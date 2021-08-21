Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Новороссийска

Вулкан Шуго, грязевые ванны и конная прогулка

Открыть самый живописный вулкан Таманского полуострова и ощутить лечебный эффект его грязи

4.6
5 отзывов
В путешествии вы оцените красоту щедрой российской житницы, рассмотрите впечатляющий вулкан Шуго и узнаете, какие легенды сложили о нем местные народы.

Прокатитесь по полям, лесам и холмам на коне — чисто как кубанские казаки! Получите море удовольствия от купания в грязевых ваннах и отведаете травяной чай с вареньем.
Вулкан Шуго, грязевые ванны и конная прогулка
Вулкан Шуго, грязевые ванны и конная прогулка
Вулкан Шуго, грязевые ванны и конная прогулка
Вулкан Шуго, грязевые ванны и конная прогулка
Вулкан Шуго, грязевые ванны и конная прогулка
Вулкан Шуго, грязевые ванны и конная прогулка
Вулкан Шуго, грязевые ванны и конная прогулка
Вулкан Шуго, грязевые ванны и конная прогулка
Вулкан Шуго, грязевые ванны и конная прогулка
Вулкан Шуго, грязевые ванны и конная прогулка
Вулкан Шуго, грязевые ванны и конная прогулка
Вулкан Шуго, грязевые ванны и конная прогулка
Вулкан Шуго, грязевые ванны и конная прогулка
Вулкан Шуго, грязевые ванны и конная прогулка
Вулкан Шуго, грязевые ванны и конная прогулка

Что вас ожидает

Живописная дорога к вулкану и катание на лошадках

Природная достопримечательность, к которой вы отправитесь, находится всего в 60 км от Новороссийска. По пути к вулкану вы проедете Верхнебаканскую, Натухаевскую и Гостагаевскую станицы. Проезжая мимо бескрайних полей, садов, виноградников, бахчи и водоемов, вы познакомитесь поближе с житницей Кубанью и узнаете, как живет наш щедрый край. Через час свернете с шоссе на грунтовую дорогу и окажетесь на ферме, где живут прекрасные и послушные лошади. Если захотите, вы сможете проделать остаток пути верхом на коне (5 км по полям, лесам и холмам, 40-60 минут в пути).

Самый впечатляющий вулкан Таманского полуострова

Еще немного — и перед вами предстанет долгожданный грязевый вулкан Шуго. Я объясню, почему адыги его называют Шыго уашх, а кубанские казаки — Гнилой горой на Шуге. Расскажу легенду о возникновении вулкана и черкесском ауле. А вы сможете исследовать причудливое образование, которое есть в любом путеводителе Тамани, Кубани, Северного Кавказа. Рассмотрите чашу с голубоватой грязью, кратеры, глинистые массы и паутинки трещин — чем не лунный пейзаж! Узнаете, как часто происходят извержения и что за собой влекут.

Целебные грязевые ванны

Известно, что натуральная лечебная грязь — великолепное средство для поддержания здоровья. На экскурсии у вас будет время, чтобы оценить пользу грязи Шуго. Я расскажу об особенностях ее состава и сферах применения. Вы сможете покататься на горках, испытать душ шарко и искупаться в специальных бассейнах с поручнями и ограждениями, наполненных ценной субстанцией. Кроме пользы, это еще и очень весело! После процедур вы сможете продегустировать местные варенья и выпить чай, заваренный на травах, а также перекусить в недорогом и очень уютном кафе с хорошей кухней.

Обратно можно выехать сразу на машине, а можно на лошадках вернуться до фермы и уже там пересесть в автомобиль.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле. Мы приедем за вами в отель или в заранее обусловленное место.
  • Дополнительно оплачивается вход на территорию вулкана (350 р/взрослого, дети до 5 лет бесплатно).
  • Катание на лошадях: 1000 руб. /человека.
  • Лошади очень послушные, поэтому кататься и управлять ими смогут даже дети.
🚩 Начало и место завершения: Новороссийск
Выберите дату для вашей экскурсии
  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Александр
Александр
Здравствуйте, уважаемые путешественники! Меня зовут Александр. Я провожу экскурсии более 5 лет. С радостью покажу вам самые интересные места Краснодарского края и расскажу о них любопытные факты. До скорой встречи!
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5 реальных отзывов от туристов

