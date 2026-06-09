Сбежим из города? Маршрут к Бердским скалам как раз отлично подходит для путешествия выходного дня. Вас ждут лесные тропы, смотровые площадки, живописные водопады, таёжные пейзажи и необычные природные локации, о которых знают даже не все местные жители.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Начнём путешествие с водопада Бучило, близ села Легостаево. Он образован выходом скальных пород и рекой, а его название можно расшифровать как омут или водоворот. Вы полюбуетесь природой и попробуете отыскать рядом редкие растения.

Следующая остановка — урочище Зверобой. Именно так местные жители называют Бердские скалы. Откуда взялось такое название? Обсудим версии происхождения на прогулке по лесной «тропе здоровья» к смотровой площадке, а наверху полюбуемся видами на реку и бескрайние зелёные просторы.

Прервёмся на обед (оплачивается отдельно), а после отправимся к Беловскому водопаду. Он расположен на равнинной местности — и в этом его изюминка. Так произошло потому, что его исток — это глубокое подземное озеро, на месте которого когда-то был карьер по добыче угля. В тёплое время года вы сможете здесь искупаться.

На обратном пути — Ложок. Святой источник, который не замерзает даже зимой. Здесь можно попробовать святую воду и вдоволь набрать её с собой, а также окунуться в купели. Вода из источника удивительна тем, что в ней нет железа — настоящая редкость для Новосибирской области!

Организационные детали