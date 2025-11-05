Мои заказы

Красивые виды и панорамы Новосибирска

Найдено 3 экскурсии в категории «Панорамы» в Новосибирске, цены от 10 500 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Бердские скалы и два водопада
На машине
9 часов
23 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Бердские скалы, водопады и Святой Ключ
Насыщенная экскурсия по Новосибирской области с посещением Бердских скал, водопадов Бучило и Беловского, а также святого источника в Ложке
Начало: По договоренности
«Бердские скалы и незабываемые панорамы»
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
22 500 ₽ за всё до 3 чел.
Огни большого города: экскурсия по Новосибирску
На машине
2.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Огни большого города
Ощутите магию ночного Новосибирска! В свете огней город раскрывает свою душу, показывая лучшие стороны. Узнайте больше об истории и культуре
Начало: На пл. Ленина
Завтра в 19:00
11 дек в 19:00
10 500 ₽ за всё до 5 чел.
Из Новосибирска - в Руян-на-Оби
На машине
8 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Из Новосибирска - в Руян-на-Оби
Исследовать заброшенный маяк, тайны природы и истории края
Начало: У станции метро «Речной вокзал»
«панорамы реки и бескрайние просторы»
14 дек в 08:00
20 дек в 08:00
25 000 ₽ за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Г
    Галина
    5 ноября 2025
    Бердские скалы и два водопада
    Спасибо огромное за поездку! Гид Ольга замечательная, интересный и познавательный рассказ. Водитель Антон отличный, спасибо ему, а также спасибо Жене за вкусный обед. Всё посмотрели, прогулялись, полюбовались природой, узнали много интересного, погода порадовала. Мы остались очень довольны.
  • О
    Ольга
    26 августа 2025
    Бердские скалы и два водопада
    Интересно, красиво, комфортно, в меру динамично, всё запланированное посмотрели. Рекомендую!
  • а
    алсу
    18 августа 2025
    Бердские скалы и два водопада
    Ездили с Натальей, очень понравилась поездка. Много информации, дружеская атмосфера, безопасность и комфорт маршрута
  • Н
    Наталья
    14 августа 2025
    Бердские скалы и два водопада
    Очень интересная экскурсия для всех, кто желает уехать на время подальше от шумного города и встретиться с природой.
    Живописные места, красивый
    читать дальше

    рукотворный водопад Падун и естественный - Бучило.
    На трапе Зверобой можно насладиться тишиной, лесными ароматами во время медленной прогулки, познакомиться с местной флорой и фауной. В конце тропы восхититься захватывающим видом Бердских скал.
    Наслаждаясь красивой природой не хочется отвлекаться от ее созерцания, и наш экскурсовод Наталья, сама очень любящая природу и трепетно к ней относящаяся, неспешно и ненавязчиво вела экскурсию, рассказывала про природные особенности местности. Мы смогли не торопясь прогуляться, угоститься вкуснейшим иван-чаем на природе, отдохнуть душой и телом. За все это спасибо Наталье - прекрасному и чуткому гиду.
    Всем любителям природных красот рекомендуем данную экскурсию.

  • Т
    Татьяна
    26 июля 2025
    Бердские скалы и два водопада
    Спасибо за отличную прогулку в субботу!
  • Е
    Елизавета
    12 июня 2025
    Бердские скалы и два водопада
    ездила с гидом альбиной:) идеальный вариант, чтобы сбежать из города от жары и духоты. обогатила свои знания об истории родных
    читать дальше

    мест, насладилась пением птиц, журчанием воды, запахом диких цветов, полюбовалась множеством бабочек. виды одновременно простые и прекрасные. спасибо за экскурсию! было правда очень интересно и здорово.

  • Н
    Наталья
    8 июня 2025
    Бердские скалы и два водопада
    Ольга хороший рассказчик и организатор, комфортный спутник, эрудированный собеседник.
  • Н
    Никита
    4 января 2025
    Бердские скалы и два водопада
    Обалденная экскурсия.
    Отличительная особенность в том, что нет групп, и можно проехаться по программе одному.
    Огромное спасибо году Ольге и водителю Ларисе!
    читать дальше

    От поездки остались только сверхположительные эмоции.
    Доехали до водопада, поднялись к Бердским скалам, по дороге к скалам Ольга рассказала очень много интересного про эти места.
    Дополнительно отмечу Евгению, у которой мы останавливались на обед. Еда вкусная, рассказала много интересного о доме, где находились, сам интерьер старинного дома - просто топ.
    Обязательно всем порекомендую. Спасибо!