Е
21 авг 2021
Сегодня, 21 августа посетили данную экскурсию в сопровождении гида Александра, если двое возрослых и ребёнок 8 лет. Нам очень понравилось. Отдельная благодарность за конную прогулку), несмотря на размытые дороги)), впечатления были просто суперские. Вулкан и ванна грязевая, отдельная благодарность, ребёнок был в восторге, наконец-то можно было поваляться в грязи и за это от родителей ничего не будет. Большое спасибо за вкусный обед, обязательно передавайте привет с Урала)) хозяевам. Винодельня и дигустация, покупка вина, отдельное спасибо)), без вашего совета было бы трудно определится с ассортиментом. Это Россия, свои особенности туризма, но нам понравилось)).
Т
8 авг 2021
Мне не понравилась эта экскурия. Про медицинские свойства грязи у меня познаний мало, а вот организация самого купания оставляет желать лучшего. Не контролируется количество заходящих людей. Раздевалка, душевые кабины, вход и выход, хранение вещей на 3 с минусом.
Про гида - водитель отменный, откликается на просьбы, вежливый. Профессиональные качества оценить не смогли, всю дорогу молчал. С этим экскурсоводом у нас еще 2 экскурсии в Новороссийске, надеюсь что услышим много интересного.
Александр
Ответ гида:
Мне очень жаль, что вы остались недовольны экскурсией. И очень жаль, что не слышали, что я вам рассказывал о целебных свойствах грязи. О том, что еще в СССР эту грязь использовали в грязелечебницах Анапы.
Про саму организацию купания можно было высказаться администрации вулкана, если вам что то в ней не понравилось, а не ставить отрицательный отзыв за это гиду. Но ради правды, очень много работы проведено сотрудниками на вулкане. Проведена дорога через поля, по которым ездят сейчас даже автобусы. Проведена вода в душевые кабинки, которую каждый день привозят за десятки километров, чтобы вы могли обмыться от грязи. Более 40 кубометров ежедневно. Проведен свет. Сделаны лестницы и деревянные настилы, чтобы вы могли спокойно дойти до грязи, раздевалок и душевых кабин. Вы сами воспользовались камерой хранения, о которой вам сказал гид. Так же он вам рассказал о вулкане и его истории, когда водил к кратерам с изливающейся грязью. Но далее про организацию на вулкане. Вы заходили и выходили в вырытый бассейн по лестницам, которые тоже сделали сотрудники. Поставлены ограждения и вам провели инструктаж, как вести себя и не получить травму. Так же установлены туалеты. И это все в голом лесу, за десятки километров от цивилизации.
Гид покормил вас прекрасной узбекской кухней, от которой вы были в восторге, а также рассказал вам о винограде и вине. Отвез в винную деревню через виноградные поля. Там вы дегустировали вино и понравившееся купили, и увезли с собой. Потом гид отвез вас на Кубанскую ярмарку, где вы купили местные фрукты. Заметьте, этого ничего не было в программе экскурсии. Так же гид рассказал вам об интересных местах для посещения в Новороссийске. Куда пойти купаться. Где какие хорошие рестораны и что в них примечательного. Очень жаль, что вы этого не заметили и остались недовольны экскурсией.
А
9 июля 2021
Александр огромное вам опять спасибо. экскурсия суперская впечатлений масса!
Ирина
5 сен 2020
Сегодня мы были на экскурсии к Вулкану Шуго. Мы ездили вчетвером (мы с мужем и дети 9 и 10 лет). Экскурсия прошла замечательно. По дороге Александр рассказал много интересного. Мы все вчетвером покатались на лошадях (я первый раз в жизни). Взрослые едут самостоятельно, а дети до 12 лет с инструктором. Лошади спокойные, а инструктора внимательные. Рядом с лошадками есть очень приятное кафе, где мы попили кофе, а дети гладили котят (для наших детей это отдельное удовольствие). А потом пошел дождь, и довольно сильный. А мы продолжили экскурсию и поехали на вулкан. Александр дал нам накидки, чтобы мы могли добежать до места купания в грязи 😊 Это было здорово 👍 Грязь плотная и выталкивает наверх, утонуть там невозможно, а ещё там можно кататься с горки и падать прямо в грязь. Детям очень понравилось 🤭. А на обратном пути Александр привез нас в кафе, где можно вкусно и недорого поесть плов, манты и лагман, что мы и сделали. А на последок на набережной Новороссийска Александр показал нам два необычных и интересных места (мы не знали и были очень удивлены), но об этом я не расскажу. Узнаете сами на экскурсии у Александра 😊.
Ещё хочу добавить, что Александр не только хороший гид, но ещё внимательный заботливый человек.
Н
26 авг 2019
Александр - наш гид, все время до экскурсии оставался на связи, готов был подстраиваться под место встречи, удобное нам. Кроме обширных знаний о местных достопримечательностях, оказался еще и человеком с интересной судьбой и обширными знакомствами)) Ни одной секунды не оставлял нас скучать, делясь своими впечатлениями и комментируя маршрут по ходу движения. Сама экскурсия носила меньше исторический или образовательный характер, но позволила увидеть потрясающе живописные и пока не достаточно известные туристам места. Кроме самого чуда природы -грязевого вулкана, где, кстати, предоставил "сколько хотите" времени, завез в калмыцкое становище с кумысом и верблюдами. В качестве бонуса "за наш покладистый характер" завез в "Додо-парк" - ждал нас, пока не нагулялись. Дал массу советов "безвозмездно, то есть даром", о том куда съездить и что еще посетить. Если бы времени было побольше, обязательно поехали бы с Александром и дальше осваивать окрестные красоты, тем более ему всегда есть, что предложить. Низкий поклон!

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