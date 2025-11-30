Всего в трёх часах езды от Новосибирска, на самом краю высокого обрыва, стоит таинственный «Руян-на-Оби» — место, где среди просторов и тишины неожиданно возникает морской маяк. Давайте представим себя романтиками–путешественниками и отправимся к нему, в поисках ярких впечатлений, смелых замыслов и новых идей!

Описание экскурсии

Руян-на-Оби было суждено стать городом 21-го века. Проект закрыли, но то, что успели построить, оставили людям — и это сделало место ещё более притягательным. В наши дни сюда приезжают, чтобы отдохнуть от городской суеты, зарядиться энергией и сделать впечатляющие фотографии.

Вы увидите:

настоящий маяк на высоком берегу Оби

панорамы реки и бескрайние просторы

обзорную площадку на высоте 17 метров

храм Вознесения Господня из кедра и лиственницы — копию антарктической церкви Святой Троицы

старинное село Колывань

Вы узнаете:

историю появления маяка в Руяне-на-Оби

как задумывали проект города 21-го века и почему его свернули

важные моменты из истории Новосибирской области

факты о Колывани и её роли на Московском тракте

кто такие чатские татары

Примерный тайминг

8:00 — выезд из Новосибирска

9:30 — прибытие в село Колывань, короткая экскурсия

11:30 — прибытие в Руян-на-Оби

— Прогулка к маяку

— Подъём по винтовой лестнице

— Осмотр окрестностей, фото

12:30 — храм Вознесения Господня

13:00 — cвободное время на берегу Оби, перекус

13:40 — выезд в Новосибирск

16:00 — прибытие в город

Организационные детали