начнем знакомство с городом с самого монументального и необычного памятника — Мемориального ансамбля «Малая земля», а закончим возле знаменитого Мыса Любви».
Нам предстоит не спеша прогуляться по набережной. Я покажу самые выгодные локации, где можно сделать фото на память, расскажу о самых «вкусных» заведениях города и порекомендую, как можно с пользой провести досуг.
В завершении нашей захватывающей экскурсии мы окунемся в мир творчества, чтобы выразить нашу неподдельную привязанность к этому прекрасному городу. Вас ждет увлекательный мастер-класс, где мы будем использовать акриловые краски и камушки в качестве наших холстов.
Организационные моменты:
- Экскурсия пешеходная.
- При желании возможно передвижение на электросамокатах (стоимость аренды электросамоката оплачивается отдельно — 360 руб. /час с чел.).
- Обуйте удобную обувь. Захватите питьевую воду и головные уборы.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Что не входит
- Личные расходы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Стелла мемориала «Малая Земля»Завершение: Мыс Любви
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Важная информация
- Организационные моменты:
- Экскурсия пешеходная.
- При желании возможно передвижение на электросамокатах (стоимость аренды электросамоката оплачивается отдельно — 360 руб. /час с чел.).
- Обуйте удобную обувь. Захватите питьевую воду и головные уборы
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Светлана
1 авг 2023
Прекрасный экскурсовод, полностью владеет материалом, грамотная, эмоциональная речь. Слушать интересно. Не устала, не заскучала, все в хорошом темпе. Встреча организована на высшем уровне. И на память сувенир,нарисованный собственными руками. Рекомендую!
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24 авг
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26 авг
1 500₽ за человека
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Без предоплаты! Оплатить можно гиду на месте вначале экскурсии