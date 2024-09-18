Государственная публичная научно-техническая библиотека СО РАН – экскурсии в Новосибирске

Найдено 3 экскурсии в категории «Государственная публичная научно-техническая библиотека СО РАН» в Новосибирске, цены от 1700 ₽. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Влюбиться в Новосибирск на авто
На машине
2 часа
6 отзывов
Индивидуальная
до 1 чел.
Влюбиться в Новосибирск на авто
Начало: Метро Площадь Ленина
Расписание: По договоренности
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
10 000 ₽ за экскурсию
Невероятный Академгородок и Обское море
Пешая
На машине
4 часа
5 отзывов
Индивидуальная
до 1 чел.
Невероятный Академгородок и Обское море
Начало: Метро Речной вокзал
Расписание: По договоренности с туристом
Завтра в 09:00
15 апр в 09:00
17 000 ₽ за экскурсию
Групповая пешая экскурсия по Новосибирску «Шаг за шагом»
Пешая
2 часа
5 отзывов
Мини-группа
до 1 чел.
Групповая пешая экскурсия по Новосибирску «Шаг за шагом»
Начало: Театр оперы и балета, Красный проспект, 36
Расписание: по средам, пятницам в 12:00 и 15:00 и воскресеньям в 15:00
16 апр в 12:00
18 апр в 12:00
1700 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Дарья
    18 сентября 2024
    Невероятный Академгородок и Обское море
    Эта экскурсия, пожалуй, обязательна к посещению для тех, кто хочет познакомиться с Академгородком, его историей и окрестностями, но при этом
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    не хочет добираться туда самостоятельно и просто ходить от проспекта к проспекту, ориентируясь по путеводителям: все равно про самое интересное и про то, что отличает одно место от другого — на что нужно обратить внимание, где остановиться подольше, куда заглянуть — там не напишут) На этой экскурсии, благодаря Наталье, ее умелой организации маршрута, мы и про Новосибирск узнали много интересных фактов, и посмотрели Обское море, и погуляли по Академгородку - без суеты, напряжения и ощущения "Галочку поставили — дальше поехали". Конечно, там можно гулять хоть целый день и больше, но за несколько часов у нас создалось целостное впечатление об Академгородке, мы посмотрели, пожалуй, все ключевые места, и приехав еще раз мы точно сориентируемся и пройдём по уже интересующим нас адресам. Большое спасибо Наталье!

  • Т
    Тимур
    17 сентября 2024
    Групповая пешая экскурсия по Новосибирску «Шаг за шагом»
    Хочется выразить огромную благодарность экскурсоводу Александру. Было очень интересно, для первого знакомства с городом идеальный вариант, так же Александр подсказал,
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    что именно интересного есть в Новосибе согласно моим интересам. Мне все очень понравилось. Каждый город интересен по-своему, вот и "серый" Новосибирск благодаря экскурсии заиграл другими красками. И я понял то что его серость - именно его изюминка:)

  • М
    Марина
    3 августа 2024
    Групповая пешая экскурсия по Новосибирску «Шаг за шагом»
    Много интересного узнали о вашем городе
  • И
    Ирина
    1 августа 2024
    Влюбиться в Новосибирск на авто
    Были с подругой в Новосибирске перед поездкой на Алтай. Выбрали индивидуальную экскурсию для знакомством с этим городом с Натальей и
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    очень порадовались. Не перегруженная датами и именами прогулка в приятной, легкой атмосфере. Прекрасный выбор основных достопримечательностей и местных "секретных" местечек, куда сходить. Благодарим Наталью, что спасла нас от мошек, которые из-за жары напали на туристок, поделившись рецептом домашнего спрея. Её профессионализм и искренняя любовь к своему городу очень подкупает. Отдельное удовольствие слушать, как Наталья играет на рояле на вокзале. Отличная экскурсия, рекомендую.

  • Ю
    Юрий
    26 мая 2024
    Невероятный Академгородок и Обское море
    Всё очень познавательно
  • О
    Ольга
    26 марта 2024
    Влюбиться в Новосибирск на авто
    Прекрасный экскурсовод! Внимателен к потребностям подопечных, все участники экскурсии остались довольны программой посещений, информационным Сопровождением, отношением гида! Рекомендую. Спасибо, Наталья!

Ответы на вопросы от путешественников по Новосибирску в категории «Государственная публичная научно-техническая библиотека СО РАН»

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В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Влюбиться в Новосибирск на авто
  2. Невероятный Академгородок и Обское море
  3. Групповая пешая экскурсия по Новосибирску «Шаг за шагом»
Какие места ещё посмотреть в Новосибирске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в апреле:
  1. Самое главное
  2. Площадь Ленина
  3. Театр оперы и балета
  4. Собор Александра Невского
  5. Стоквартирный дом
  6. Академгородок
  7. Красный Проспект
  8. Набережная
  9. Вокзал Главный
  10. Часовня Николая Чудотворца
Сколько стоит экскурсия по Новосибирску в апреле 2025
Сейчас в Новосибирске в категории "Государственная публичная научно-техническая библиотека СО РАН" можно забронировать 3 экскурсии от 1700 до 17 000. Туристы уже оставили гидам 16 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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