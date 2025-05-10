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не хочет добираться туда самостоятельно и просто ходить от проспекта к проспекту, ориентируясь по путеводителям: все равно про самое интересное и про то, что отличает одно место от другого — на что нужно обратить внимание, где остановиться подольше, куда заглянуть — там не напишут) На этой экскурсии, благодаря Наталье, ее умелой организации маршрута, мы и про Новосибирск узнали много интересных фактов, и посмотрели Обское море, и погуляли по Академгородку - без суеты, напряжения и ощущения "Галочку поставили — дальше поехали". Конечно, там можно гулять хоть целый день и больше, но за несколько часов у нас создалось целостное впечатление об Академгородке, мы посмотрели, пожалуй, все ключевые места, и приехав еще раз мы точно сориентируемся и пройдём по уже интересующим нас адресам. Большое спасибо Наталье!