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Полезная информация о Новороссийске

Что нужно знать о Новороссийске: 🌇 расположение на карте, лучшие предложения по турам и отелям, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, в какой стране находится, а так же 36 экскурсий
Местное время в Новороссийске
22:5134
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇷🇺 Россия
Название городаНовороссийск
По-английскиNovorossiysk
Население города241 856 чел.
АэропортКрымск NOI (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясEurope/Moscow
Средняя высота9 м. от уровня моря

Где находится Новороссийск на карте

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