Всего в трёх часах езды от Новосибирска, на самом краю высокого обрыва, стоит таинственный «Руян-на-Оби» — место, где среди просторов и тишины неожиданно возникает морской маяк.
Давайте представим себя романтиками–путешественниками и отправимся к нему, в поисках ярких впечатлений, смелых замыслов и новых идей!
Описание экскурсии
Руян-на-Оби было суждено стать городом 21-го века. Проект закрыли, но то, что успели построить, оставили людям — и это сделало место ещё более притягательным. В наши дни сюда приезжают, чтобы отдохнуть от городской суеты, зарядиться энергией и сделать впечатляющие фотографии.
Вы увидите:
- настоящий маяк на высоком берегу Оби
- панорамы реки и бескрайние просторы
- обзорную площадку на высоте 17 метров
- храм Вознесения Господня из кедра и лиственницы — копию антарктической церкви Святой Троицы
- старинное село Колывань
Вы узнаете:
- историю появления маяка в Руяне-на-Оби
- как задумывали проект города 21-го века и почему его свернули
- важные моменты из истории Новосибирской области
- факты о Колывани и её роли на Московском тракте
- кто такие чатские татары
Примерный тайминг
8:00 — выезд из Новосибирска
9:30 — прибытие в село Колывань, короткая экскурсия
11:30 — прибытие в Руян-на-Оби
— Прогулка к маяку
— Подъём по винтовой лестнице
— Осмотр окрестностей, фото
12:30 — храм Вознесения Господня
13:00 — cвободное время на берегу Оби, перекус
13:40 — выезд в Новосибирск
16:00 — прибытие в город
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортабельном автомобиле Toyota Estima
- Можно взять с собой перекус и термос — или же запланируем остановку в пути
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро «Речной вокзал»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваш гид в Новосибирске
Провела экскурсии для 98 туристов
Дипломированный гид, коренной житель Новосибирска. К деятельности гидом меня привела любовь к своему краю и городу. Более 15 лет занимаюсь изучением Новосибирской области, её историей, и поиском потрясающе красивых мест. В
