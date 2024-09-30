Академгородок и наукоград Кольцово станут прекрасным дополнением к знакомству с основными достопримечательностями Новосибирска.
Я не буду утомлять вас фактами об истории создания этих «городов в большом городе», но покажу самые запоминающиеся локации и сделаю профессиональные фотографии в лучших декорациях.
Я не буду утомлять вас фактами об истории создания этих «городов в большом городе», но покажу самые запоминающиеся локации и сделаю профессиональные фотографии в лучших декорациях.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00
Описание фото-прогулки
В Академгородке вы:
- Увидите почти мультяшные жилые домики Морского проспекта.
- Присядете на скамейку к бронзовому образу академика Беляева и сделаете фото со знаменитой «беляевской» лисицей.
- Узнаете, где находится почти прообраз Йоды из культового фильма «Звёздные войны».
- Постоите под знаменитыми башнями — «гусями».
А в наукограде Кольцово:
- Посмотрите на 15-метровую композицию «Моя Сибирь», «Кентавра» и футуристическое здание в стиле «Блоб».
- Прогуляетесь по удивительному кварталу будущего, который смело можно назвать «Новой Голландией».
- Как же без сибирских белок? Они будут ждать вас в природном парке наукограда вместе с семейством милых уточек.
Организационные детали
- Фотографии в цветокоррекции (80-100 шт) будут готовы в день прогулки. Я отправлю их вам ссылкой на облачное хранилище. Скачать снимки вы сможете в течение 14 дней.
- Экскурсия рассчитана на 4 часа с учётом проезда до Академгородка и обратно.
- Программа подходит взрослым и детям с 7 лет.
- Трансфер осуществляется на комфортабельном минивэне.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро Речной вокзал
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваш гид в Новосибирске
Провела экскурсии для 1811 туристов
Здравствуйте, меня зовут Наталья! Я работаю в туристической сфере с 1998 года, с 2019 года — в качестве гида по Новосибирску и области, с 2023 года подтвердила свой статус профессиональногоЗадать вопрос
Входит в следующие категории Новосибирска
Похожие экскурсии из Новосибирска
5 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Кругосветка по новосибирским наукоградам
Откройте для себя неизведанный Новосибирск: наукограды, истории успеха, духовные святыни и кулинарные изыски
Начало: В центре города
17 сен в 15:00
18 сен в 08:00
от 9 334₽ за всё до 2 чел.
5 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Большая прогулка по Академгородку
Познакомьтесь с уникальным городом внутри города - Академгородок. Это не только научный центр, но и место с богатой историей и культурой
Начало: По договорённости
17 сен в 15:00
18 сен в 08:00
от 9 334₽ за всё до 2 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Живые истории Академгородка: индивидуальная экскурсия
Узнайте историю новосибирского Академгородка, пообщайтесь с учёными и погрузитесь в атмосферу научных открытий. Экскурсия для всей семьи
Начало: У Дома учёных
Завтра в 09:00
17 сен в 09:00
6 000₽ за всё до 5 чел.