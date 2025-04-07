Музей природы Сибири – экскурсии в Новосибирске

Найдено 3 экскурсии в категории «Музей природы Сибири» в Новосибирске, цены от 1700 ₽. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Групповая обзорная экскурсия по Новосибирску
Пешая
На автобусе
2 часа
34 отзыва
Мини-группа
до 1 чел.
Групповая обзорная экскурсия по Новосибирску
Присоединяйтесь к увлекательной прогулке по Новосибирску! Узнайте, как город стал столицей Сибири, и насладитесь его уникальными достопримечательностями
Начало: Театр оперы и балета, Красный проспект, 36
Расписание: по средам, пятницам и воскресеньям в 15:00
15 апр в 10:00
16 апр в 15:00
1700 ₽ за человека
Новосибирск - серый город, яркая история
На машине
4 часа
12 отзывов
Индивидуальная
Новосибирск - серый город, яркая история
Погрузитесь в историю Новосибирска, путешествуя по его уникальным районам и улицам. Узнайте о культурном наследии и архитектуре города
Начало: Площадь Ленина
Расписание: Любой день недели с 9-00 до 18-00
Завтра в 17:00
15 апр в 09:00
6800 ₽ за человека
Новосибирск: Неформально-атмосферный
Пешая
2 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 1 чел.
Новосибирск: Неформально-атмосферный
Начало: Центральный парк, ул. Каменская 43
Завтра в 13:00
15 апр в 09:00
5000 ₽ за экскурсию

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    7 апреля 2025
    Групповая обзорная экскурсия по Новосибирску
    Мне понравилась экскурсия по центру Новосибирска с Александром. Интересный молодой человек, который упоминал много личных впечатлений, связанных с местами и
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    событиями в городе. Преуспел прогулялись. Отличный вариант обзорной пешеходной экскурсии для знакомства с городом, когда ты один впервые в городе и не готов брать индивидуальную экскурсию. Прошлись от НОВАТа через площадь Ленина, с осмотра архитектурного ансамбля на площади Ленина, через здание Думы, Мэрии, 100-квартирный дом, школу, 13 трамвай (путь) и далее вниз к городскому музею и Речному вокзалу. Рекомендую. Спасибо компании и Александру.

  • Н
    Наталья
    2 апреля 2025
    Групповая обзорная экскурсия по Новосибирску
    Очень понравилось пройтись пешком по улочкам Новосибирска. Рассказаный с любовью рассказ о своем городе принимался легко. Спасибо Александру.
  • Е
    Евгения
    22 марта 2025
    Групповая обзорная экскурсия по Новосибирску
    Экскурсию по центру города проводил Александр, нам понравилась его такая "вкусная" подача, со всей душой и любовью к своей работе! Остались только приятные эмоции! Взглянули на Новосибирск другими глазами. Спасибо!
  • С
    Светлана
    4 марта 2025
    Новосибирск - серый город, яркая история
    За 4 часа я увидела все основные достопримечательности Новосибирска как на левом, так и на правом берегах Оби. На улице
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    было холодновато, поэтому экскурсия была преимущественно автомобильной, что было очень комфортно и сэкономило силы и время. При этом были предусмотрены остановки для небольших прогулок и возможности сделать фотографии. По ходу всей экскурсии Дмитрий очень интересно и увлекательно рассказывал о своём городе, отвечал на все вопросы, не перегружая рассказ ненужными деталями и датами, которые всё равно быстро забываются. Я узнала много познавательных фактов об истории города и особенностях жизни его горожан. Мы даже зашли в Пышечную, где я смогла попробовать местные пышки и сравнить их с Питерскими. Дмитрий подсказал, что ещё можно посетить в Новосибирске в свободное время. После экскурсии я (уже самостоятельно) успела сходить ещё в пару музеев. Когда в следующий раз окажусь здесь снова, обязательно посещу и Академгородок.

  • М
    Максим
    7 февраля 2025
    Новосибирск - серый город, яркая история
    Дмитрий отличный экскурсовод, с хорошей поставленной речью. Незацикленный на плане экскурсии, легко отвечает на многие вопросы. Мы остались довольны. Спасибо большое.
  • О
    Ольга
    16 октября 2024
    Новосибирск: Неформально-атмосферный
    Добрый день, экскурсию рекомендую. Город открывается с новой стороны. Увидела атмосферные места, про которые в интернете не прочитать. Гуляйте с экскурсоводом - это очень правильное вложение во впечатления и знания. Спасибо Светлане и Новосибирску.

Ответы на вопросы от путешественников по Новосибирску в категории «Музей природы Сибири»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Новосибирске
В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Групповая обзорная экскурсия по Новосибирску
  2. Новосибирск - серый город, яркая история
  3. Новосибирск: Неформально-атмосферный
Какие места ещё посмотреть в Новосибирске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в апреле:
  1. Самое главное
  2. Площадь Ленина
  3. Театр оперы и балета
  4. Собор Александра Невского
  5. Стоквартирный дом
  6. Академгородок
  7. Красный Проспект
  8. Набережная
  9. Вокзал Главный
  10. Часовня Николая Чудотворца
Сколько стоит экскурсия по Новосибирску в апреле 2025
Сейчас в Новосибирске в категории "Музей природы Сибири" можно забронировать 3 экскурсии от 1700 до 6800. Туристы уже оставили гидам 47 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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