Полезная информация о Новороссийске
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Местное время в Новороссийске
22:5134
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇷🇺 Россия
|Название города
|Новороссийск
|По-английски
|Novorossiysk
|Население города
|241 856 чел.
|Аэропорт
|Крымск NOI (гражданских аэропортов нет)
|Часовой пояс
|Europe/Moscow
|Средняя высота
|9 м. от уровня моря
Где находится Новороссийск на карте
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