Показать всёГосударственная публичная научно-техническая библиотека СО РАНОбзорныеНабережная реки ОбьДля школьников
Индивидуальная
до 1 чел.
Влюбиться в Новосибирск на авто
Начало: Метро Площадь Ленина
Расписание: По договоренности
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
10 000 ₽ за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Невероятный Академгородок и Обское море
Начало: Метро Речной вокзал
Расписание: По договоренности с туристом
Завтра в 09:00
15 апр в 09:00
17 000 ₽ за экскурсию
Мини-группа
до 1 чел.
Групповая пешая экскурсия по Новосибирску «Шаг за шагом»
Начало: Театр оперы и балета, Красный проспект, 36
Расписание: по средам, пятницам в 12:00 и 15:00 и воскресеньям в 15:00
16 апр в 12:00
18 апр в 12:00
1700 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ДДарья18 сентября 2024Эта экскурсия, пожалуй, обязательна к посещению для тех, кто хочет познакомиться с Академгородком, его историей и окрестностями, но при этом
- ТТимур17 сентября 2024Хочется выразить огромную благодарность экскурсоводу Александру. Было очень интересно, для первого знакомства с городом идеальный вариант, так же Александр подсказал,
- ММарина3 августа 2024Много интересного узнали о вашем городе
- ИИрина1 августа 2024Были с подругой в Новосибирске перед поездкой на Алтай. Выбрали индивидуальную экскурсию для знакомством с этим городом с Натальей и
- ЮЮрий26 мая 2024Всё очень познавательно
- ООльга26 марта 2024Прекрасный экскурсовод! Внимателен к потребностям подопечных, все участники экскурсии остались довольны программой посещений, информационным Сопровождением, отношением гида! Рекомендую. Спасибо, Наталья!
Ответы на вопросы от путешественников по Новосибирску в категории «Государственная публичная научно-техническая библиотека СО РАН»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Новосибирске
В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Новосибирске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в апреле:
Сколько стоит экскурсия по Новосибирску в апреле 2025
Сейчас в Новосибирске в категории "Государственная публичная научно-техническая библиотека СО РАН" можно забронировать 3 экскурсии от 1700 до 17 000. Туристы уже оставили гидам 16 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Забронируйте экскурсию в Новосибирске на 2025 год по теме «Государственная публичная научно-техническая библиотека СО РАН», 16 ⭐ отзывов, цены от 1700₽. Сегодня можно забронировать на 📅 апрель, май и июнь