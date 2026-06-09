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Бердские скалы, Беловский водопад и святой источник Ложок

Путешествие по самым живописным природным локациям Новосибирской области
Сбежим из города? Маршрут к Бердским скалам как раз отлично подходит для путешествия выходного дня.

Вас ждут лесные тропы, смотровые площадки, живописные водопады, таёжные пейзажи и необычные природные локации, о которых знают даже не все местные жители.
Бердские скалы, Беловский водопад и святой источник Ложок
Бердские скалы, Беловский водопад и святой источник Ложок
Бердские скалы, Беловский водопад и святой источник Ложок

Описание экскурсии

Начнём путешествие с водопада Бучило, близ села Легостаево. Он образован выходом скальных пород и рекой, а его название можно расшифровать как омут или водоворот. Вы полюбуетесь природой и попробуете отыскать рядом редкие растения.

Следующая остановка — урочище Зверобой. Именно так местные жители называют Бердские скалы. Откуда взялось такое название? Обсудим версии происхождения на прогулке по лесной «тропе здоровья» к смотровой площадке, а наверху полюбуемся видами на реку и бескрайние зелёные просторы.

Прервёмся на обед (оплачивается отдельно), а после отправимся к Беловскому водопаду. Он расположен на равнинной местности — и в этом его изюминка. Так произошло потому, что его исток — это глубокое подземное озеро, на месте которого когда-то был карьер по добыче угля. В тёплое время года вы сможете здесь искупаться.

На обратном пути — Ложок. Святой источник, который не замерзает даже зимой. Здесь можно попробовать святую воду и вдоволь набрать её с собой, а также окунуться в купели. Вода из источника удивительна тем, что в ней нет железа — настоящая редкость для Новосибирской области!

Организационные детали

  • Поедем на комфортабельном микроавтобусе
  • Обед оплачивается отдельно по желанию
  • С вами будет гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный4600 ₽
Пенсионеры4500 ₽
Школьники4500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У площади Карла Маркса
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена
Елена — Организатор в Новосибирске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
30 лет в туризме. Проводим увлекательные экскурсии по Новосибирску и области, а также туры по городам России. Мы убеждены, что путешествие — это коллекция смыслов и эмоций. Мы организуем экскурсии и туры, которые влюбляют в Новосибирск, открываем суровую красоту Сибири и показываем самые интересные уголки нашей страны.

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