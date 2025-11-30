Мои заказы

Из Новосибирска - в Руян-на-Оби

Исследовать заброшенный маяк, тайны природы и истории края
Всего в трёх часах езды от Новосибирска, на самом краю высокого обрыва, стоит таинственный «Руян-на-Оби» — место, где среди просторов и тишины неожиданно возникает морской маяк.

Давайте представим себя романтиками–путешественниками и отправимся к нему, в поисках ярких впечатлений, смелых замыслов и новых идей!
Описание экскурсии

Руян-на-Оби было суждено стать городом 21-го века. Проект закрыли, но то, что успели построить, оставили людям — и это сделало место ещё более притягательным. В наши дни сюда приезжают, чтобы отдохнуть от городской суеты, зарядиться энергией и сделать впечатляющие фотографии.

Вы увидите:

  • настоящий маяк на высоком берегу Оби
  • панорамы реки и бескрайние просторы
  • обзорную площадку на высоте 17 метров
  • храм Вознесения Господня из кедра и лиственницы — копию антарктической церкви Святой Троицы
  • старинное село Колывань

Вы узнаете:

  • историю появления маяка в Руяне-на-Оби
  • как задумывали проект города 21-го века и почему его свернули
  • важные моменты из истории Новосибирской области
  • факты о Колывани и её роли на Московском тракте
  • кто такие чатские татары

Примерный тайминг

8:00 — выезд из Новосибирска
9:30 — прибытие в село Колывань, короткая экскурсия
11:30 — прибытие в Руян-на-Оби
— Прогулка к маяку
— Подъём по винтовой лестнице
— Осмотр окрестностей, фото
12:30 — храм Вознесения Господня
13:00 — cвободное время на берегу Оби, перекус
13:40 — выезд в Новосибирск
16:00 — прибытие в город

Организационные детали

  • Поездка проходит на комфортабельном автомобиле Toyota Estima
  • Можно взять с собой перекус и термос — или же запланируем остановку в пути

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У станции метро «Речной вокзал»
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина
Ирина — ваш гид в Новосибирске
Провела экскурсии для 98 туристов
Дипломированный гид, коренной житель Новосибирска. К деятельности гидом меня привела любовь к своему краю и городу. Более 15 лет занимаюсь изучением Новосибирской области, её историей, и поиском потрясающе красивых мест. В
2024 году прошла обязательную аттестацию для гидов-экскурсоводов. Являюсь востребованным гидом Новосибирска. Все свои экскурсии провожу на комфортабельном автомобиле. Мои экскурсии насыщенные, легко воспринимаются путешественниками, наполненные показом многих интересных, красивых и исторических объектов. Всегда учитываю пожелания гостей по логистике маршрута и осмотру иных локаций города, не предусмотренных маршрутом. Я всегда найду, что показать в городе, даже тем, кто неоднократно посещал Новосибирск. На моих экскурсиях вы узнаете об истории города и области. О том, как жил город в разные эпохи прошлого столетия, об индустриализации, о жизни в годы ВОВ. О строительстве ГЭС, Обском водохранилище, и самое важное — об Академгородке. Об интересных фактах, мифах и рекордах. И конечно же конструктивизм. После моей экскурсии у вас сложится полная картина развития Новосибирска, вы увидите красоту улиц, узнаете, чем известен сибирский город.

