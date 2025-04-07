Мини-группа
до 1 чел.
Групповая обзорная экскурсия по Новосибирску
Присоединяйтесь к увлекательной прогулке по Новосибирску! Узнайте, как город стал столицей Сибири, и насладитесь его уникальными достопримечательностями
Начало: Театр оперы и балета, Красный проспект, 36
Расписание: по средам, пятницам и воскресеньям в 15:00
15 апр в 10:00
16 апр в 15:00
1700 ₽ за человека
Индивидуальная
Новосибирск - серый город, яркая история
Погрузитесь в историю Новосибирска, путешествуя по его уникальным районам и улицам. Узнайте о культурном наследии и архитектуре города
Начало: Площадь Ленина
Расписание: Любой день недели с 9-00 до 18-00
Завтра в 17:00
15 апр в 09:00
6800 ₽ за человека
Индивидуальная
до 1 чел.
Новосибирск: Неформально-атмосферный
Начало: Центральный парк, ул. Каменская 43
Завтра в 13:00
15 апр в 09:00
5000 ₽ за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна7 апреля 2025Мне понравилась экскурсия по центру Новосибирска с Александром. Интересный молодой человек, который упоминал много личных впечатлений, связанных с местами и
- ННаталья2 апреля 2025Очень понравилось пройтись пешком по улочкам Новосибирска. Рассказаный с любовью рассказ о своем городе принимался легко. Спасибо Александру.
- ЕЕвгения22 марта 2025Экскурсию по центру города проводил Александр, нам понравилась его такая "вкусная" подача, со всей душой и любовью к своей работе! Остались только приятные эмоции! Взглянули на Новосибирск другими глазами. Спасибо!
- ССветлана4 марта 2025За 4 часа я увидела все основные достопримечательности Новосибирска как на левом, так и на правом берегах Оби. На улице
- ММаксим7 февраля 2025Дмитрий отличный экскурсовод, с хорошей поставленной речью. Незацикленный на плане экскурсии, легко отвечает на многие вопросы. Мы остались довольны. Спасибо большое.
- ООльга16 октября 2024Добрый день, экскурсию рекомендую. Город открывается с новой стороны. Увидела атмосферные места, про которые в интернете не прочитать. Гуляйте с экскурсоводом - это очень правильное вложение во впечатления и знания. Спасибо Светлане и Новосибирску.
Ответы на вопросы от путешественников по Новосибирску в категории «Новосибирский планетарий»
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