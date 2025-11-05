Индивидуальная
до 3 чел.
Бердские скалы, водопады и Святой Ключ
Насыщенная экскурсия по Новосибирской области с посещением Бердских скал, водопадов Бучило и Беловского, а также святого источника в Ложке
Начало: По договоренности
«Бердские скалы и незабываемые панорамы»
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
22 500 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Огни большого города
Ощутите магию ночного Новосибирска! В свете огней город раскрывает свою душу, показывая лучшие стороны. Узнайте больше об истории и культуре
Начало: На пл. Ленина
Завтра в 19:00
11 дек в 19:00
10 500 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Из Новосибирска - в Руян-на-Оби
Исследовать заброшенный маяк, тайны природы и истории края
Начало: У станции метро «Речной вокзал»
«панорамы реки и бескрайние просторы»
14 дек в 08:00
20 дек в 08:00
25 000 ₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ГГалина5 ноября 2025Спасибо огромное за поездку! Гид Ольга замечательная, интересный и познавательный рассказ. Водитель Антон отличный, спасибо ему, а также спасибо Жене за вкусный обед. Всё посмотрели, прогулялись, полюбовались природой, узнали много интересного, погода порадовала. Мы остались очень довольны.
- ООльга26 августа 2025Интересно, красиво, комфортно, в меру динамично, всё запланированное посмотрели. Рекомендую!
- аалсу18 августа 2025Ездили с Натальей, очень понравилась поездка. Много информации, дружеская атмосфера, безопасность и комфорт маршрута
- ННаталья14 августа 2025Очень интересная экскурсия для всех, кто желает уехать на время подальше от шумного города и встретиться с природой.
Живописные места, красивый
- ТТатьяна26 июля 2025Спасибо за отличную прогулку в субботу!
- ЕЕлизавета12 июня 2025ездила с гидом альбиной:) идеальный вариант, чтобы сбежать из города от жары и духоты. обогатила свои знания об истории родных
- ННаталья8 июня 2025Ольга хороший рассказчик и организатор, комфортный спутник, эрудированный собеседник.
- ННикита4 января 2025Обалденная экскурсия.
Отличительная особенность в том, что нет групп, и можно проехаться по программе одному.
Огромное спасибо году Ольге и водителю Ларисе!
- ООксана1 ноября 2024Здравствуйте! Мы 30 октября были на экскурсии на Бердских скалах! Наш экскурсовод МАРИЯ потрясающий рассказчик и очень хороший человек! Мы насмотрелись на красоты Новосибирской области, это незабываемое путешествие и приключение! Спасибо огромное Марии и всей команде.
- ИИгорь6 марта 2024Нет сомнений в том, что маршрут интересен во всех отношениях в любое время года - летом не дано увидеть водопады,
- ННадежда14 ноября 2023Большое спасибо, Марии! Отличная экскурсия, какие красоты открывает Новосибирская область даже с учетом межсезона. Очень удобный маршрут и ненавязчиво подана информация с жизненным опытом! Нужно приехать летом)
- ГГалина6 сентября 2023Очень милая экскурсия с красивейшими природными видами. Татьяна очаровательный экскурсовод. Было ощущение, что приехали в гости к друзьям.))))). Машина удобная.
- ННиколай10 августа 2023Побывали с Татьяной на Бердских скалах, водопадах и их окрестностях. Полюбовались красотами, - всë понравилось и по организации и по
- ММарина6 августа 2023Всё очень понравилось! Здорово! Спасибо Марии за интересную и содержательную экскурсию!
- ТТатьяна6 июля 2023Приехать в Новосибирск и не съездить на природу было бы большим упущением!!!! День провели с Марией! Которая любит свой край
- ТТатьяна16 июня 2023Заказывали экскурсию на двоих, у нас была гид Мария. Улыбчивая девушка с интересным бэкграундом и кладезем знаний и идей. Экскурсия прошла отлично, посмотрели все достопримечательности, заявленные в экскурсии 🙂
Отдельное спасибо за отличное и аккуратное вождение!
- ИИгорь14 марта 2023Экскурсия интересная, маршрут составлен хорошо. Правда, видовые точки не сильно впечатляли, если не считать самих Бердских скал.
Я бы обратил внимание,
- ГГалина22 декабря 2022Душевная экскурсия и замечательный профессиональный гид.
- ИИрина13 октября 2022Благодарим экскурсовода Ольгу за интересную экскурсию и пунктуальностьность и водителя Алену за прекрасное вождение.
- ДДмитрий19 сентября 2022Огромное спасибо гиду Марии за отлично организованную поездку к красотам сибирской природы. Успели всё - и искупаться в водопаде, и
