Индивидуальная
до 1 чел.
Вечерние огни Новосибирска
Проведите вечер в Новосибирске, наслаждаясь его ночной красотой и узнавая историю города в свете огней. Идеально для вечернего отдыха
Начало: По согласованию с гостями
Расписание: По договоренности
Завтра в 18:00
6 июл в 18:00
8000 ₽ за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Невероятный Академгородок и Обское море
Погрузитесь в атмосферу науки и природы, посетив Академгородок и Обское море. Узнайте о развитии технологий и насладитесь сибирскими пейзажами
Начало: Метро Речной вокзал
Расписание: По договоренности с туристом
Завтра в 09:00
6 июл в 09:00
18 000 ₽ за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
«Кругосветное путешествие» по новосибирским наукоградам
Погрузитесь в мир науки с экскурсией по наукоградам Новосибирска: Кольцово, Нижняя Ельцовка и Краснообск
Начало: По договорённости
Расписание: Ежедневно по договоренности
6 июл в 14:00
8 июл в 09:00
10 000 ₽ за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина10 мая 2025Все отлично, гид супер! Машина комфортабельная, чистенькая, удобная Остались довольны! Большое спасибо Ольге!
- ААлександр18 февраля 2025молодец водитель и экскурсовод
- ДДолганина18 ноября 2024Вечерние огни Новосибирска мы увидели. Исторические факты услышали. Город красивый, просторный, много современных новостроек. Экскурсовод Светлана- знаток города, прекрасно все
- ДДарья18 сентября 2024Эта экскурсия, пожалуй, обязательна к посещению для тех, кто хочет познакомиться с Академгородком, его историей и окрестностями, но при этом
- ЮЮрий26 мая 2024Всё очень познавательно
Ответы на вопросы от путешественников по Новосибирску в категории «Парк «Березовая роща»»
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