Сейчас винодельни Новороссийска по достоинству оценены на мировом рынке
Сейчас винодельни Новороссийска по достоинству оценены на мировом рынке. Не удивительно, ведь Новороссийск находится на 44 параллели, на ней же находится Бордо и Тоскана.
Что вас ожидает 🤩
- Винодельня «Мысхако»
- «Шато Пино»
- «Абрау-Дюрсо»
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
Винный Новороссийск.
С древности наш регион был винодельческим. Греки, адыги, а затем и императоры дома Романовых обращали внимание на уникальный терруар нашего города (совокупность многих природных факторов, которые влияют на выращивание винограда и производства вина целом) и создавали винную историю Новороссийска. Предлагаю познакомиться с двумя старейшими винодельнями России и одной самой модной и современной. Нам есть, чем вас удивить!
Важная информация:
Это индивидуальная экскурсия, будете только Вы, Ваша семья или друзья. Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер
- Сопровождение
- Услуги гида
- Что не входит
- Дегустации
- Место начала и завершения?
- В любом удобном туристу месте
- Когда и сколько длится?
- Когда: По выбранному вами времениЭкскурсия длится около 6 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
- Важная информация
- Это индивидуальная экскурсия
- Будете только Вы
- Ваша семья или друзья. Пожалуйста
- Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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