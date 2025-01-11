Эта экскурсия предлагает путешествие по Новосибирску, крупнейшему городу Сибири.
Участники смогут увидеть знаковые места, такие как Театр оперы и балета, известный как Сибирский Колизей, и Собор Александра Невского, первый каменный храм города. Набережная Оби и Метромост добавят впечатлений. Программа включает остановки для фото и детального изучения. Экскурсия подходит для всех, кто хочет погрузиться в историю и культуру Новосибирска
Участники смогут увидеть знаковые места, такие как Театр оперы и балета, известный как Сибирский Колизей, и Собор Александра Невского, первый каменный храм города. Набережная Оби и Метромост добавят впечатлений. Программа включает остановки для фото и детального изучения. Экскурсия подходит для всех, кто хочет погрузиться в историю и культуру Новосибирска
5 причин купить эту экскурсию
- 📸 Уникальные фото-локации
- 🏛 Исторические памятники
- 🌉 Прогулка по набережной
- 🎭 Театр оперы и балета
- 🚶♂️ Пешеходные маршруты
Что можно увидеть
- Театр оперы и балета
- Собор во Имя Александра Невского
- Набережная Оби
- Метромост
Описание экскурсииОтправьтесь на удивительную экскурсию по крупнейшему городу Сибири! Новосибирск — «стремительный» и «неудержимо мчащийся вперед» город! Даже Театр оперы и балета, который прозвали Сибирским Колизеем, покоряет своим размахом. Мы умеем удивлять, ведь только у нас вы сможете увидеть памятнике колбасе и «Стоквартирный дом», который не имеет аналогов в мире. Вас покорят старинные улицы с деревянным зодчеством, памятник мосту и могучая река. На протяжение всей экскурсии гид рассказывает о культурно- исторических объектах Новосибирска. Также в самых красивых местах города производятся остановки для более детального изучения, чтобы у вас была возможность запечатлеть на память красивейшие уголки Новосибирска. Что вы увидите:
- Театр оперы и балета. Символ города и знаковое место для жителей Новосибирска. Изначально проект планировался как конструктивистский, но к моменту строительства в моду вошёл сталинский ампир. Здание театра уникально по многим пунктам. Так, купол театра вообще не имеет аналогов в мире, при диаметре 55 метров его толщина всего 8 см. Возведение грандиозного здания началось в 1931 году, а окончательно открыт театр был только в мае 1945 года, через три дня после Победы. В наше же время новосибирский театр после плановой реставрации считается не только самым большим театром, но и одним из самых современных в плане технического оснащения.
- Собор во Имя Александра Невского. Был построен в 1898 году — первый каменный храм Новосибирска и одно из первых каменных зданий города. Собор создавался как своеобразный памятник Александру III, по чьему указу был проложен Транссиб, в свою очередь давший жизнь будущему Новосибирску. Строили с размахом, в модном тогда псевдовизантийском стиле, немалые пожертвования внесла и царская семья. Полы вымостили голландской плиткой, кладку кирпича выполнили итальянцы, собор был богато расписан. Всё это великолепие, увы, не сохранилось. Хорошо, что в советское время чудом уцелел сам храм: строили на совесть, взорвать не удалось, вот и решили не трогать. Чего здесь только не было в годы Советов: проектный институт, студия кинохроники, даже планировали устроить концертный зал.
- Набережная Оби. Прогулка по Михайловской набережной, протянувшейся вдоль Оби — один из обязательных пешеходных маршрутов по Новосибирску. Название набережная получила в честь Константина Михайловского, руководителя строительства Западно-Сибирской железной дороги, по факту давшей начало современному Новосибирску. Набережная благоустроена, в наличии велодорожки, детские площадки и площадки для спорта, много зелени, клумбы с цветами, арт-объекты.
- Метромост. Это самый длинный крытый метромост, наследие ещё советской эпохи, его строительство было завершено в 1985 году. Речная часть моста долгое время была непрозрачной и выглядела мрачновато, но сделать её остеклённой не удалось из-за особенностей конструкции. Теперь же мост панорамный и с подсветкой. И ещё много захватывающего и интересного! Важная информация: Экскурсия состоится при наборе группы от 3-х человек.
по средам, пятницам и воскресеньям в 15:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Билет
|1700 ₽
|Стандартный билет
|3000 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Пешеходная:
- Театр оперы и балета
- Театр Глобус
- Красный проспект
- Собор во Имя Александра Невского
- Набережная Оби
- Метромост
- Автобусная:
- Набережная
- Памятник Александру III
- Памятник мосту
- Река Обь
- Научная библиотека
- Различные фонтаны
- Театр Оперы и Балета
- А также:
- 100-квартирный дом
- Собор Александра Невского
- Училище дома Романовых
- Художественный музей
- Тихий центр
- Достопримечательности выбирает экскурсовод по своему усмотрению
Что включено
- Услуги гида
Где начинаем и завершаем?
Начало: Театр оперы и балета, Красный проспект, 36
Завершение: Около Метромоста
Когда и сколько длится?
Когда: по средам, пятницам и воскресеньям в 15:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Важная информация
- Экскурсия проходит по центру города. Возможно проведение и для большего количества экскурсантов
- В стоимость экскурсии входят: услуги гида
- Экскурсия состоится при наборе группы от 3-х человек
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 29 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Надежда
11 янв 2025
Покупала экскурсию родителям. Остались в большом восторге от гида.
А
Альбина
11 янв 2025
Отличная экскурсия! Интересная, познавательная, динамичная. Узнали много интересного об истории Новосибирска, о памятниках и памятных местах, об известных личностях и достопримечательностях. Спасибо Александру за прогулку, на которой шаг за шагом он открывал нам новую страницу истории города.
Т
Тамара
7 янв 2025
Рассказывал экскурсовод интересно,узнала много новых событий и мест города. Экскурсия прошла в дружеской беседе.
С
Суворова
17 дек 2024
С
Сергей
13 ноя 2024
Р
Рустам
13 ноя 2024
Экскурсия была на комфортабельном автомобиле с панорамной крышей, экскурасвод Александр очень интересно и познавательно поведал нам жителям Оренбурга о достопримечательностях и легендах Новосибирска, очтались очень довольны и впечатлены сервисом, огромное спасибо 😊👍🙌
М
Мария
10 ноя 2024
Экскурсовод много рассказывал о себе, а не о городе
А
Артём
7 ноя 2024
О
Ольга
27 окт 2024
Экскурсия понравилась, но конечно очень мало посмотрели, город большой, красивый, за два часа все не посмотришь, но Александр молодец, много рассказал про город, первый раз в Новосибирске, теперь имею представление, особенно понравился ваш Оперный театр. Спасибо Александру за отлично организованную жкскурсию
Ю
Юлия
7 сен 2024
Экскурсия понравилась, гид Александр рассказывал интересно, получили познавательную информацию о городе.
Л
Любовь
3 сен 2024
Увидела красивый город, театр оперы и балета и другие театры, красивые и необычные скульптуры, дома. Хотелось бы побывать в вашем городе ещё раз.
М
Мотоко
27 авг 2024
Д
Денис
16 авг 2024
М
Марина
15 авг 2024
Много интересного узнали о вашем городе
А
Алёна
7 авг 2024
Очень довольна осталась обзорной экскурсией. Александру, огромная благодарность. Интересно и очень захватывающе. Спасибо большое.
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