Г Галина Бердские скалы и два водопада Спасибо огромное за поездку! Гид Ольга замечательная, интересный и познавательный рассказ. Водитель Антон отличный, спасибо ему, а также спасибо Жене за вкусный обед. Всё посмотрели, прогулялись, полюбовались природой, узнали много интересного, погода порадовала. Мы остались очень довольны.

О Ольга Бердские скалы и два водопада Интересно, красиво, комфортно, в меру динамично, всё запланированное посмотрели. Рекомендую!

а алсу Бердские скалы и два водопада Ездили с Натальей, очень понравилась поездка. Много информации, дружеская атмосфера, безопасность и комфорт маршрута

Н Наталья Бердские скалы и два водопада

Живописные места, красивый читать дальше рукотворный водопад Падун и естественный - Бучило.

На трапе Зверобой можно насладиться тишиной, лесными ароматами во время медленной прогулки, познакомиться с местной флорой и фауной. В конце тропы восхититься захватывающим видом Бердских скал.

Наслаждаясь красивой природой не хочется отвлекаться от ее созерцания, и наш экскурсовод Наталья, сама очень любящая природу и трепетно к ней относящаяся, неспешно и ненавязчиво вела экскурсию, рассказывала про природные особенности местности. Мы смогли не торопясь прогуляться, угоститься вкуснейшим иван-чаем на природе, отдохнуть душой и телом. За все это спасибо Наталье - прекрасному и чуткому гиду.

Всем любителям природных красот рекомендуем данную экскурсию. Очень интересная экскурсия для всех, кто желает уехать на время подальше от шумного города и встретиться с природой.Живописные места, красивый

Т Татьяна Бердские скалы и два водопада Спасибо за отличную прогулку в субботу!

Е Елизавета Бердские скалы и два водопада читать дальше мест, насладилась пением птиц, журчанием воды, запахом диких цветов, полюбовалась множеством бабочек. виды одновременно простые и прекрасные. спасибо за экскурсию! было правда очень интересно и здорово. ездила с гидом альбиной:) идеальный вариант, чтобы сбежать из города от жары и духоты. обогатила свои знания об истории родных

Н Наталья Бердские скалы и два водопада Ольга хороший рассказчик и организатор, комфортный спутник, эрудированный собеседник.

Н Никита Бердские скалы и два водопада

Отличительная особенность в том, что нет групп, и можно проехаться по программе одному.

Огромное спасибо году Ольге и водителю Ларисе! читать дальше От поездки остались только сверхположительные эмоции.

Доехали до водопада, поднялись к Бердским скалам, по дороге к скалам Ольга рассказала очень много интересного про эти места.

Дополнительно отмечу Евгению, у которой мы останавливались на обед. Еда вкусная, рассказала много интересного о доме, где находились, сам интерьер старинного дома - просто топ.

Обязательно всем порекомендую. Спасибо! Обалденная экскурсия.Отличительная особенность в том, что нет групп, и можно проехаться по программе одному.Огромное спасибо году Ольге и водителю Ларисе!

О Оксана Бердские скалы и два водопада Здравствуйте! Мы 30 октября были на экскурсии на Бердских скалах! Наш экскурсовод МАРИЯ потрясающий рассказчик и очень хороший человек! Мы насмотрелись на красоты Новосибирской области, это незабываемое путешествие и приключение! Спасибо огромное Марии и всей команде.

И Игорь Бердские скалы и два водопада читать дальше скованные льдом, равно как и Бердь со скал, покрытую снегом. Легостаевский заказник с его экотропой дает редкую возможность городскому жителю, вырвавшемуся из мегаполиса, погрузиться не только в снег, но и в сакральную жизнь и тишину зимней природы. А эрудиция, талант рассказчика и обаяние Марии, вашего гида и сотоварища по путешествию, дает возможность почувствовать всё это сполна. Спасибо! Нет сомнений в том, что маршрут интересен во всех отношениях в любое время года - летом не дано увидеть водопады,

Н Надежда Бердские скалы и два водопада Большое спасибо, Марии! Отличная экскурсия, какие красоты открывает Новосибирская область даже с учетом межсезона. Очень удобный маршрут и ненавязчиво подана информация с жизненным опытом! Нужно приехать летом)

Г Галина Бердские скалы и два водопада Очень милая экскурсия с красивейшими природными видами. Татьяна очаровательный экскурсовод. Было ощущение, что приехали в гости к друзьям.))))). Машина удобная.

Н Николай Бердские скалы и два водопада читать дальше содержанию поездки. Мы впервые в Новосибирске, были впечатлены. Спасибо Татьяне, как гиду и как водителю. Готовы были поехать с ней ещё в какую-то поездку, но уже пора возвращаться в свой регион. Кто поедет в такую поездку с Татьяной, наверняка не пожалеет! Побывали с Татьяной на Бердских скалах, водопадах и их окрестностях. Полюбовались красотами, - всë понравилось и по организации и по

М Марина Бердские скалы и два водопада Всё очень понравилось! Здорово! Спасибо Марии за интересную и содержательную экскурсию!

Т Татьяна Бердские скалы и два водопада читать дальше и с большим удовольствием делится информацией о нем!! Настолько комфортно и душевно провели с ней целый день!!! Благодарны за все места, что с ней посетили!! Это был очень эмоциональный, интересный и вкусный день!!! Спасибо огромное!!!! Приехать в Новосибирск и не съездить на природу было бы большим упущением!!!! День провели с Марией! Которая любит свой край

Т Татьяна Бердские скалы и два водопада Заказывали экскурсию на двоих, у нас была гид Мария. Улыбчивая девушка с интересным бэкграундом и кладезем знаний и идей. Экскурсия прошла отлично, посмотрели все достопримечательности, заявленные в экскурсии 🙂

Отдельное спасибо за отличное и аккуратное вождение!

И Игорь Бердские скалы и два водопада

Я бы обратил внимание, читать дальше что экскурсия проходит по бездорожью, а у девушек машина простая. Это терпимо, но мало ли… Также заявленный в программе обед - это все-таки преувеличение:)

В целом если нужно убить свободный день в Новосибирске - то вполне достойно. . А вот стоит приезжать в Новосибирск ради такой экскурсии - большой вопрос. Экскурсия интересная, маршрут составлен хорошо. Правда, видовые точки не сильно впечатляли, если не считать самих Бердских скал.Я бы обратил внимание,

Г Галина Бердские скалы и два водопада Душевная экскурсия и замечательный профессиональный гид.

И Ирина Бердские скалы и два водопада Благодарим экскурсовода Ольгу за интересную экскурсию и пунктуальностьность и водителя Алену за прекрасное вождение.