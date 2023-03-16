Что вас ожидает:

Винный Новороссийск.

С древности наш регион был винодельческим. Греки, адыги, а затем и императоры дома Романовых обращали внимание на уникальный терруар нашего города (совокупность многих природных факторов, которые влияют на выращивание винограда и производства вина целом) и создавали винную историю Новороссийска. Предлагаю познакомиться с двумя старейшими винодельнями России и одной самой модной и современной. Нам есть, чем вас удивить!

Важная информация:

Это индивидуальная экскурсия, будете только Вы, Ваша семья или друзья. Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.