Описание Отзывы Ответы на вопросы 5 1 отзыв

Gidy Gorode Ваш гид в Новосибирске Задать вопрос Индивидуальная экскурсия 6500 ₽ за экскурсию Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 5 1 отзыв 2 часа 1-10 человек Пешком Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Описание экскурсии Во время экскурсии по Новосибирску вы погрузитесь в 100-летнюю историю города и познакомитесь с этапами его развития от небольшого Никольского погоста до административного центра Сибирского федерального округа. Вы увидите купеческую застройку XIX столетия, осмотрите храмы и памятники архитектуры, познакомитесь с богатым культурным наследием края в музее «Сибирская береста». Мы прогуляемся по историческому «Тихому» центру бывшего Ново-Николаевска и осмотрим великолепные купеческие особняки минувших столетий. Чтобы по достоинству оценить богатство культурного наследия Ново-Николаевска, мы посетим музей «Сибирская береста», который принимает гостей в старинном здании на улице Свердлова. Музейная коллекция занимает 6 залов и включает в себя свыше 400 экспонатов. Среди них – иконы, картины, предметы быта, изделия декоративно-прикладного искусства, изготовленные из бересты. Важная информация! Для бронирования экскурсии в период праздничных дат мы просим вас внести предоплату в размере 20% на сайте Спутник-8.

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Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Музей «Сибирская береста»

Площадь Ленина

Парк «Городское начало»

Михайловская набережная

Часовня Николая Чудотворца

Доходный дом Н.В. Бузолиной

Площадь Свердлова

Стоквартирный дом

Церковь Покрова Пресвятой Богородицы

Памятник Александру III

Памятник мосту Что включено Экскурсионное обслуживание Что не входит в цену Входные билеты в музей «Сибирская береста» оплачиваются дополнительно. Место начала и завершения? По согласованию с гидом Когда и сколько длится? Когда: Ежедневно Экскурсия длится около 2 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.