  • О
    Оксана
    1 ноября 2024
    Бердские скалы и два водопада
    Здравствуйте! Мы 30 октября были на экскурсии на Бердских скалах! Наш экскурсовод МАРИЯ потрясающий рассказчик и очень хороший человек! Мы насмотрелись на красоты Новосибирской области, это незабываемое путешествие и приключение! Спасибо огромное Марии и всей команде.
  • И
    Игорь
    6 марта 2024
    Бердские скалы и два водопада
    Нет сомнений в том, что маршрут интересен во всех отношениях в любое время года - летом не дано увидеть водопады,
    читать дальше

    скованные льдом, равно как и Бердь со скал, покрытую снегом. Легостаевский заказник с его экотропой дает редкую возможность городскому жителю, вырвавшемуся из мегаполиса, погрузиться не только в снег, но и в сакральную жизнь и тишину зимней природы. А эрудиция, талант рассказчика и обаяние Марии, вашего гида и сотоварища по путешествию, дает возможность почувствовать всё это сполна. Спасибо!

  • Н
    Надежда
    14 ноября 2023
    Бердские скалы и два водопада
    Большое спасибо, Марии! Отличная экскурсия, какие красоты открывает Новосибирская область даже с учетом межсезона. Очень удобный маршрут и ненавязчиво подана информация с жизненным опытом! Нужно приехать летом)
  • Г
    Галина
    6 сентября 2023
    Бердские скалы и два водопада
    Очень милая экскурсия с красивейшими природными видами. Татьяна очаровательный экскурсовод. Было ощущение, что приехали в гости к друзьям.))))). Машина удобная.
  • Н
    Николай
    10 августа 2023
    Бердские скалы и два водопада
    Побывали с Татьяной на Бердских скалах, водопадах и их окрестностях. Полюбовались красотами, - всë понравилось и по организации и по
    читать дальше

    содержанию поездки. Мы впервые в Новосибирске, были впечатлены. Спасибо Татьяне, как гиду и как водителю. Готовы были поехать с ней ещё в какую-то поездку, но уже пора возвращаться в свой регион. Кто поедет в такую поездку с Татьяной, наверняка не пожалеет!

  • М
    Марина
    6 августа 2023
    Бердские скалы и два водопада
    Всё очень понравилось! Здорово! Спасибо Марии за интересную и содержательную экскурсию!
  • Т
    Татьяна
    6 июля 2023
    Бердские скалы и два водопада
    Приехать в Новосибирск и не съездить на природу было бы большим упущением!!!! День провели с Марией! Которая любит свой край
    читать дальше

    и с большим удовольствием делится информацией о нем!! Настолько комфортно и душевно провели с ней целый день!!! Благодарны за все места, что с ней посетили!! Это был очень эмоциональный, интересный и вкусный день!!! Спасибо огромное!!!!

  • Т
    Татьяна
    16 июня 2023
    Бердские скалы и два водопада
    Заказывали экскурсию на двоих, у нас была гид Мария. Улыбчивая девушка с интересным бэкграундом и кладезем знаний и идей. Экскурсия прошла отлично, посмотрели все достопримечательности, заявленные в экскурсии 🙂
    Отдельное спасибо за отличное и аккуратное вождение!
  • И
    Игорь
    14 марта 2023
    Бердские скалы и два водопада
    Экскурсия интересная, маршрут составлен хорошо. Правда, видовые точки не сильно впечатляли, если не считать самих Бердских скал.
    Я бы обратил внимание,
    читать дальше

    что экскурсия проходит по бездорожью, а у девушек машина простая. Это терпимо, но мало ли… Также заявленный в программе обед - это все-таки преувеличение:)
    В целом если нужно убить свободный день в Новосибирске - то вполне достойно. . А вот стоит приезжать в Новосибирск ради такой экскурсии - большой вопрос.

  • Г
    Галина
    22 декабря 2022
    Бердские скалы и два водопада
    Душевная экскурсия и замечательный профессиональный гид.
  • И
    Ирина
    13 октября 2022
    Бердские скалы и два водопада
    Благодарим экскурсовода Ольгу за интересную экскурсию и пунктуальностьность и водителя Алену за прекрасное вождение.
  • Д
    Дмитрий
    19 сентября 2022
    Бердские скалы и два водопада
    Огромное спасибо гиду Марии за отлично организованную поездку к красотам сибирской природы. Успели всё - и искупаться в водопаде, и
    читать дальше

    попробовать местные вкусности, и, конечно, полюбоваться Бердскими скалами. Мария интересный рассказчик и просто прекрасный и общительный человек, любящий свое дело и своих гостей. Успехов!

Сколько стоит экскурсия по Новосибирску в декабре 2025
Сейчас в Новосибирске в категории "Панорамы" можно забронировать 3 экскурсии от 10 500 до 25 000. Туристы уже оставили гидам 23 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Забронируйте экскурсию в Новосибирске на 2025 год по теме «Панорамы», 23 ⭐ отзыва, цены от 10500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль