Описание экскурсииВо время экскурсии по Новосибирску вы погрузитесь в 100-летнюю историю города и познакомитесь с этапами его развития от небольшого Никольского погоста до административного центра Сибирского федерального округа. Вы увидите купеческую застройку XIX столетия, осмотрите храмы и памятники архитектуры, познакомитесь с богатым культурным наследием края в музее «Сибирская береста». Мы прогуляемся по историческому «Тихому» центру бывшего Ново-Николаевска и осмотрим великолепные купеческие особняки минувших столетий. Чтобы по достоинству оценить богатство культурного наследия Ново-Николаевска, мы посетим музей «Сибирская береста», который принимает гостей в старинном здании на улице Свердлова. Музейная коллекция занимает 6 залов и включает в себя свыше 400 экспонатов. Среди них – иконы, картины, предметы быта, изделия декоративно-прикладного искусства, изготовленные из бересты. Важная информация! Для бронирования экскурсии в период праздничных дат мы просим вас внести предоплату в размере 20% на сайте Спутник-8.
Ежедневно
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Музей «Сибирская береста»
- Площадь Ленина
- Парк «Городское начало»
- Михайловская набережная
- Часовня Николая Чудотворца
- Доходный дом Н.В. Бузолиной
- Площадь Свердлова
- Стоквартирный дом
- Церковь Покрова Пресвятой Богородицы
- Памятник Александру III
- Памятник мосту
Что включено
- Экскурсионное обслуживание
Что не входит в цену
- Входные билеты в музей «Сибирская береста» оплачиваются дополнительно.
Место начала и завершения?
По согласованию с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Л
Отличная экскурсия, интересный рассказ о городе, его истории, событиях, людях, которые внесли вклад в город. Посетили старую часть города, посмотрели купеческий постройки, узнала особенности строений, а в конце экскурсии ждал сюрприз-вкусный ароматный сбитень! Благодарна Марии за яркий и душевный рассказ! Очень чувствуется ее любовь к городу и гордость!
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Новосибирска
Похожие экскурсии на «Ново-Николаевск 100-летней давности»
Индивидуальная
до 4 чел.
Академгородок: удивительные места и люди
Погрузитесь в атмосферу науки и культуры Академгородка. Откройте для себя архитектурные символы и живописные тропинки среди сосновых лесов
Начало: В центре Новосибирска
Сегодня в 17:00
Завтра в 16:00
от 10 300 ₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Нескучная экскурсия по купеческим кварталам
Прогуляться по страницам истории города и узнать, как он стал столицей Сибири
Начало: В сквере им. Крячкова
14 авг в 09:00
15 авг в 09:00
от 6800 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Над Новосибирском на самолёте
Полет на самолёте над Новосибирском - это возможность увидеть город с нового ракурса, научиться управлять воздушным судном и насладиться захватывающими видами
Начало: В аэропорту «Северный»
Завтра в 08:00
14 авг в 08:00
от 35 000 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
О Новосибирске - небанально
Через легенды, тайны и необычные факты взглянуть на прошлое и настоящее города
Начало: Недалеко от станции метро «Площадь Ленина»
Завтра в 08:00
14 авг в 08:00
от 7000 ₽ за всё до 6 чел.
6500 ₽ за экскурсию