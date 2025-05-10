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Парк «Березовая роща» – экскурсии в Новосибирске

Найдено 3 экскурсии в категории «Парк «Березовая роща»» в Новосибирске, цены от 8000 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2025 году
Вечерние огни Новосибирска
На машине
2 часа
7 отзывов
Индивидуальная
до 1 чел.
Вечерние огни Новосибирска
Проведите вечер в Новосибирске, наслаждаясь его ночной красотой и узнавая историю города в свете огней. Идеально для вечернего отдыха
Начало: По согласованию с гостями
Расписание: По договоренности
Завтра в 18:00
6 июл в 18:00
8000 ₽ за экскурсию
Невероятный Академгородок и Обское море
Пешая
На машине
4 часа
5 отзывов
Индивидуальная
до 1 чел.
Невероятный Академгородок и Обское море
Погрузитесь в атмосферу науки и природы, посетив Академгородок и Обское море. Узнайте о развитии технологий и насладитесь сибирскими пейзажами
Начало: Метро Речной вокзал
Расписание: По договоренности с туристом
Завтра в 09:00
6 июл в 09:00
18 000 ₽ за экскурсию
«Кругосветное путешествие» по новосибирским наукоградам
На машине
6 часов
5 отзывов
Индивидуальная
до 1 чел.
«Кругосветное путешествие» по новосибирским наукоградам
Погрузитесь в мир науки с экскурсией по наукоградам Новосибирска: Кольцово, Нижняя Ельцовка и Краснообск
Начало: По договорённости
Расписание: Ежедневно по договоренности
6 июл в 14:00
8 июл в 09:00
10 000 ₽ за экскурсию

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    10 мая 2025
    Вечерние огни Новосибирска
    Все отлично, гид супер! Машина комфортабельная, чистенькая, удобная Остались довольны! Большое спасибо Ольге!
  • А
    Александр
    18 февраля 2025
    Вечерние огни Новосибирска
    молодец водитель и экскурсовод
  • Д
    Долганина
    18 ноября 2024
    Вечерние огни Новосибирска
    Вечерние огни Новосибирска мы увидели. Исторические факты услышали. Город красивый, просторный, много современных новостроек. Экскурсовод Светлана- знаток города, прекрасно все
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    рассказала и показала. Водитель максимально подвозил нас к достопримечательностям на теплом микроавтобусе. Звезду сняла за обзор из окон микроавтобуса. Видно было плохо, особенно высотки. Для первого знакомства с городом очень хорошая экскурсия.

  • Д
    Дарья
    18 сентября 2024
    Невероятный Академгородок и Обское море
    Эта экскурсия, пожалуй, обязательна к посещению для тех, кто хочет познакомиться с Академгородком, его историей и окрестностями, но при этом
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    не хочет добираться туда самостоятельно и просто ходить от проспекта к проспекту, ориентируясь по путеводителям: все равно про самое интересное и про то, что отличает одно место от другого — на что нужно обратить внимание, где остановиться подольше, куда заглянуть — там не напишут) На этой экскурсии, благодаря Наталье, ее умелой организации маршрута, мы и про Новосибирск узнали много интересных фактов, и посмотрели Обское море, и погуляли по Академгородку - без суеты, напряжения и ощущения "Галочку поставили — дальше поехали". Конечно, там можно гулять хоть целый день и больше, но за несколько часов у нас создалось целостное впечатление об Академгородке, мы посмотрели, пожалуй, все ключевые места, и приехав еще раз мы точно сориентируемся и пройдём по уже интересующим нас адресам. Большое спасибо Наталье!

  • Ю
    Юрий
    26 мая 2024
    Невероятный Академгородок и Обское море
    Всё очень познавательно

Ответы на вопросы от путешественников по Новосибирску в категории «Парк «Березовая роща»»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Новосибирске
В июле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Вечерние огни Новосибирска
  2. Невероятный Академгородок и Обское море
  3. «Кругосветное путешествие» по новосибирским наукоградам
Какие места ещё посмотреть в Новосибирске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Самое главное
  2. Площадь Ленина
  3. Театр оперы и балета
  4. Собор Александра Невского
  5. Стоквартирный дом
  6. Академгородок
  7. Красный Проспект
  8. Набережная
  9. Часовня Николая Чудотворца
  10. Вокзал Главный
Сколько стоит экскурсия по Новосибирску в июле 2025
Сейчас в Новосибирске в категории "Парк «Березовая роща»" можно забронировать 3 экскурсии от 8000 до 18 000. Туристы уже оставили гидам 17 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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